Hôtels avec borne de recharge à Argenteuil

Découvrez les hôtels écologiques à Argenteuil avec notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques. La ville d’Argenteuil, située dans la banlieue nord-ouest de Paris, est engagée dans la réduction de son empreinte carbone et encourage l’utilisation de modes de transport durables et l’utilisation d’énergie verte.

Parmi les attraits touristiques d’Argenteuil, on trouve la basilique Saint-Denys, l’église Notre-Dame, ainsi que de nombreux parcs et jardins. Les voyageurs soucieux de l’environnement pourront explorer la ville en toute sérénité grâce aux bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans certains hôtels.

Chez Tesla Mag, nous avons compilé une liste des meilleurs hôtels écoresponsables équipés de bornes de recharge pour voitures électriques à Argenteuil, afin que vous puissiez planifier votre prochaine escapade en toute confiance. Ces établissements s’engagent à mettre en œuvre des pratiques durables, telles que la gestion des déchets, la promotion de l’énergie verte et l’utilisation de matériaux écologiques.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour connaître les détails, tels que le coût et la possibilité de réserver une place pour recharger votre véhicule. En choisissant un hôtel écoresponsable avec borne de recharge, vous contribuerez à minimiser votre impact environnemental pendant votre séjour à Argenteuil. Optez pour un hôtel respectueux de l’environnement pour un séjour à la fois confortable et responsable.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge ibis Epinay-sur-Seine 1-3 Avenue Du 18 Juin 1940, 93800 Épinay-sur-Seine 2 x Domestique UE, 3 kW2 x type 2 , 22 kW Campanile Argenteuil 1 Rue Ary Scheffer, 95100 Argenteuil 4 x COMBO CCS EU, 150 kW1 x Type 2, 22 kW Residhome Carrières La Défense 2, avenue Eiffel, 78420 Carrières-sur-Seine 2 x Domestique UE, 3 kW Quality Suites Maisons-Laffitte Paris Ouest 16-18, rue de Paris , 78600 Maisons-Laffitte 3 x Type 2, 7.4 kW Pullman Paris La Défense 11, Avenue De L’Arche, La Défense 6, 92400 Courbevoie 2 x Domestique UE, 3 kW

ibis Epinay-sur-Seine, Argenteuil

L’hôtel ibis Epinay-sur-Seine est situé à seulement 8 km de la Porte de Clichy de Paris, à 3 km du lac d’Enghien-les-Bains et à 9 km du Stade de France. Vous pouvez également rejoindre le siège social de Thalès en 17 minutes à pied. L’hôtel propose gratuitement un parking souterrain et une connexion Wi-Fi.

Toutes les chambres sont modernes, spacieuses et équipées de la climatisation et d’une salle de bains fonctionnelle. Certaines sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

En plus de ses chambres confortables, l’établissement dispose d’un restaurant, d’un bar ouvert 24h/24, d’une terrasse et de salles de conférence pour répondre à tous les besoins des clients.

Chaque matin, un petit-déjeuner buffet est servi, composé de plats sucrés et salés, comme des œufs, de la salade de fruits, des yaourts et des jus de fruits. Des viennoiseries cuites sur place, des madeleines fraîches, une boisson chaude et un fruit à emporter sont également proposés. Pour ceux qui ont des horaires de départ tôt le matin, un petit-déjeuner plus léger est disponible à partir de 4h00.

La gare d’Epinay-sur-Seine du RER C et la ligne 11 du tramway sont à 500 mètres, offrant un accès direct à Paris, au Bourget et au parc des expositions de Villepinte. Avec ses installations modernes et sa proximité avec les sites touristiques locaux, l’ibis Epinay-sur-Seine est le choix idéal pour les voyageurs souhaitant un séjour confortable et pratique.

Adresse : 1-3 Avenue Du 18 Juin 1940, 93800 Épinay-sur-Seine

Type de recharge : 2 x Domestique UE, 3 kW et 2 x type 2 , 22 kW

Campanile Argenteuil

Situé à 2 km du centre-ville d’Argenteuil et à 9 km au nord de Paris, le Campanile Argenteuil propose des chambres climatisées équipées d’une salle de bains privative, d’une télévision par câble et d’une connexion Wi-Fi gratuite. La gare SNCF, offrant un accès direct à la gare Saint-Lazare de Paris, se trouve à seulement 3 km.

Le salon de l’hôtel, Le Comptoir, dispose d’un bar, d’une bibliothèque et d’une télévision à écran plat. Vous pourrez également regarder les chaînes Canal+ et beIN SPORTS dans votre chambre ou au salon. Le restaurant de l’hôtel Campanile propose un petit-déjeuner buffet ainsi qu’une cuisine traditionnelle de style familial pour le déjeuner et le dîner.

