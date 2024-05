L’achat de panneaux solaires représente un investissement significatif et stratégique pour tout particulier souhaitant réduire sa facture énergétique et contribuer à la transition écologique. Face à la multitude d’offres disponibles en ligne et auprès de professionnels certifiés, il est crucial de bien comprendre les avantages et inconvénients de chaque option. Ce guide, basé sur un échange avec un expert du secteur, vise à éclairer les particuliers sur les meilleures pratiques pour un achat de panneaux solaires réussi.

Achat en ligne vs. achat auprès d’un professionnel certifié

Qualité et performance des panneaux

Achat en ligne :

Gamme de produits : Les panneaux disponibles sur les grandes surfaces de bricolage (GSB) ou sur internet sont souvent de 300 à 350 watts crête. Ces modèles sont généralement dépassés et peuvent ne pas offrir le même rendement que les modèles plus récents.

Les panneaux disponibles sur les grandes surfaces de bricolage (GSB) ou sur internet sont souvent de 300 à 350 watts crête. Ces modèles sont généralement dépassés et peuvent ne pas offrir le même rendement que les modèles plus récents. Rendement et durabilité : Les panneaux achetés en ligne peuvent varier en termes de qualité de fabrication, rendement, et durabilité. L’épaisseur du verre et la résistance aux impacts sont des critères souvent négligés.

Achat auprès d’un professionnel :

Technologie avancée : Les professionnels proposent généralement des panneaux plus performants, de 425 à 440 watts crête, offrant un meilleur rendement énergétique.

Les professionnels proposent généralement des panneaux plus performants, de 425 à 440 watts crête, offrant un meilleur rendement énergétique. Qualité garantie : Les professionnels certifiés sélectionnent des panneaux de haute qualité, garantissant une durabilité et une performance optimales.

Vous cherchez le meilleur partenaire pour votre projet solaire ? Il y a plus de 30 000 installateurs de panneaux solaires en France. En remplissant, ce formulaire, nos experts vous accompagnent pour trouver le partenaire local le mieux adapté à votre projet et au meilleur prix ! Discutons de votre projet et assurons son succès ! Entreprises ou particuliers, ce service s’adresse à tous ! Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS

Surface en m2

Possédez vous un compteur Linky? * Oui Non

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Installation et support technique

Achat en ligne :

Installation non garantie : Les installateurs professionnels refusent souvent de poser des panneaux achetés en ligne en raison de la qualité incertaine et de l’absence de certification.

Les installateurs professionnels refusent souvent de poser des panneaux achetés en ligne en raison de la qualité incertaine et de l’absence de certification. Manque de support : Les kits achetés en ligne ne comprennent pas toujours le support technique nécessaire, ce qui peut compliquer l’installation et la maintenance.

Achat auprès d’un professionnel :

Installation certifiée : Les professionnels certifiés assurent une installation conforme aux normes, incluant les démarches administratives pour obtenir les subventions et raccordements nécessaires.

Les professionnels certifiés assurent une installation conforme aux normes, incluant les démarches administratives pour obtenir les subventions et raccordements nécessaires. Support continu : En cas de problème, le professionnel garantit un support technique et un service après-vente réactif.

Assurance et garanties

Achat en ligne :

Absence de garanties : Les panneaux achetés en ligne peuvent ne pas bénéficier de garanties décennales, essentielles pour couvrir les risques liés à l’installation photovoltaïque.

Les panneaux achetés en ligne peuvent ne pas bénéficier de garanties décennales, essentielles pour couvrir les risques liés à l’installation photovoltaïque. Risque élevé : Sans garantie décennale, le particulier assume tous les risques financiers en cas de dysfonctionnement ou de dommage.

Achat auprès d’un professionnel

Garantie décennale : Les professionnels offrent une garantie décennale, sécurisant votre investissement contre les éventuels problèmes techniques et accidents.

Les professionnels offrent une garantie décennale, sécurisant votre investissement contre les éventuels problèmes techniques et accidents. Sécurité financière : Cette assurance protège votre installation et vous assure une tranquillité d’esprit à long terme.

Conclusion : Pourquoi choisir un professionnel ?

Passer par un professionnel certifié pour l’achat et l’installation de panneaux solaires offre des avantages clairs en termes de qualité, sécurité et rendement. En plus de fournir des produits plus performants et durables, les professionnels assurent une installation conforme aux normes, une garantie décennale et un support technique fiable. Bien que l’achat en ligne puisse sembler attractif en raison des prix plus bas, les risques associés et le manque de support rendent cette option moins avantageuse à long terme.

Recommandations supplémentaires

Rachat de surplus : Il est conseillé de s’orienter vers un contrat de rachat de surplus, notamment avec EDF, pour une stabilité et une sécurité financière. Consommation auto-gérée : Optimisez votre installation pour auto-consommer au moins 50% de votre production, en utilisant des dispositifs de routage pour des appareils comme les ballons d’eau chaude ou les systèmes de chauffage de piscine. Évitez le stockage virtuel : Le stockage virtuel présente des incertitudes quant à la viabilité des entreprises sur le long terme et un retour sur investissement moins intéressant.

En résumé, pour un investissement solaire sûr et rentable, privilégiez l’achat et l’installation de vos panneaux solaires auprès de professionnels certifiés.