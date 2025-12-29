Hiver 2025 : Le Tesla Model Y affiche une endurance record en Chine. Comment a-t-il fait ?

Le Tesla Model Y L a récemment fait sensation lors des tests hivernaux menés par AutoHome en Chine. Ce véhicule a prouvé qu’il était à la hauteur de sa réputation en offrant d’excellentes performances dans des conditions météorologiques difficiles. Examinons de plus près ce qui distingue ce modèle sur le marché des SUV premium.

Une performance remarquable dans des conditions froides

Avec des résultats impressionnants, le Model Y L a décroché la première place dans son groupe de SUV premium pendant les tests. La portée à froid en conditions réelles a été mesurée à 270,9 km, bien que l’autonomie officielle soit de 751 km. Cela montre l’impact significatif du froid sur la consommation d’énergie des véhicules électriques.

Un chauffage de cabine hors du commun

L’un des points forts du Model Y L a été sa capacité de chauffage rapide, parvenant à réchauffer l’intérieur du véhicule d’environ 40°C en seulement 15 minutes. Cela garantit un confort immédiat pour les passagers, même par des températures glaciales.

Traction et stabilité sur neige : un succès

Le Model Y L a passé avec succès tous les tests de traction sur neige, en maintenant une stabilité exemplaire sur glace. De plus, ses accélérations de 0 à 100 km/h en 7,86 secondes sur neige démontrent sa puissante adhérence et sa maîtrise des surfaces glissantes.

Défis de sécurité : l’AEB doit être amélioré

Malgré ces succès, un domaine nécessite des améliorations. Le système de freinage d’urgence automatique (AEB) du Model Y L a échoué lors des tests sur routes enneigées. À toutes les vitesses testées (20, 40, 60 km/h), l’AEB n’a pas réussi à s’adapter au glissement provoqué par la neige. Cet aspect doit être adressé pour renforcer la confiance en la sécurité hivernale.

Conclusion : Un leader avec un potentiel d’amélioration

En conclusion, le Tesla Model Y L se distingue par ses performances exceptionnelles en matière de portée, de confort, et de maniabilité dans des conditions hivernales. Toutefois, Tesla devra envisager des ajustements pour son système de freinage d’urgence afin de garantir une sécurité optimale. Ce modèle reste néanmoins une référence pour les conducteurs cherchant un véhicule performant en hiver.