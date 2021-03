Les camions électriques arrivent!

- Publicité -

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun doute sur le choix de la technologie d’avenir pour les véhicules personnels et les poids lourds. Certes Toyota semble toujours croire encore un peu à l’hydrogène pour les poids lourds mais c’est aujourd’hui un quasi all-in pour l’électrique.

Une vision qui a fait des émules

Le premier prototype de Tesla semi a été présenté par Elon Musk le 16 Novembre 2017 avec une production annoncée (à l’époque) pour 2021. Si aujourd’hui la date des premières livraisons est toujours floue, nous sommes convaincu que la marque livrera ses premiers exemplaires en 2021, probablement en fin d’année.

Tesla se maintient dans la course à l’électrique pour le Supply puisque ces déplacements représentes des volumes substantielles d’émissions de dioxyde de carbone à date. Rien qu’en France métropolitaine, d’après le site Europe-Camions, le supply représente 8% des émissions de dioxyde de carbone.

Ce n’est pas négligeable et il est inconcevable que Tesla n’investisse pas ce marché globalement comme il sait le faire. Tous les investissements actuels dans la Gigafactory Berlin et bientôt en Inde vont clairement dans le sens d’un maintien de Tesla dans cette course que de nombreux investisseurs considèrent comme une course folle. Pourquoi? Parce que pour conquérir un marché de cette taille, les investissements sont colossaux, le groupe Volkswagen a annoncé vouloir investir plus de 20 milliards d’euros d’ici à 2030, toujours d’après le site Europe-Camions.

Volta trucks signe une commande de 1000 camions

Aujourd’hui, le marché des camions électriques intéressent d’autres start-up comme Volta Trucks qui présentent leurs premiers exemplaires dans un entrepôt tenu secret à Ivry-sur-seine. Cette présentation a lieu dans le cadre de l’exécution des premières tranches du contrat entre Volta Trucks et le petit Forestier qui a décidé de commander 1000 exemplaires attendus dès 2022.

Le Tesla Semi une nouvelle fois exposé

Concernant Tesla, c’est une vidéo du camion électrique en mouvement qui fait actuellement le tour du web. La prise de vue est rapide mais voilà ce qu’il faut retenir:

Le silence du Tesla semi a fait sensation.

Beaucoup de spéculations sur l’installation de panneaux solaires sur le toit du Tesla Semi. C’est une possibilité évoquée par Elon Musk depuis 2020.

La mise à disposition d’un mode 100% autopilot dès les premières livraisons grâce au machine-learning et aux tests qui se déroulent actuellement aux Etats-unis.

Tesla Semi Spotted in the wild!! pic.twitter.com/jkMumEllNJ — Christian 🌎🚀 (@tesla_master) February 28, 2021

Une chose est sûre, les camions électriques arrivent!!