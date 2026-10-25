« Grok Bot peut maintenant appeler quelqu’un ou une entreprise pour vous, faire une demande en votre nom, prendre des notes sur la réponse et vous envoyer un résumé de la conversation. » L’annonce est d’Elon Musk, ce dimanche 25 octobre sur X, et elle a été vue plus d’un million de fois en quelques heures. Ce qu’on sait de cette fonction, et ce qu’on ne sait pas encore.

L’annonce d’Elon Musk et les formules de Grok Bot, d’après la page officielle.

Ce qu’a annoncé Elon Musk

Le message tient en une phrase, publiée sur X le 25 octobre à 15 h 35, heure de Paris. Grok Bot appelle une personne ou une entreprise, formule votre demande, note ce qu’on lui répond et vous en envoie le résumé. Prendre un rendez-vous, relancer un service client, demander un devis : ce sont les appels qu’on repousse, et que l’assistant passerait à votre place.

https://x.com/elonmusk/status/2114365361068138990 L’annonce d’Elon Musk, le 25 octobre 2026.

Grok Bot, c’est quoi ?

Ce n’est pas le Grok qu’on interroge dans l’application ou dans une Tesla. D’après sa page officielle, Grok Bot propose des « coéquipiers IA » qui disposent de leur propre ordinateur dans le cloud. Ils se connectent à vos outils et à vos sites comme vous le feriez, travaillent en parallèle, « 24 h/24 », même ordinateur portable fermé, et reviennent vers vous quand votre accord est nécessaire. On les pilote depuis un ordinateur (macOS ou Windows) ou depuis l’application iOS.

Trois formules sont affichées sur cette page, relevée le 25 octobre : Premium à 30 dollars par mois, Super à 100 dollars et Ultra à 200 dollars, avec une utilisation hebdomadaire incluse. Les abonnés à ces offres, et aux formules Teams et Enterprise, y ont accès sans supplément.

Ce qu’on ne sait pas encore

La date de disponibilité. Le journal des versions de Grok Bot s’arrête, au moment où nous écrivons, à la version 0.75.5 du 23 octobre, qui ne mentionne pas encore les appels.

Le journal des versions de Grok Bot s’arrête, au moment où nous écrivons, à la version 0.75.5 du 23 octobre, qui ne mentionne pas encore les appels. La France et le français. La page de Grok Bot ne précise ni les pays ni les langues où les appels seront possibles.

La page de Grok Bot ne précise ni les pays ni les langues où les appels seront possibles. Le cadre. Un appel passé par une IA au nom d’un client pose des questions : doit-elle se présenter comme une IA, l’interlocuteur peut-il refuser ? L’annonce n’en dit rien pour l’instant.

Nous mettrons cet article à jour dès que la fonction apparaîtra dans le journal des versions.

Grok fait partie de l’écosystème d’Elon Musk, que Tesla et SpaceX envisagent justement de resserrer : lisez notre article sur les comités spéciaux formés par les deux entreprises.

Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour suivre les nouveautés de Tesla et de Grok.

Sources : post d’Elon Musk sur X du 25 octobre 2026 ; page officielle de Grok Bot (x.ai/bot) et journal des versions, consultés le 25 octobre 2026.