Grok est l’assistant d’intelligence artificielle d’Elon Musk. Conçu par xAI, sa société d’IA rachetée par SpaceX le 2 février 2026 et qui signe désormais SpaceXAI, il converse, rédige, code, cherche l’information en temps réel sur le web et sur X, et crée des images et des vidéos. Il s’utilise gratuitement, dans certaines limites, sur grok.com, dans les applications iOS et Android et sur X. Il équipe aussi les Tesla compatibles, en France depuis le 16 février 2026. Son modèle le plus avancé, Grok 4.7, est sorti le 21 septembre 2026.

Mis à jour le 1er octobre 2026. Ce guide est actualisé à chaque nouvelle version de Grok.

Grok, qu’est-ce que c’est ?

xAI a présenté Grok le 3 novembre 2023 comme une IA inspirée du Guide du voyageur galactique, conçue pour répondre « avec un peu d’esprit » et dotée d’une « veine rebelle ». Son atout dès le départ : l’accès en temps réel à X, le réseau social d’Elon Musk.

Le 2 février 2026, SpaceX a racheté xAI pour réunir l’IA, les fusées, l’internet par satellite et X. Dans son annonce, l’entreprise fixe un cap : installer en orbite des centres de données alimentés par le soleil. L’activité d’IA se présente aujourd’hui sous le nom de SpaceXAI, et c’est pour xAI qu’Elon Musk a signé le 29 septembre 2026 l’accord de la Maison-Blanche sur la superintelligence.

Tesla est aussi partie prenante : selon sa lettre aux actionnaires du quatrième trimestre 2025, le constructeur a signé le 16 janvier 2026 un accord pour investir environ 2 milliards de dollars dans xAI, avec un accord-cadre pour étudier des collaborations dans l’IA.

Grok 4.7 et toutes les versions de Grok

Le modèle le plus avancé de SpaceXAI est Grok 4.7, présenté le 21 septembre 2026 comme son modèle « le plus performant pour le code et le travail intellectuel », deux fois plus rapide que les modèles comparables pour moitié prix. Il est proposé dans l’éditeur Cursor, dans Grok Build et par l’API, avec une fenêtre de contexte de 500 000 tokens. Ses connaissances s’arrêtent à mai 2026 ; pour l’actualité, Grok cherche sur le web et sur X.

Le rythme s’est accéléré en 2026, avec trois versions de juillet à septembre. Voici les dates confirmées par xAI et SpaceXAI :

Version Date Ce qu’elle apporte Grok (prototype) 3 novembre 2023 Bêta pour quelques testeurs américains, accès en temps réel à X Grok-1 (code ouvert) 17 mars 2024 Modèle de base publié : 314 milliards de paramètres, licence Apache 2.0 Grok-1.5 28 mars 2024 Contexte de 128 000 tokens, seize fois plus qu’avant Grok-2 et Grok-2 mini 13 août 2024 Pour les abonnés X Premium et Premium+ ; images avec FLUX.1 (Black Forest Labs) Grok 3 19 février 2025 Mode raisonnement (Think) et recherche approfondie (DeepSearch) Grok 4 et Grok 4 Heavy 9 juillet 2025 Outils et recherche en temps réel intégrés ; formule SuperGrok Heavy Grok 4.1 17 novembre 2025 Ouvert à tous sur grok.com, X, iOS et Android ; moins d’erreurs factuelles Grok 4.20 Mars 2026 Mise en service sur l’API, avec une version multi-agents Grok 4.5 16 juillet 2026 Code, tâches d’agent et travail intellectuel Grok 4.6 12 août 2026 Agents de longue durée, travaux interactifs et visuels Grok 4.7 21 septembre 2026 Modèle le plus performant de SpaceXAI ; 500 000 tokens de contexte

Grok 4.3, un modèle rapide au contexte d’un million de tokens, reste proposé aux développeurs. Quant à Grok 5, Elon Musk en parle depuis 2025, mais aucune date de sortie ne figure sur les pages officielles de SpaceXAI que nous avons consultées.

Comment utiliser Grok, et à quel prix

Grok s’utilise sur grok.com, dans l’application pour iPhone et Android, sur X (onglet Grok ou x.com/i/grok) et dans les Tesla compatibles. Sur l’App Store français, l’application « Grok – Assistant IA » est disponible en français et classée 16+.

Une version gratuite existe : en novembre 2025, xAI a ouvert Grok 4.1 à « tous les utilisateurs » de grok.com, de X et des applications. L’usage gratuit reste plafonné ; les formules SuperGrok vont plus loin, comme SuperGrok Heavy, créée en juillet 2025 pour accéder à Grok 4 Heavy, la version la plus puissante de Grok 4. Sur X, Grok est arrivé en France en mai 2024, d’abord pour les abonnés Premium.

