Hôtel Borne de Recharge Londres

Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique à Londres. Ces établissements offrent un service de recharge pour votre véhicule électrique en plus d’un hébergement confortable et pratique pour votre voyage. Ce service est rendu possible grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Tesla Maga a rassemblé une liste des hôtels proposant des bornes de recharge pour vous aider à planifier votre séjour en toute sérénité. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement si la borne de recharge est gratuite ou payante, et si une réservation est nécessaire pour charger votre voiture électrique.

Londres est une ville dynamique et cosmopolite, avec une riche histoire et une culture vibrante. Les atouts touristiques incluent des sites emblématiques tels que le Big Ben, le Tower Bridge et le Palais de Buckingham, ainsi que de nombreux musées et galeries d’art. La ville est également un leader mondial en matière de durabilité et d’innovation dans les transports, avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans toute la ville, y compris dans les hôtels que nous vous proposons.

Venez découvrir Londres tout en participant à la transition vers une mobilité plus durable en utilisant les bornes de recharge de notre liste exhaustive d’hôtels. Que vous soyez en voyage d’affaires ou en vacances, vous pouvez profiter de tous les avantages de la ville tout en réduisant votre empreinte carbone.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Mandarin Oriental Hyde Park 66 Knightsbridge, SW1X 7LA Londres 2 x Type 2, 22 kW NCP Hilton Hotel 22 Park Lane, W1K 1BE Londres 1 X UK Domestique, 3.7 kW Intercontinental London Park Lane 1 Hamilton Place, Park Lane, Westminster, Londres, W1J 7QY 2 x Type 2, 13 kW DoubleTree by Hilton Hotel London – Tower of London 7 Pepys Street, EC3N 4AF Londres 2 X UK Domestique, 3.7 kW The Corner London City 42 Adler Street, Tower Hamlets, Londres 3 x Type 2, 11 kW

Mandarin Oriental Hyde Park Londres

Le Mandarin Oriental Hyde Park, London est un établissement de luxe donnant sur Hyde Park et Knightsbridge, offrant une vue imprenable et un emplacement privilégié à proximité de nombreux sites d’intérêt. La station de métro Knightsbridge est à seulement 2 minutes de marche, pour un accès facile à toute la ville.

Le spa d’exception et le centre de bien-être du Mandarin Oriental Hyde Park comprend une salle de sport ultramoderne, 13 salles de soins et une piscine de 17 mètres, pour un moment de détente et de bien-être. Les chambres et suites élégantes, décorées de manière individuelle, disposent d’une télévision, d’un lecteur DVD et d’une salle de bains privative en marbre.

Les voyageurs peuvent déguster des plats britanniques acclamés au restaurant 2 étoiles Michelin de Heston Blumenthal, ainsi qu’une cuisine et des cocktails japonais dans l’izakaya japonais récemment ouvert, The Aubrey. Un goûter primé est servi au Rosebery et des cocktails vous attendent dans le cadre contemporain du Mandarin Bar.

L’hôtel est situé à côté de Hyde Park, qui s’étend sur plus de 140 hectares, pour une balade paisible et agréable. Les grands magasins Harrods et Harvey Nichols ainsi que Sloane Street sont accessibles en moins de 5 minutes à pied. Le Royal Albert Hall est à 15 minutes de marche et les célèbres musées de South Kensington se trouvent également à proximité. Le Mandarin Oriental Hyde Park, London est le choix parfait pour un séjour de luxe à Londres.

Adresse : 66 Knightsbridge, SW1X 7LA Londres

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW

NCP Hilton Hotel Londres

Situé sur la prestigieuse rue Park Lane à Mayfair, le London Hilton on Park Lane Hotel offre une vue imprenable sur Hyde Park, Knightsbridge et Westminster. Cet établissement primé possède 453 chambres et suites de luxe 5 étoiles, ainsi qu’un bar élégant et un restaurant récompensé d’une étoile au Guide Michelin.

Les chambres sont équipées d’une salle de bains en marbre et d’une télévision à écran plat, avec certaines chambres disposant d’un balcon pour profiter de la vue. Les chambres et suites exécutives donnent accès au salon exécutif, qui inclut gratuitement un petit-déjeuner continental, des collations et des boissons tout au long de la journée, ainsi qu’une connexion Internet et un enregistrement privé.

Le Galvin at Windows sert un menu mettant l’accent sur la cuisine britannique, tandis que l’élégant restaurant et bar Podium propose une cuisine britannique de saison, avec un goûter renommé appelé Confessions of a Chocoholic. L’hôtel dispose également d’un centre d’affaires, d’un hammam et d’un sauna pour des moments de détente et de bien-être.

