Guide pour se recharger en Tesla à Bordeaux

Borne de recharge Tesla accessible à Bordeaux

Accès Payant 24h/24 à la borne Bordeaux situé à 80 Avenue J. F. Kennedy pour recharger votre véhicule électrique.

Caractéristiques de cette borne :

Puissance de 150 kWh.

Il y a 10 prise(s) de type : Superchargeur aménagées par Tesla.

Les Superchargeurs délivrent leur énergie rapidement et réduisent graduellement leur débit à mesure que la batterie se recharge. Votre véhicule vous notifie automatiquement lorsqu’il dispose de suffisamment d’énergie pour continuer votre voyage.

Selon Carburants.org, il y a 3 bornes électriques Tesla référencées dans la commune BORDEAUX (33000) qui vous permettra de recharger votre véhicule électrique de la marque Tesla.

Information à propos des bornes Tesla

Caractéristiques et localisation des établissements partenaires de Tesla équipés de bornes de recharge à destination : Les bornes sont des « wall connector » Tesla dont la puissance peut aller jusqu’à 22 KW. Elles ne sont cependant pas toutes raccordées en 22 KW dépendamment des établissements.

Certaines bornes sont réservées aux clients Tesla et ne peuvent recharger que les voitures Tesla (hors Roadster) et certaines bornes sont ouvertes à tous les véhicules équipés d’une prise de Type 2. Les bornes sont physiquement identiques mais sont différenciées par des panneaux.

Chaque établissement est équipé d’au minimum deux bornes dont une est ouverte aux autres véhicules électriques en Type 2. Il convient de toujours appeler l’établissement en amont afin de prendre connaissance des modalités d’accès à la recharge et de l’accessibilité de l’établissement.

Listes des bornes Tesla disponibles

Aménageur : Hôtel Le Burdigala

Opérateur : Hôtel Le Burdigala

Enseigne : TESLA Recharge à Destination 115 Rue Georges Bonnac, Bordeaux, 33000 France

Type de prise : T2

Puissance Max : 11 kva/kW

Accès recharge : se renseigner auprès de l’établissement

Accessibilité : selon plages horaires

Observations : Réservé à la clientèle de l’établissement

Aménageur : Hotel Mercure Bordeaux Château Chartrons

Opérateur : Hotel Mercure Bordeaux Château Chartrons

Enseigne : TESLA Recharge à Destination 81 Cours Saint-Louis, Bordeaux, 33300 France

Type de prise : T2

Puissance Max : 14 kva/kW

Accès recharge : se renseigner auprès de l’établissement

Accessibilité : selon plages horaires

Observations : Réservé à la clientèle de l’établissement

Aménageur : La Grande Maison de Bernard Magrez

Opérateur : La Grande Maison de Bernard Magrez

Enseigne : TESLA Recharge à Destination 10 rue Labottière, Bordeaux, 33000 France

Type de prise : T2

Puissance Max : 11 kva/kW

Accès recharge : se renseigner auprès de l’établissement

Accessibilité : selon plages horaires

Observations : Réservé à la clientèle de l’établissement

Installation de bornes de recharge (wallbox) à Bordeaux

Ambarès et Lagrave, Arcachon, Bazas, Bègles, Blaye, Bordeaux, Gujan-Mestras, Lacanau, Langon, Lasparre Médoc, Lesparre, Libourne, Pessac, Saint André de Cubzac, Saint Laurent Médoc, Saint Médard en Jalles, Talence… Des sociétés expertes interviennent dans toute la région. Si vous souhaitez installer la solution de recharge de votre choix (wallbox, borne sur pied, station de charge), pour un prix plus que compétitif, tout en respectant des délais et une qualité d’intervention reconnus, n’hésitez pas à les contacter !

Vous pouvez également directement nous contacter pour une mise en relation, y compris si vous êtes hors zone de couverture.

Pour installer une borne de recharge à Bordeaux, vous pouvez consulter notre dernier article sur ce sujet ici. Si vous souhaitez trouver des hôtels avec bornes de recahrge (c’est tout de même plus pratique) sur Bordeaux, rendez-vous ici. Alors, que pensez-vous de la recharge dans cette ville ?