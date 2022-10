Guide pour faire des économies d’énergie à la maison

À la base, les économies d’énergie consistent à consommer moins d’énergie dans le but de réduire les coûts et de minimiser les effets négatifs sur l’environnement. Il peut s’agir de consommer moins d’électricité, de gaz ou de tout autre type d’énergie que vous obtenez de votre compagnie d’électricité et que vous payez. Les ressources énergétiques disponibles dans notre monde étant limitées, il est dans l’intérêt de tous de conserver activement l’énergie partout où cela est possible. Cela profite à la fois à l’individu et aux systèmes énergétiques plus vastes. Il existe de nombreuses approches simples qui peuvent vous aider à faire des économies d’énergie à la maison.

Économies d’énergie à la maison et efficacité énergétique

La pratique consistant à s’efforcer de consommer moins d’énergie pour des raisons financières et environnementales est appelée conservation de l’énergie. L’efficacité énergétique, quant à elle, consiste à utiliser des appareils spécialisés conçus pour consommer moins d’énergie.

Ces deux idées partagent certaines similitudes fondamentales mais sont abordées par des stratégies distinctes. L’utilisation d’appareils et d’ampoules à faible consommation d’énergie dans votre maison sont deux exemples d’économies d’énergie que vous pouvez mettre en œuvre.

Adaptez vos comportements quotidiens

Le fait d’éteindre les lumières et les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés est l’une des formes les plus élémentaires d’économie d’énergie. En effectuant des tâches manuelles dans la maison, comme faire sécher vos vêtements sur une corde à linge au lieu de les mettre dans le sèche-linge ou faire la vaisselle à la main, vous pouvez également réduire la quantité d’énergie utilisée par les équipements énergivores.

Pendant les mois les plus froids, baisser la température de votre thermostat et réduire le temps que vous passez avec le climatiseur sont les deux changements de comportement qui ont le plus grand potentiel de réduction de vos coûts mensuels de services publics. Sachant que les dépenses liées au chauffage et à la climatisation d’une maison représentent environ la moitié des factures d’électricité d’un ménage moyen.

Remplacez vos ampoules

Les ampoules à incandescence traditionnelles consomment une quantité excessive d’électricité et doivent être remplacées plus fréquemment que leurs remplaçantes qui sont plus économes en énergie.

Par rapport aux ampoules classiques, les alternatives à haut rendement énergétique telles que les ampoules à halogène, les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les ampoules à diode électroluminescente (DEL) consomment de 25 à 80 % d’électricité en moins et durent de trois à vingt-cinq fois plus longtemps.

Le prix d’achat initial des ampoules à haut rendement énergétique peut être plus élevé, mais en raison de leur faible consommation d’énergie et de leur durée de vie plus longue, ces ampoules finissent par coûter moins cher.

Utilisez des multiprises intelligentes.

Une quantité importante d’énergie est perdue à cause des « charges fantômes », c’est-à-dire l’électricité utilisée par les appareils électroniques même lorsqu’ils sont éteints ou en mode veille.

Ainsi, on estime que 75% de l’énergie utilisée pour alimenter les gadgets à la maison est dépensée, même lorsque les appareils en question sont éteints, ce qui peut entraîner des économies annuelles allant jusqu’à deux cents euros.

Le problème des charges fantômes peut être évité grâce à l’installation de multiprises intelligentes, également appelées multiprises sophistiquées. Ces multiprises coupent l’alimentation des gadgets lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Par exemple, les multiprises intelligentes peuvent être programmées pour s’éteindre à une heure précise, après un laps de temps prédéterminé pendant lequel elles n’ont détecté aucune activité, par le biais d’interrupteurs à distance ou en fonction de l’état actuel d’un appareil « maître ».

Installez un thermostat programmable ou intelligent

Si vous disposez d’un thermostat programmable, vous pouvez le régler de manière à ce que le chauffage et la climatisation s’arrêtent ou diminuent automatiquement pendant votre sommeil ou votre absence.

Sans apporter d’autres modifications à votre système CVC, vous pouvez faire ici aussi des économies d’énergie à la maison, en ciblant la consommation inutile causée par le chauffage et la climatisation, simplement en installant un thermostat programmable.

Il existe une grande variété de thermostats programmables sur le marché, chacun d’entre eux pouvant être personnalisé pour s’adapter à votre routine particulière tout au long de la semaine.

Les thermostats programmables sont souvent dotés de fonctions supplémentaires, comme des rappels pour changer le filtre à air ou des alertes sur les problèmes potentiels du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Ces fonctions permettent d’augmenter l’efficacité du système de chauffage et de climatisation de votre maison.

Achetez des appareils à haut rendement énergétique

Dans une maison typique, la consommation d’énergie attribuable à l’utilisation d’appareils ménagers représente environ 13 % du total. Lorsque vous achetez un nouvel appareil ménager, vous devez prêter attention à deux chiffres : le prix d’achat initial et le coût d’exploitation annuel.

Bien que le prix d’achat initial des appareils à haut rendement énergétique puisse être plus élevé, leurs coûts d’exploitation sont souvent de 9 à 25 % inférieurs à ceux des appareils classiques.

Lorsque vous cherchez à acheter un appareil plus économe en énergie, vous devez rechercher des modèles portant le label ENERGY STAR. Ce label est une garantie fédérale que l’appareil dépensera moins d’énergie, tant lors de son utilisation que lorsqu’il est en mode veille, que les versions ordinaires.

La quantité d’économie d’énergie à la maison varie en fonction de l’appareil en question. Les lave-linge certifiés ENERGY STAR, par exemple, consomment 25 % d’électricité et 45 % d’eau en moins que les modèles ordinaires, mais les réfrigérateurs ENERGY STAR ne consomment globalement que 9 % d’électricité en moins.

F.A.Q.

Qu’est-ce qui consomme le plus d’énergie dans une maison ?

Les appareils humides. Quatorze pour cent de la facture énergétique d’un ménage moyen est imputable à des appareils tels que les lave-linge, les lave-vaisselle et les sèche-linge.

Comment économiser de l’énergie à la maison ?