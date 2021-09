Est-il facile de voyager en hélicoptère en France ?

Depuis le succès du livre « La Terre vue du Ciel », nombreux sont les candidats à un baptême de l’air et, parmi les engins aériens privilégiés, l’hélicoptère a les faveurs du plus grand nombre, notamment en France.

En effet, ce mode de déplacement a de nombreux avantages par rapport à la Montgolfière, l’ULM ou l’avion, qui sont les alternatives à une découverte aérienne de nos paysages : sa vitesse lui permet de couvrir une grande distance, dans un court laps de temps. Et il autorise aussi les vols stationnaires, parfaits pour la prise de photo. Enfin il est très maniable, ce qui permet de passer et repasser au-dessus des lieux d’intérêts. Tentés ? On fait le tour des offres et destinations dans cet article.

Les offres

Un baptême de l’air en hélicoptère

Les plus beaux Baptêmes en Hélicoptère (cap-adrenaline.com)

L’hélicoptère est idéal pour découvrir une région par les airs, car il permet à la fois de couvrir une zone importante et de s’arrêter en vol stationnaire sur un site particulier pour en profiter pleinement. Alors, pour votre baptême en hélicoptère, choisissez le lieu ou la région de vos rêves et trouvez la formule qui vous correspond, parmi plus de 150 baptêmes dans toute la France.

Nos partenaires ont été sélectionnés patiemment et sont régulièrement évalués par nos clients. Nous nous assurons également que les prix de nos baptêmes en hélicoptère soient régulièrement mis à jour, pour intégrer toutes les promotions, en temps réel.

Vols et baptêmes en hélicoptère partout en France – Tematis

Pour ceux qui aiment les sensations aériennes, nous vous proposons une diversité de baptêmes en hélicoptère. Vous bénéficierez d’abord d’un briefing rapide, puis d’une explication du plan de vol, avant de grimper dans l’hélico, puis de décoller pour admirer les points d’intérêt de votre vol.

Pour ceux qui souhaitent une approche plus pratique, nous vous proposons également des initiations au pilotage de l’hélico. Après un briefing complet, notamment sur la dynamique de vol d’un hélicoptère, ainsi que sur les instruments, vous serez aux commandes avec votre pilote instructeur pour prendre les airs.

Vols en hélicoptère

Nous avons testé et aimé : Vol en hélicoptère – Hélipass – Paris – Jusqu’à -70% | Voyage Privé (voyage-prive.com).

Ou comment :

S’offrir la possibilité de (re)découvrir quelques-uns des plus beaux sites de France vus du ciel ;

Avoir l’opportunité d’effectuer un baptême de l’air en hélicoptère à un prix spécialement négocié pour vous ;

Profiter des vacances d’été ou d’un week-end pour s’offrir un souvenir inoubliable à partager à deux ;

Et aussi… Pensez à prendre un appareil photo pour immortaliser ce moment unique et vivre pleinement cette expérience.

Le concept Hélipass

Helipass vous offre la possibilité de faire partie de ces privilégiés qui découvrent la France autrement !

Accueil personnalisé, équipe expérimentée, Hélipass vous propose des vols touristiques en hélicoptère, partout en France et au-dessus de nos plus belles régions. Découvrez une prestation de qualité et envolez-vous en compagnie de véritables experts dans le domaine. Sécurité, confort et sensations vous attendent.

Il semblerait que la terre soit encore plus belle vue du ciel… Venez donc le découvrir par vous-même, il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre qui vous convient !

Paris-Versailles

Côte d’Azur

Châteaux de la Loire

Fort Boyard

Bassin d’Arcachon

Toutes les informations pratiques sur votre vol :

La prestation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

Horaires et tarifs à titre indicatif, sous réserve de modification.

Aménagements/services sujets à supplément payables sur place.

Un enfant de moins de 15 ans doit être accompagné d’un adulte. Un enfant de moins de 2 ans a la gratuité du vol. Il se positionnera sur les genoux des parents.

Poids max : 120 kg par passager (même règle que dans l’aérien grande ligne)

Le prix comprend : Un vol de 12 à 25 minutes selon l’offre choisie pour 2 personnes

Des vols courte distance : la solution Air Charter Service (ACS)

De loin la plus adaptée, elle permet d’optimiser votre déplacement point-à-point.

