Chèque énergie exceptionnel : ce qu’il faut savoir

Quarante pour cent des ménages les plus pauvres du pays recevront, d’ici la fin de l’année, un nouveau chèque énergie exceptionnel d’un montant de cent à deux cents euros pour les aider à faire face à la hausse vertigineuse du coût de l’énergie. Cette politique va de pair avec la prolongation du bouclier tarifaire prévue pour 2023.

Le chèque énergie exceptionnel

Le prix du chèque énergie exceptionnel sera compris entre cent et deux cents euros (€), et dépendra du revenu total du ménage ainsi que de sa composition. Lors de sa conférence de presse sur l’aide à la hausse des prix de l’énergie pour les ménages les plus modestes, le Premier ministre a révélé que le paiement devrait avoir lieu vers la fin de l’année 2022. Il y a 12 millions de foyers concernés par cette mesure. Cette mesure sera incluse dans l’évaluation annuelle du système énergétique.

Un chèque énergie exceptionnel sera versé aux foyers dont les revenus sont les plus faibles selon les modalités suivantes : – 200 € pour les deux premiers déciles (20 % des ménages les plus pauvres dont les revenus sont inférieurs à 13 310 €) ; – 100 € pour les déciles 3 et 4 (ménages dont les revenus sont compris entre 13 310 € et 18 610 €).

Veuillez noter que, selon les statistiques fournies par l’INSEE, les déciles 1 à 4 comprennent quarante pour cent des ménages les plus défavorisés économiquement en France. Vous pouvez explorer le niveau de vie moyen ressenti par chaque décile en 2019.

Rappel sur le contrôle classique de l’énergie

Depuis 2018, il existe un contrôle annuel de l’efficacité énergétique. Il s’agit d’une aide nominale qui s’adresse aux ménages les plus modestes afin de les aider à payer leurs dépenses d’énergie. Cette aide est applicable aux factures d’électricité (EDF…), de gaz (Engie…), de bois, de fioul… et a pour but d’aider ces ménages à payer leurs factures. De plus, elle a la capacité de financer d’autres projets de réhabilitation liés à l’énergie. Il est distribué en fonction des conditions de ressources disponibles. 5,8 millions de ménages en récolteront les fruits en 2021.

Avoir des revenus déclarés à l’administration fiscale ;

Ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond prédéterminé ;

Résider dans un immeuble soumis à la taxe d’habitation.

Le montant de l’aide sera déterminé en tenant compte du nombre de personnes vivant dans la famille ainsi que du revenu fiscal de référence. Le barème est déterminé en calculant le RFR en le divisant par l’unité de consommation (UC, une UC pour une personne vivant dans le logement, 0,5 UC pour la deuxième personne, et 0,3 UC pour les personnes supplémentaires). En 2021, le coût du chèque énergie varie de 48 à 277 euros.

Pour information, en 2021, ce type d’aide publique est devenu accessible aux personnes résidant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD), et les établissements de soins de longue durée (ESLD et USLD). Les personnes hébergées en établissement ont la possibilité d’utiliser leur chèque énergie pour payer la part de leur redevance liée à leur consommation d’énergie.

Comment utiliser le chèque énergie ?

Le chèque énergie ne peut pas être encaissé auprès de votre établissement financier. Il est utilisé pour effectuer des paiements directs aux différentes charges des fournisseurs d’énergie (électricité, gaz naturel ou pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse ou autres combustibles pour le chauffage ou la production d’eau chaude).

Voici les différents cas de figure :

Votre chèque énergie peut être utilisé pour effectuer des paiements directs en ligne pour vos dépenses, et ces paiements seront déposés directement sur votre compte client (la liste des fournisseurs acceptant le paiement en ligne est disponible sur le site du ministère de la Transition écologique, d’autres fournisseurs sont susceptibles d’accepter le paiement en ligne à l’avenir). Vous pouvez demander que votre chèque énergie pour les prochaines années soit déduit directement de votre facture d’électricité ou de gaz en demandant sa pré-affectation soit en ligne, soit en cochant la case de pré-affectation sur le chèque énergie que vous envoyez à votre fournisseur avant de l’envoyer. En outre, vous pouvez utiliser ce chèque pour financer des projets d’efficacité énergétique s’ils sont éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique et s’ils répondent aux exigences décrites dans les directives correspondantes (chaudière à condensation, pompe à chaleur, etc.).

Nous vous rappelons que le chèque énergie 2021 peut encore être utilisé comme moyen de paiement jusqu’au 31 mars 2023.

Veuillez noter qu’à partir de 2022, les bénéficiaires du chèque énergie pourront construire leur propre espace privé en utilisant l’adresse électronique qu’ils ont fournie au bureau des impôts. Cet espace vous permet de réaliser toutes les étapes en ligne, y compris la visualisation du contrôle énergétique, la gestion et la visualisation des pré-affectations et l’activation automatique des protections liées au contrôle énergétique.

Vous pouvez compléter votre lecture avec cet article

F.A.Q.

Qui peut bénéficier du chèque énergie exceptionnel ?

5,8 millions de ménages en bénéficieront en 2021. Le bénéficiaire doit habiter un logement soumis à la taxe d’habitation, il doit disposer de revenus déclarés à l’administration fiscale et ses ressources ne doivent pas dépasser un plafond déterminé.