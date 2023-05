Granville, la ville pionnière de l’habitat collectif avec des bornes de recharge pour voitures électrique

Source : Ouest-france

Enedis met en œuvre des travaux de raccordement électrique innovants

Dans la petite ville portuaire de Granville, située dans le département de la Manche, un projet novateur prend forme. Enedis, l’opérateur du réseau électrique en France, est actuellement en train de réaliser des travaux de raccordement de la future résidence La Horie. Ces travaux ne sont pas ordinaires: ils visent à raccorder la première colonne électrique de la Manche pour alimenter des bornes de recharge de véhicules électriques dans un habitat collectif.

Cette initiative marque une première dans le département, et pourrait jeter les bases d’une nouvelle norme pour les projets de construction résidentielle en France. Il s’agit d’une preuve supplémentaire de la tendance croissante à intégrer les infrastructures de recharge des véhicules électriques dans les habitats collectifs.

Une infrastructure de recharge pour les résidents

La résidence La Horie prévoit cinquante places de parking qui pourront toutes être équipées d’une borne de charge électrique pour voiture si les propriétaires en font la demande. Cette mise en place prévisionnelle est une première dans la Manche. En anticipant les besoins de recharge des résidents propriétaires de véhicules électriques, la résidence La Horie devient un modèle pour les futures constructions résidentielles.

Avec l’augmentation du nombre de voitures électriques sur les routes françaises, la demande pour des solutions de recharge accessibles et pratiques s’accroît. En intégrant les bornes de recharge directement dans les résidences, les propriétaires de véhicules électriques pourront recharger leurs voitures facilement et commodément.

Les défis de l’électromobilité

Alors que l’électromobilité est en plein essor en France et dans le monde, des défis importants subsistent, notamment en ce qui concerne l’infrastructure de recharge. Si la France a fait de grands pas en matière de déploiement de bornes de recharge publiques, l’intégration de ces bornes dans les habitats collectifs est encore à ses débuts.

Les projets comme celui de la résidence La Horie à Granville représentent une étape importante dans l’adaptation de nos infrastructures résidentielles à l’ère de l’électromobilité. Cela implique non seulement des investissements en matière d’équipement de recharge, mais aussi une planification et une coordination attentives pour intégrer ces technologies dans les bâtiments existants et futurs.

Regard vers l’avenir

Cette initiative de Granville est un signal fort que l’infrastructure de recharge des véhicules électriques doit être envisagée dès le stade de la conception des nouveaux bâtiments résidentiels. Avec le soutien d’entreprises comme Enedis, il est probable que nous verrons de plus en plus de projets de ce type à l’avenir.

Alors que les ventes de véhicules électriques continuent de croître, la demande pour des infrastructures de recharge conviviales et accessibles continuera également d’augmenter. Des projets comme celui de la résidence La Horie à Granville montrent la voie à suivre pour les futures constructions résidentielles. En prévoyant les besoins de recharge des véhicules électriques dès le début, ces projets peuvent aider à faciliter la transition vers une mobilité plus durable.