La gare RER de Val d’Argenteuil se trouve à 2 km du Campanile Argenteuil et l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est accessible en seulement 25 minutes de route. De plus, les autoroutes A86 et A15, menant respectivement à Disneyland et au château de Versailles, sont facilement accessibles depuis l’hôtel. Avec ses installations modernes et son emplacement pratique, le Campanile Argenteuil est le choix idéal pour les voyageurs cherchant à explorer la région parisienne.

Adresse : 1 Rue Ary Scheffer, 95100 Argenteuil

Type de recharge : 4 x COMBO CCS EU, 150 kW et 1 x Type 2, 22 kW

Residhome Carrières La Défense

Le Residhome Carrières La Défense est situé dans la ville de Carrières-sur-Seine, une ville connue pour ses œuvres de peintres impressionnistes. L’établissement propose des appartements et des studios décorés dans un style contemporain, avec une télévision à écran LCD et une salle de bains privative. Certains logements bénéficient d’un balcon ou d’une terrasse privés.

Chaque matin, un petit-déjeuner bio complet est servi sur place, avec des produits frais et locaux, tels que des jus de fruits frais, des fruits de saison, des pains, des viennoiseries, des mueslis, des céréales, des fromages et des jambons. Pour ceux ayant des allergies ou intolérances alimentaires, des options adaptées sont également disponibles. Les fournisseurs de l’établissement sont respectueux de l’environnement et les clients peuvent cuisiner dans leur kitchenette privée équipée d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes.

La piscine de l’établissement est accessible gratuitement et une navette gratuite vers la station de RER A de Houilles-Carrières-sur-Seine est disponible du lundi au vendredi, le matin et le soir. Elle dessert également plusieurs restaurants. La gare de Houilles-Carrières-sur-Seine offre un accès direct au quartier d’affaires de La Défense en seulement 6 minutes et au centre de Paris en 20 minutes.

Adresse : 2, avenue Eiffel, 78420 Carrières-sur-Seine

Type de recharge : 2 x Domestique UE, 3 kW

Quality Suites Maisons-Laffitte Paris Ouest

Le Quality Suites Maisons-Laffitte Paris Ouest est un établissement situé à 350 mètres du château de Maisons-Laffitte et à 700 mètres de la gare RER menant au quartier de la Défense en 10 minutes. L’hôtel propose des studios et des appartements indépendants munis d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Tous les logements non-fumeurs comprennent une armoire ainsi qu’une télévision par satellite à écran plat recevant Canal+, quelques chaînes internationales et des chaînes sportives. La salle de bains privative est pourvue d’articles de toilette gratuits, d’une baignoire et d’un sèche-cheveux. La climatisation est disponible dans toutes les chambres de l’établissement.

Chaque matin, les clients peuvent profiter d’un petit-déjeuner buffet au Quality Suites Maisons-Laffitte Paris Ouest. Les studios et les appartements comprennent une kitchenette équipée d’une cuisinière, d’un réfrigérateur et d’ustensiles de cuisine. Ils comportent également un micro-ondes. Le restaurant partenaire est à disposition pour les repas, tandis que le bar de l’hôtel propose un baby-foot.

L’établissement est à 6 km de l’autoroute A86, à 10 km de l’A14 et de Nanterre, ainsi qu’à 14 km de l’A13. En voiture, le château de Saint-Germain-en-Laye se trouve à 13 minutes et le golf national à 40 minutes. Les clients ont également la possibilité de consulter gratuitement plus de 5 000 journaux et magazines internationaux grâce au réseau Wi-Fi de l’établissement.

Adresse : 16-18, rue de Paris , 78600 Maisons-Laffitte

Type de recharge : 3 x Type 2, 7.4 kW

Pullman Paris La Défense

L’hôtel Pullman Paris La Défense est un établissement 5 étoiles situé dans le quartier des affaires de La Défense, juste en face du CNIT et de la Grande Arche. Il dispose d’un parking privé et se trouve à seulement 2 minutes du centre commercial des Quatre Temps, ouvert 7j/7. La salle multifonctions U Arena se trouve à 1 km de l’hôtel.

Les chambres sont décorées dans un style contemporain et équipées d’une connexion Internet gratuite par fibre optique et d’une télévision à écran plat avec chaînes internationales. Un minibar avec 2 bouteilles d’eau gratuites est également à votre disposition. La salle de bains privative est pourvue d’articles de toilette gratuits.

Chaque matin, vous pourrez choisir parmi plusieurs options de petit-déjeuner, notamment un buffet complet, des plats asiatiques et des options sans gluten. Le petit-déjeuner est servi de 6h30 à 10h00 du lundi au vendredi, et jusqu’à 11h00 le week-end. Le restaurant Quinte & Sens vous proposera une cuisine internationale, tandis que le bar vous servira des boissons.

Le Pullman Paris La Défense dispose également d’une salle de sport équipée d’un hammam (ouverte 24h/24) et d’un service d’étage disponible 24h/24. Les Champs-Élysées sont accessibles en 10 minutes en métro.

Adresse : 11, Avenue De L’Arche, La Défense 6, 92400 Courbevoie

Type de recharge : 2 x Domestique UE, 3 kW