Prix de Grok en France

Le prix de chaque formule s’affiche sur la page des formules de grok.com au moment de souscrire. La fiche officielle de l’application sur l’App Store français indique ces montants, relevés le 1er octobre 2026 :

Formule Prix affiché sur l’App Store (France) SuperGrok Lite 10,00 € SuperGrok 35,00 € SuperGrok Plus 100,00 € SuperGrok Heavy 349,00 € Crédits d’utilisation supplémentaires De 6,00 € à 100,00 € (5 à 100 dollars de crédit)

La durée de chaque abonnement n’y est pas précisée, et les prix peuvent différer sur le web ou sur Android : vérifiez avant de payer.

Pour les développeurs : l’API

Selon la documentation de SpaceXAI, Grok 4.7 coûte 2 dollars par million de tokens envoyés et 6 dollars par million de tokens générés, le double au-delà de 200 000 tokens par requête. Depuis juillet 2026, les développeurs de l’Union européenne ont aussi accès à la console de l’API.

Grok dans les Tesla : ce qu’il fait, depuis quand

Tesla présente Grok comme un « compagnon IA » dans sa lettre aux actionnaires du quatrième trimestre 2025. Dans la voiture, on lui demande la météo, un résultat sportif ou une actualité, on lui pose une question, on discute avec lui pendant un trajet. Il ne conduit pas : il n’agit ni sur la vitesse, ni sur la direction, ni sur le freinage.

Arrivé aux États-Unis en juillet 2025, Grok s’enrichit à chaque grande mise à jour :

Date Mise à jour Ce que Grok gagne Où Juillet 2025 2025.26 Arrivée de Grok (bêta) sur les voitures à processeur AMD Ryzen États-Unis 6 décembre 2025 (annonce Tesla) Mise à jour des fêtes 2025 Trouver, ajouter et modifier des destinations de navigation à la voix (bêta) Amérique du Nord 16 février 2026 2026.2.6 Arrivée de Grok (bêta) en Europe Neuf pays, dont la France 13 avril 2026 (annonce Tesla) Mise à jour de printemps 2026 (2026.14) Appel par « Hey Grok », rappels liés à un lieu Déploiement progressif 21 juillet 2026 (annonce Tesla) Mise à jour d’été 2026 (2026.26) Appels, musique, climatisation, ouverture de la boîte à gants, réponses aux questions Amérique du Nord d’abord

Les nouvelles commandes arrivent en général d’abord en Amérique du Nord. Sur sa page d’assistance française, Tesla décrit désormais un Grok capable de planifier un itinéraire, de passer un appel, de chercher de la musique, de régler la température ou d’ouvrir la boîte à gants, sans préciser ce qui est déjà actif en France ni donner de calendrier européen pour la mise à jour d’été 2026. Notre page Mises à jour Tesla suit ce qui arrive réellement en France, et notre article Grok dans les Tesla en Europe détaille la version européenne.

Comment activer Grok dans une Tesla

Dans une Tesla compatible, Grok ne s’achète pas. Selon la page d’assistance de Tesla France, aucun compte ni abonnement n’est requis pour l’activer, « pour le moment ». Sans compte Grok, l’usage est toutefois limité, et la voiture prévient quand une connexion devient nécessaire. Voici comment vérifier que la vôtre en profite.

Vérifiez le processeur. Touchez Contrôles > Logiciel > « Autres informations sur le véhicule » : le processeur d’infodivertissement doit être un AMD (Ryzen). Avec un Intel Atom, Grok n’est pas proposé. Vérifiez la connexion. Il faut un abonnement actif à la Connexion Premium ou, à défaut, une connexion Wi-Fi stable. Installez la dernière mise à jour. En Europe, Grok est arrivé avec la version 2026.2.6. La version installée s’affiche dans Contrôles > Logiciel. Lancez-le. Touchez le lanceur d’applications, puis « Grok », ou maintenez enfoncé le bouton du micro au volant. Pour l’appeler d’un « Hey Grok », activez d’abord l’activation vocale dans Contrôles > Audio > Paramètres Grok. Tesla permet aussi de choisir sa voix et sa personnalité, par exemple « Conteur » ou « Débridé ».

Si Grok n’apparaît pas alors que tout est en règle, patientez : Tesla déploie ses mises à jour par vagues.

Côté confidentialité, Tesla indique que les échanges sont traités par SpaceXAI, selon son propre avis de confidentialité, et qu’ils restent anonymes pour Tesla, sans lien avec le conducteur ni avec la voiture. Quand on demande à Grok d’appeler quelqu’un, il consulte les contacts enregistrés dans la voiture, mais ceux-ci ne sont pas envoyés à SpaceXAI.

Quelles Tesla sont compatibles avec Grok ?

Le critère est le processeur de l’écran central, pas le modèle : Grok fonctionne sur les Model 3, Model Y, Model S et Model X à processeur AMD Ryzen, pas sur celles à Intel Atom. Tesla a remplacé l’Intel Atom par l’AMD Ryzen à partir de 2021, à des dates qui varient selon le modèle et l’usine ; les Model 3 et Model Y restylées en sont toutes équipées.

Le cas le plus fréquent est celui de la Model 3 de 2021 : selon sa date et son usine de fabrication, elle peut avoir l’un ou l’autre processeur. La carte grise ne suffit pas à trancher ; la fiche « Autres informations sur le véhicule », elle, répond en quelques secondes.