Adresse : 22 Park Lane, W1K 1BE Londres

Type de recharge : 1 X UK Domestique, 3.7 kW

Intercontinental London Park Lane Londres

Situé entre les quartiers de Mayfair et Knightsbridge, l’Intercontinental London Park Lane est un élégant établissement 5 étoiles qui propose des chambres luxueuses avec une grande télévision à écran LCD et des enceintes sans fil. Les chambres sont décorées dans un style moderne et relaxant, avec une salle de bains privative équipée d’un sèche-cheveux. Vous pourrez vous détendre dans votre chambre en profitant des jeux vidéo et du lecteur DVD.

Le restaurant gastronomique Theo Randall de l’Intercontinental London Park Lane sert une cuisine de saison composée de plats délicieux qui varient chaque jour. Vous pourrez prendre un cocktail rafraîchissant au bar Arch.

L’Intercontinental London Park Lane est superbement installé entre Hyde Park et Green Park, à seulement 5 minutes à pied de ces deux parcs. Le palais de Buckingham est accessible à pied en seulement 10 minutes, tandis que la station de métro Hyde Park Corner est à 5 minutes à pied.

Découvrez le luxe et le confort de l’Intercontinental London Park Lane lors de votre prochain séjour à Londres, où vous pourrez vous détendre dans des chambres somptueuses et profiter de délicieux plats gastronomiques.

Adresse : 1 Hamilton Place, Park Lane, Westminster, Londres, W1J 7QY

Type de recharge : 2 x Type 2, 13 kW

DoubleTree by Hilton Hotel Londres – Tower of London

e DoubleTree by Hilton Hotel London – Tower of London est un hôtel moderne et élégant offrant une vue imprenable sur les toits de Londres. Avec des chambres climatisées et insonorisées, vous êtes assuré d’un séjour confortable et paisible. Situé à seulement 5 minutes à pied de la Tour de Londres et du Tower Bridge, cet hôtel est parfait pour les voyageurs désireux de découvrir l’histoire de Londres.

Les chambres standard sont décorées avec goût et équipées d’une télévision à écran plat de 124 cm, tandis que les chambres exécutives et les suites offrent des vues encore plus spectaculaires et disposent d’une télévision à écran plat de 140 cm. Les salles de bains privatives sont pourvues d’un miroir antibuée, d’une douche à jets puissants et d’articles de toilette de marque.

L’hôtel est situé à seulement 150 mètres de la station de métro Tower Hill, vous permettant d’explorer facilement la ville. Vous pourrez également profiter du Savage Garden, un bar sur le toit-terrasse, pour une expérience unique à Londres. Le DoubleTree by Hilton Hotel London – Tower of London dispose également de 8 espaces de réception modulables pour des événements spéciaux et des célébrations.

Adresse : 7 Pepys Street, La City, Londres, EC3N 4AF

Type de recharge : 2 X UK Domestique, 3.7 kW

The Corner London City

The Corner London City est un hôtel moderne situé à Londres, à proximité immédiate des stations de métro Aldgate et Aldgate East, qui permettent des correspondances avec les lignes Circle, District, Hammersmith & City et Metropolitan. L’hôtel dispose d’une connexion Wi-Fi haut débit gratuite dans l’ensemble de ses locaux.

Les chambres sont aménagées selon le concept de la capsule Qbi tout-en-un et sont équipées d’un lit confortable avec un matelas hypoallergénique NaturalMat fabriqué à la main, d’une télévision à écran plat de 81 cm, de prises britanniques et européennes ainsi que de ports USB. Les salles de bains privatives intégrées sont équipées d’une douche à effet pluie puissante avec un système de régulation de la consommation d’eau, d’un miroir antibuée et d’articles de toilette bio offerts. Le thé et le café sont offerts gratuitement entre les 1er et 4ème étages.

Le restaurant du Corner London City sert une variété de petits déjeuners, un menu complet et une sélection de thés, de cafés, de vins, de bières, de spiritueux et de cocktails tout au long de la journée. Des espaces de réunion sont également disponibles sur demande. Le quartier de Shoreditch et Tower Hill sont accessibles en 10 minutes à pied depuis l’hôtel. Venez profiter de l’ambiance conviviale et confortable du Corner London City lors de votre prochain séjour à Londres.

Adresse : 42 Adler Street, Tower Hamlets, Londres

Type de recharge : 3 x Type 2, 11 kW