Affrètement privé

Vous avez besoin d’un hélicoptère | Air Charter Service

L’hélicoptère offre un niveau de flexibilité incomparable : le vol présente des avantages considérables en termes d’efficacité, et réduit considérablement le temps passé dans les transferts terrestres. Grâce à leur polyvalence, ils peuvent être utilisés pour les affaires ; mais aussi pour les déplacements entre un aéroport et une station de ski, un stade ou même une propriété privée.

Pourquoi affréter vos vols privés avec ACS ?

Luxe et confort : voler doit, avant tout, être un plaisir, et nous mettons tout en œuvre pour que votre expérience à bord soit des plus confortable.

voler doit, avant tout, être un plaisir, et nous mettons tout en œuvre pour que votre expérience à bord soit des plus confortable. Sécurité et discrétion : voyagez avec ACS vous garantit un respect de votre vie privée, et nous travaillons étroitement avec nos collaborateurs, pour assurer votre sécurité tout au long de votre vol.

voyagez avec ACS vous garantit un respect de votre vie privée, et nous travaillons étroitement avec nos collaborateurs, pour assurer votre sécurité tout au long de votre vol. Créer votre planning:: vous mener à vol régulier ou arranger les vols en fonction de votre emploi du temps. Quelles que soient vos exigences, nous affrèterons le jet privé qui vous conviendra.

vous mener à vol régulier ou arranger les vols en fonction de votre emploi du temps. Quelles que soient vos exigences, nous affrèterons le jet privé qui vous conviendra. Accès à plus d’aéroports : atteindre des lieux qu’un vol régulier ne dessert pas : un endroit isolé ou une localité plus proche de votre destination finale.

atteindre des lieux qu’un vol régulier ne dessert pas : un endroit isolé ou une localité plus proche de votre destination finale. Terminaux privés : évitez les files d’attentes et les retards inutiles; nos passagers peuvent monter à bord jusqu’à la dernière minute avant le décollage.

Couverture mondiale : peu importe votre lieu de départ ou d’arrivée, le réseau de bureaux ACS aux 4 coins du monde vous permet de profiter d’une excellente connaissance des marchés locaux.

peu importe votre lieu de départ ou d’arrivée, le réseau de bureaux ACS aux 4 coins du monde vous permet de profiter d’une excellente connaissance des marchés locaux. Rentabilité : notre pouvoir d’achat et notre réputation nous permettent de dénicher des prix compétitifs, pour vous offrir des solutions d’affrètement, au meilleur prix du marché.

notre pouvoir d’achat et notre réputation nous permettent de dénicher des prix compétitifs, pour vous offrir des solutions d’affrètement, au meilleur prix du marché. Gamme d’avions : grâce à un accès à 50 000 avions et 130 modèles différents, nous pourrons toujours vous fournir l’avion idéal pour vos exigences.

grâce à un accès à 50 000 avions et 130 modèles différents, nous pourrons toujours vous fournir l’avion idéal pour vos exigences. Chargé de clientèle dédié : du choix de menu à bord au changement de vols de dernière minute, votre expert en affrètement est disponible 24h/24, 7j/7 pour vous assister à chaque étape de votre demande.

Si vous avez besoin d’un hélicoptère, n’hésitez pas à appeler le +33 (0)1 40 09 42 05, ou à demander un devis rapide : Get A Private Jet Charter Quote – Air Charter Service | Air Charter Service ! Air Charter Service est là pour vous.

Des retours à vide disponibles ?

Quand ACS affrète un vol aller simple, l’avion est parfois vide pour son vol retour, ou vers une autre destination. Dans le métier, on appelle ces trajets “retours à vide”. Si vous souhaitez en bénéficier, rendez-vous sur VOLS À VIDE | Air Charter Service.

La France en hélicoptère : les lieux à voir

On s’est inspiré du top 6 de notre copain Cap Adrénaline Le blog pour vous conseiller les destinations suivantes : c’est la garantie d’une expérience inédite. Alors, que diriez-vous de prendre de la hauteur en volant en hélicoptère au-dessus des plus belles régions de France ? De Paris à Arcachon, en passant par les châteaux de la Loire et la Bretagne, partez à la conquête de panoramas éblouissants.

