Isiohm : Installation Réussie d’une Borne Autel Energy au Cœur de l’Aveyron

Une mission d’envergure pour Isiohm

Isiohm, leader dans le domaine des installations électriques, vient de franchir une nouvelle étape dans l’évolution du secteur de l’électromobilité. La société a récemment complété l’installation d’une borne de recharge Autel Energy Maxicharger DC Fast 240, reconnue comme l’une des plus puissantes du marché, à Onet-le-Château, en Aveyron.

Dirigés par Samuel Hansse, Responsable Technique, et Thierry Rogala, Chargé de Travaux, l’équipe d’Isiohm a brillamment relevé le défi d’installer cette borne DC de 240 kW.

Une installation complexe, brillamment exécutée

L’installation de la borne Autel Energy a nécessité une planification et une exécution rigoureuses. Le programme d’installation a inclus le tirage de cinq câbles de 240 mm² sur une distance de 20m, l’installation de la borne avec l’aide d’un chariot élévateur, et le raccordement au Tarif Vert sur jeu de barres.

En outre, l’équipe a installé un boîtier moulé de 400A, mis en service la borne, et paramétré l’interface de paiement Nayax. Chacune de ces étapes a été réalisée avec succès, témoignant de l’expertise et du professionnalisme de l’équipe Isiohm.

Une station de recharge complète pour véhicules électriques et à hydrogène

La borne Autel Energy vient compléter une station multi-services déjà équipée pour la recharge des véhicules à hydrogène. Elle est également dotée d’une station de lavage automatique, offrant ainsi un service complet aux utilisateurs de véhicules électriques et à hydrogène dans la région.

Une collaboration réussie

Isiohm a exprimé sa gratitude envers Ludovic Braley pour la confiance accordée à l’équipe et pour son accueil tout au long de l’installation. Cette réussite souligne l’importance de la collaboration et du partenariat pour favoriser l’expansion de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.

Vers une électromobilité plus accessible

L’installation réussie de la borne de recharge Autel Energy par Isiohm est un signe positif pour l’avenir de l’électromobilité en France. Avec des infrastructures de recharge plus puissantes et plus accessibles, la transition vers la mobilité électrique devient une réalité de plus en plus tangible pour un plus grand nombre de personnes.