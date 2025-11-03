Signez la pétition pour la conduite autonome Tesla en Europe

Depuis plusieurs années, Tesla propose à ses clients dans de nombreux pays la promesse ambitieuse de la conduite autonome supervisée (Full Self-Driving, version “supervised”) — mais en Europe, cette promesse reste largement virtuelle.

Aujourd’hui, des propriétaires, des passionnés et des citoyens convaincus lancent une pétition pour pousser les autorités européennes à accélérer les validations réglementaires et permettre enfin aux Tesla d’exploiter pleinement leur capacité logicielle.

Contexte : pourquoi cette pétition ?

a) Tesla affirme que la technologie est prête

Tesla, via des démonstrations dans des villes européennes comme Rome ou Paris, met en avant sa technologie FSD (Full Self-Driving) pour prouver qu’elle peut fonctionner même dans des environnements urbains complexes.

La firme affirme que les retards sont davantage dus aux blocages réglementaires qu’à des obstacles techniques.

b) Le verrou réglementaire en Europe

L’Union européenne et les instances de régulation nationales appliquent des contraintes strictes sur les systèmes de conduite automatisée. Il faut obtenir des autorisations de type “homologation” pour les fonctions dépassant le niveau d’assistance traditionnel (niveau 2 / niveau 3).

Aux Pays-Bas, l’organisme RDW joue un rôle central pour tester Tesla et proposer une homologation européenne — mais les autorités restent prudentes.

Des évolutions réglementaires telles que les projets DCAS (Driver Control Assistance Systems) sont en cours pour rendre l’homologation de certaines fonctions plus fluide.

BMW ouvre la voie avec la première homologation DCAS

BMW Group devient le premier constructeur automobile en Allemagne — et en Europe — à obtenir l’homologation officielle d’un système d’assistance à la conduite conforme au règlement n°171 des Nations Unies relatif aux “Driver Control Assistance Systems” (DCAS).

Cette homologation concerne la Nouvelle BMW iX3, dotée de la technologie Highway Assistant, un système permettant aux conducteurs de retirer leurs mains du volant jusqu’à 130 km/h, tout en maintenant une vigilance constante.

“Poser confortablement les mains sur ses genoux et initier un dépassement d’un simple regard vers le rétroviseur” — c’est désormais une réalité pour les conducteurs BMW, en France et dans de nombreux pays européens.

Cette avancée réglementaire majeure établit un cadre juridique international pour les systèmes d’assistance de niveau 2 avancés, tout en plaçant la sécurité au cœur du processus d’homologation.

BMW a ainsi réussi là où Tesla se heurte encore aux délais administratifs : faire reconnaître la maturité de son système par le régulateur, grâce à une conformité stricte au règlement DCAS.

Signez la pétition pour accélérer l’adoption de la conduite autonome en Europe (FSD)

Pourquoi je pense que la pétition a du sens

Se fier uniquement aux autorités ou aux lenteurs institutionnelles serait une forme de passivité face à un tournant technologique. Cette pétition n’est pas une quête aveugle de vitesse, mais un outil d’engagement démocratique pour pousser les décideurs à prendre en compte l’intérêt public — sécurité, efficacité, et progrès.

Oui, il faut des garde-fous. Oui, la sécurité doit primer. Mais tant que les techniciens démontrent les capacités et que les autorités traînent des pieds, le statu quo freine l’innovation et empêche les conducteurs européens d’accéder à une technologie dont l’utilité potentielle pourrait être significative.

C’est pourquoi cette initiative a du sens : rassembler des voix pour signaler que la patience a des limites — et que l’Europe ne doit pas se laisser dépasser.