Si vous connaissez déjà ces régions de France depuis la terre ferme, ce vol en hélicoptère vous permettra de les redécouvrir. En plus de paysages incroyables, c’est un véritable moment d’émotion, et de sensations, que nous vous proposons, entre les mains expertes de pilotes d’expérience… Craquez immédiatement pour ce moment unique, à vivre au moins une fois dans sa vie !

1 – Le Château de Versailles

Le Château du Roi-Soleil et ses jardins somptueux font partie des plus beaux monuments de France. Depuis de nombreuses années, le domaine est envahi par les visiteurs, venus des quatre coins du globe, ce qui peut amoindrir la magie du lieu lorsque vous le visitez.

Découvrir ce lieu de légende par la voie des airs vous permettra de recréer l’atmosphère imaginée et exécutée à la perfection par les architectes du Roi-Soleil : Le Vau, Le Brun et Le Nôtre.

2 – Les Cévennes

Paysage des Cévennes

La chaîne des Cévennes n’est pas une chaîne de montagnes parmi tant d’autres. En effet, c’est un des rares massifs montagneux à être classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et cela depuis 2011. Il côtoie dans ce palmarès le massif des Causses dans la catégorie « paysages culturels évolutifs et vivants ». Ainsi, il y a des montagnes à perte de vue, proposant un panorama minéral brut et envoûtant.

C’est un site exceptionnel en France : en effet, son éloignement des grandes zones urbaines lui a permis de conserver un caractère sauvage.

3 – Les Châteaux de la Loire

Pourquoi voler au-dessus d’un château quand on peut en survoler 15 ! La particularité de la Vallée de la Loire est que l’on y retrouve une densité de châteaux inégalée. Au programme, des grands classiques comme Amboise, Chenonceau ou Azay le Rideau.

C’est aussi l’occasion de découvrir des châteaux plus méconnus, mais tout aussi charmants comme celui de l’Islette ou de La Chatonnière. En bonus, vous aurez la chance de survoler le Clos Lucé. Ce fut la dernière demeure de Léonard de Vinci, et son jardin regorge d’inventions bien en avance sur leur temps !

4 – Le Mont Blanc

Mont Blanc

Quoi de mieux que de survoler le Mont Blanc en hélicoptère ? Culminant à 4809 mètres, le Mont Blanc est le plus haut sommet est de France, mais aussi d’Europe Occidentale ! En survolant la Maurienne, vous aurez l’occasion d’observer de nombreux sommets comme l’Aiguille du Midi ou les Grandes Jorasses.

Mais ce n’est pas tout, car on peut aussi y voir plein d’autres choses : des pics, des gorges, des torrents ou des glaciers comme la célèbre Mer de Glace, longue de 7 kilomètres. Rien que cela en vaut le détour.

5 – Les Volcans d’Auvergne

La concentration de volcans en Auvergne en fait un lieu unique dans le monde, et l’un des plus beaux de France. Si vous voulez profiter d’un paysage naturel et préservé de la main de l’Homme, c’est ici qu’il faut se rendre. Il n’y a pas de meilleure vue des volcans que depuis un hélicoptère.

Vous aurez la possibilité de parcourir jusqu’à 200 kilomètres, afin de découvrir l’Auvergne sous toutes ses coutures. La distance à parcourir est importante, car il y a 80 volcans regroupés dans la chaîne des Puys. Tous uniques, certains endormis et certains éteints, cela reste toujours impressionnant à voir.

6 – Les falaises d’Étretat

Étretat

Cap sur Étretat pour changer des montagnes ! C’est sur la côte normande que vous devez vous rendre, si les paysages marins sont ce que vous recherchez. Un vol en hélicoptère au-dessus d’Étretat et sa région, c’est la garantie de voir des paysages inoubliables !

Dans un premier temps, vous pouvez survoler la Côte Fleurie avec Cabourg et Deauville. Ensuite, direction la Côte d’Albâtre : Honfleur, le Pont de Normandie enjambant la Baie de Seine, Le Havre, et enfin Étretat. Tout ce spectacle vous donnera l’impression de voyager.

Maintenant que vous êtes au courant des offres existantes et des merveilles de la France, à survoler absolument en hélicoptère : n’attendez plus pour vivre l’expérience de votre vie !