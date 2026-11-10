Grok 4.8 arrive cette semaine. Elon Musk l’a annoncé ce mardi 10 novembre 2026, à 10 h 35 heure de Paris : l’entraînement du nouveau modèle de xAI est terminé, et un premier déploiement « en douceur » auprès des utilisateurs de Grok Bot est prévu « plus tard cette semaine ». Il promet un modèle qui ne ressemblera « en rien » à Grok 4.7.

We have dumped JAX/SGLang and rewritten the entire RL and inference stack from scratch in C/C++, which took some extra time.



Training (aka pre-training) is done. Lot of cleanup was needed on the SFT data to get that mostly right. Now, 4.8 is in RL and the evals are starting to… — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2026 Le message d’Elon Musk, le 10 novembre 2026.

Ce qu’a écrit Elon Musk

Elon Musk explique le retard par un chantier technique : xAI a « abandonné JAX et SGLang », deux outils logiciels très utilisés pour entraîner et faire tourner les modèles d’intelligence artificielle, et a « réécrit entièrement » sa chaîne d’apprentissage par renforcement et d’inférence « en C/C++ », ce qui a « pris un peu plus de temps » (traduction Tesla Mag).

Il donne ensuite l’état d’avancement : le pré-entraînement est « terminé », les données d’ajustement ont demandé « beaucoup de nettoyage », et Grok 4.8 est maintenant dans sa phase d’apprentissage par renforcement, où « les évaluations commencent à grimper ». Il reste prudent : le modèle « n’est pas encore incroyable », mais « cette fois, les fondations sont bien construites », et il s’attend à ce qu’il devienne « quelque chose de spécial ».

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Ce que l’on ne sait pas

Elon Musk ne donne ni de date précise, ni de chiffres de performance, ni de détail sur ce qui changera pour les utilisateurs. « Plus tard cette semaine » concerne un déploiement progressif auprès des abonnés de Grok Bot, l’assistant de xAI : rien n’est dit sur l’application Grok grand public, ni sur Grok dans les voitures Tesla.

Pourquoi c’est important

Grok est l’intelligence artificielle de xAI, la société d’Elon Musk, présente dans X, dans une application et dans les Tesla. Nous avons tout résumé dans notre guide de Grok. Grok Bot, lui, est la version assistant, capable d’agir pour son utilisateur : nous détaillions fin octobre sa fonction d’appels téléphoniques. Ces derniers jours, Elon Musk avait reconnu des défauts et promis des correctifs « d’ici demain ».

Ce qu’il faut retenir

Grok 4.8 a fini son pré-entraînement, annonce Elon Musk le 10 novembre 2026.

a fini son pré-entraînement, annonce Elon Musk le 10 novembre 2026. Déploiement progressif auprès des utilisateurs de Grok Bot « plus tard cette semaine ».

auprès des utilisateurs de Grok Bot « plus tard cette semaine ». Logiciel réécrit en C/C++, ce qui explique le retard, selon lui.

en C/C++, ce qui explique le retard, selon lui. Non précisés : date exacte, performances, arrivée dans les Tesla.

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Source : post d’Elon Musk sur X du 10 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : Elon Musk sur la scène de TED en 2022, Steve Jurvetson, Wikimedia Commons (CC BY 2.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA