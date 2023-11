5 hôtels à Ibiza pour fuir la détresse hivernale

Auteur : Quentin Guédrat

Le froid rigoureux de l’hiver vous incommode ? Ne vous inquiétez pas, il existe un lieu paradisiaque qui n’attend que vous. Il s’agit de l’île d’Ibiza ! Surtout connu pour ses plages splendides et soirées festives, ce lieu mythique des Baléares abrite également une multitude d’hôtels somptueux. Découvrez notre sélection de 5 hôtels à expérimenter de toute urgence.

1 : Hôtel ME Ibiza

Situé à Santa Eulalia del Río, cet hôtel 5 étoiles est un véritable havre de paix. Il offre des chambres spacieuses décorées dans un style minimaliste. En dehors de son accès direct à la mer, vous pourrez profiter de cours de remise en forme et de massages. L’hôtel propose également un service exclusif intitulé « ME+ », garantissant un séjour encore plus exceptionnel. Il permet, par exemple, de profiter d’une piscine privative.

Hôtel ME Ibiza Urbanización S'Argamassa, 153 Ibiza - Santa Eulalia del Río Site web : Hôtel ME Ibiza

2 : Villa Le Blanc

Ce superbe hôtel 5 étoiles des Baléares promet un cadre d’une blancheur radieuse. En effet, la Villa Le Blanc est en harmonie avec le décor sur lequel elle a été construite. Les murs de l’établissement ont été blanchis à la chaux, rappelant ainsi le sable blanc qui caractérise Minorque. L’hôtel plaira aux gourmands. À la carte de leurs restaurants : assiette de fruits de mer, pizzas cuite au four de bois, poissons braisés.

Villa Le Blanc Playa de Santo Tomás, s/n, Minorque, 07749 Espagne Site web : Hôtel Villa Le Blanc

3 : Petunia Hotel

Cet établissement aux 4 étoiles a tout pour plaire aux amoureux. Petunia Hotel se veut intimiste et authentique. Il a été aménagé comme un village isolé. Cet esprit de quiétude et de sérénité se retrouve dans les chambres de l’hôtel. Ces dernières sont décorées avec du mobilier en bois. Vous retrouverez également un rooftop fantastique où se trouve le restaurant La Mirada ainsi qu’une vue idyllique sur le rocher d’Es Vedrà.

Petunia Hotel Carrer de Sa Pala Marina 07830 Illes Balears Site web : Petunia Hotel

4 : Sir Joan Hotel

D’une esthétique moderne, l’hôtel Sir Joan s’adresse aux personnes qui aiment l’originalité. Les façades de l’établissement ressemblent à un assemblage de cubes transparents et opaques. Les 38 chambres et suites mettent en évidence une décoration qui rappellent la mer. Par exemple, on y retrouve du parquet rayé typique des yachts et des panneaux muraux en acier inoxydable.

Sir Joan Hotel 1, Passeig Joan Carles I 07800 Elvissa Site web : Sir Joan Hotel

5 : Atzaro

Situé au coeur de la campagne ibizienne, cet hôtel luxueux possède des airs ruraux. Les hôtes peuvent profiter de 13 hectares qui invitent à la flânerie. Cette proximité avec l’environnement se retrouve également dans les assiettes. En effet, les chefs ont pensé les plats dans une démarche respectueuse de la biodiversité.

Atzaro 15, Carrretera de San Juan 07849 Santa Eularia des Riu Site web : Atzaro