Grok en France et en Belgique

En France, Grok est disponible depuis le 16 février 2026, date du lancement européen dans neuf pays : la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, l’Italie, le Portugal et l’Espagne.

La Belgique ne figurait pas dans cette liste, et nous n’avons trouvé aucune annonce de Tesla l’y ajoutant au 1er octobre 2026. Les propriétaires belges peuvent surveiller les notes de version (Contrôles > Logiciel) ; ce guide sera mis à jour dès qu’une extension sera annoncée.

Grokipedia, Grok Imagine, Grok Bot et Colossus

Grokipedia

Lancée fin octobre 2025, Grokipedia est l’encyclopédie en ligne de SpaceXAI, « rédigée et vérifiée par Grok, corrigée par ceux qui la lisent » selon sa page d’accueil. Chaque lecteur peut proposer une correction ou un sujet ; le site en est à sa version 0.3.

Grok Imagine

Grok Imagine crée des images et des vidéos à partir d’un texte ou de la voix, et retouche des images existantes, directement dans l’application. Pour les développeurs, le modèle vidéo Imagine 1.5 produit depuis juillet 2026 des vidéos en 1080p.

Grok Bot et Grok Build

Lancé en août 2026, Grok Bot est décrit par SpaceXAI comme un « coéquipier IA » qui travaille en continu sur un ordinateur dans le cloud : il échange par messagerie, soumet ses actions à validation, se connecte à d’autres services et exécute des tâches programmées. Grok Build est, lui, un agent de programmation en ligne de commande pour macOS, Linux et Windows.

Colossus

Colossus est le supercalculateur de xAI. Grok 3 y a été entraîné avec dix fois plus de calcul que les meilleurs modèles précédents, et Grok 4 a profité de ses 200 000 processeurs graphiques, selon xAI. La suite se jouera en partie dans l’espace : en rachetant xAI, SpaceX a présenté un projet d’un million de satellites servant de centres de données, et estime que d’ici deux à trois ans, l’espace sera l’endroit le moins cher pour produire de la puissance de calcul pour l’IA. Le 6 août 2026, SpaceX et Tesla ont aussi annoncé l’implantation de Terafab dans le comté de Grimes, au Texas : une usine de puces estimée à 16,8 milliards de dollars pour sa première phase, qui produira les puces des robots Optimus, des Cybercab et de ces centres de données spatiaux.

Grok et la réglementation européenne

En Europe, Grok relève notamment du règlement sur les services numériques (DSA), à travers X. Le 8 janvier 2026, la Commission européenne a ordonné à X de conserver jusqu’à la fin de 2026 tous les documents et données internes liés à Grok, après la diffusion sur la plateforme d’images truquées à caractère sexuel produites avec l’outil. C’est une mesure conservatoire, pas une sanction : ces éléments doivent rester disponibles si la Commission les demande.

Elon Musk avait prévenu le 3 janvier que Grok et X ne seraient pas des zones de non-droit pour les contenus illégaux. L’offre européenne s’est élargie depuis, avec Grok dans les Tesla en février 2026 et l’ouverture de Grok 4.5 aux développeurs de l’Union européenne en juillet 2026.

Questions fréquentes sur Grok

Grok est-il gratuit ?

Oui, dans certaines limites, sur grok.com, dans les applications et sur X. Les formules SuperGrok, affichées de 10 € à 349 € sur l’App Store français, donnent davantage d’usage. Dans une Tesla compatible, Grok est inclus sans supplément : il lui faut seulement la Connexion Premium ou le Wi-Fi, avec un usage limité tant qu’on ne se connecte pas à un compte Grok.

Grok est-il disponible en France ?

Oui : sur grok.com, dans l’application (en français sur l’App Store, et sur Android), sur X depuis mai 2024, d’abord pour les abonnés Premium, et dans les Tesla compatibles depuis le 16 février 2026.

Vérifiez que la voiture a un processeur AMD (Contrôles > Logiciel > Autres informations sur le véhicule), un accès à Internet (Connexion Premium ou Wi-Fi) et la version 2026.2.6 ou plus récente. Aucun compte n’est requis pour l’activer, mais l’usage sans compte Grok est limité. Le détail est dans notre pas-à-pas.

Quelle est la différence entre Grok et ChatGPT ?

ChatGPT est développé par OpenAI, Grok par SpaceXAI, la branche d’intelligence artificielle de SpaceX. Grok se distingue par son accès en temps réel aux publications de X, sa présence dans X et dans les Tesla, et un ton voulu plus libre. Son application permet même d’importer ses conversations tenues sur ChatGPT.

Qui possède Grok ?

SpaceX. Grok a été créé par xAI, la société d’IA d’Elon Musk, rachetée par SpaceX le 2 février 2026 et devenue SpaceXAI. Elon Musk dirige SpaceX, et Tesla s’est engagée en janvier 2026 à investir environ 2 milliards de dollars dans xAI.

Toute l’actualité de Grok et de SpaceXAI est à suivre dans notre rubrique Grok et xAI.

Sources