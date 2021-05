Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Marseille. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Novotel Suites Marseille Centre Euroméd

Cet élégant hôtel avec suites se trouve à 4 minutes à pied de la station de métro Joliette et à 2 km du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Dotées de meubles en bois et de moquette au sol, les suites sobres comprennent le Wi-Fi gratuit, une télévision à écran plat, un mini-frigo, un four à micro-ondes et une machine Nespresso.

Certaines disposent d’un balcon. Un service de chambre est proposé. L’établissement possède un bar et une salle de sport. Le petit-déjeuner est proposé.

Adresse: 33 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW

Hôtel Le Petit Nice Passedat

Établi dans une villa en bord de mer, cet hôtel distingué se situe à 2,8 km de la basilique Notre-Dame de la Garde et à 2,9 km du Vieux-Port de Marseille.

Les chambres et les suites contemporaines présentent une décoration élégante et disposent du Wi-Fi gratuit ainsi que d’une télévision à écran plat.

Certaines comprennent également une terrasse privée offrant une vue panoramique sur la mer Méditerranée.

L’établissement possède un restaurant gastronomique réputé, un bar moderne et une terrasse donnant sur le phare de Planier. Le petit-déjeuner est payant.

Adresse: 17 Rue des Braves Anse de Maldormé, Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Le Pigonnet

Implanté sur 1,5 hectare de jardins paysagers, cet élégant hôtel aménagé dans un manoir du XVIIIe siècle est à 11 minutes à pied de la gare d’Aix-en-Provence et à 5 km du musée Granet.

Les chambres sophistiquées disposent d’un accès Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat. Certaines offrent une vue sur la cour.

Celles de catégorie supérieure sont en outre dotées d’un balcon, tandis que les suites possèdent une terrasse privée. Une villa de 1 chambre comprend un espace de vie avec un canapé-lit. Un service de chambre est proposé.

L’établissement comprend un restaurant haut de gamme qui propose une cuisine méditerranéenne, ainsi qu’un bar chaleureux doté de murs en lambris.

Il possède également une salle de sport, une piscine extérieure et un bar lounge en plein air (ouvert en saison). Le spa est pourvu d’un sauna et d’un hammam.

Adresse: 5 Avenue du Pigonnet, 13090 Marseille

Type de recharge: 3 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Cézanne

Situé dans le centre-ville, à 1 minute à pied de la gare d’Aix-en-Provence, cet hôtel de charme contemporain se trouve à 3 minutes du parc Jourdan.

Les chambres modernes et élégantes sont équipées d’une télévision à écran plat, d’une station d’accueil pour iPod, du Wi-Fi gratuit, d’une douche effet pluie et d’un minibar.

Les suites claires sont en outre dotées d’un espace de vie. Certaines sont pourvues d’un canapé-lit. Le petit-déjeuner (payant) est proposé dans une salle à manger standard et colorée.

L’établissement possède par ailleurs un élégant salon à cocktails, un salon sophistiqué avec un bar en libre-service, ainsi qu’un bar raffiné sur une terrasse ouverte en saison.

Il comprend également une salle de fitness. Des machines Nespresso sont à la disposition des clients à chaque étage et des massages sont dispensés moyennant un supplément.

Adresse: 40 Avenue Victor Hugo, 13100 Marseille

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Lodges Ste Victoire & Restaurant St-Estève

“Au restaurant Le Saint Estève, le chef étoilé Julien Le Goff affûte son talent et renouvelle ses énergies.

Passionné par les produits qu’il travaille, il lui tient à cœur de mettre en avant le travail des producteurs qui ont une démarche qualitative dans le respect de l’environnement et des produits du terroir.

En cuisine, Julien Le Goff se fie à son instinct et s’inspire des senteurs et des couleurs offertes par la région avec une carte spontanée, dictée par la saison et son inspiration.

Si le Chef sait se montrer ouvert et à l’écoute dans la création de ses plats, la rigueur est de mise pour la qualité des produits et cuisson ! Cet équilibre entre liberté de création et exigence technique rend la cuisine de Julien si surprenante”

Adresse: 2250 ROUTE CÉZANNE 13100 Le Tholonet

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

