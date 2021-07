Hôtel Le Pigalle : Notre avis

En cherchant des hôtels pour notre séjour à Paris, nous avons découvert l’Hôtel Pigalle dans le 9eme arrondissement.

En plein cœur de Pigalle, l’hôtel transpire l’histoire de ce quartier, célèbre pour sa vie nocturne et ses néons rouges. Plus qu’un hôtel de luxe, c’est avant-tout un hôtel de quartier.

Un hôtel indissociable de son quartier

Vue de l’hôtel-restaurant depuis la rue. (Crédit : Hôtel Le Pigalle)

Dès notre suite, le ton est donné, l’hôtel se veut le plus possible, traducteur de la vie parisienne. Nous avons séjourné dans une des suites Pigalle 35, donnant sur la rue. Les tableaux sur les murs, les livres dans les petites bibliothèques de chambre ou la sélection de bons vinyles avec le tourne disque nous ont transportés dans une ambiance très particulière, très parisienne finalement !

Chambre typiquement décorée à la parisienne (Crédit : Hôtel Le Pigalle)

Des plats simples de saisons

Un restaurant festif pour prendre l’apéritif (Crédit : Hôtel Le Pigalle)

Le restaurant a été une réelle surprise, tous les plats utilisent des ingrédients de saison fournis par les épiciers du quartier. La cuisine sert essentiellement des tapas, nous n’avons attendu qu’une vingtaine de minutes avant d’être servi. Les horaires sont vraiment libres, nous avions terminé un peu tard la veille, et quel plaisir ce fut de pouvoir petit-déjeuner à 14 heures.

L’ambiance festive des terrasses de Pigalle

L’une des salles de restaurant de l’hôtel (Crédit : Hôtel Le Pigalle)

La terrasse du restaurant donne directement sur la rue qui a repris peu à peu sa chaleur et sa convivialité depuis la réouverture des terrasses. L’ambiance est normalement plus festive avec des concerts organisés le jeudi, vendredi et samedi soir mais avec le Covid, tous ces services n’ont pas pu être disponibles.

Un hôtel qui a vraiment tout son charme dans ce quartier iconique de Paris, on prend beaucoup de plaisir à y vivre comme si nous étions chez nous. En plein cœur de la capitale, l’hôtel est à proximité de Montmartre et du Sacré Cœur, mais le reste de la ville est accessible très rapidement en métro.

Afin d’accentuer cet encrage local, Le Pigalle ouvrira prochainement deux nouveaux lieux de restauration, un café/cantine et un restaurant éphémère méditerranéen au 7 rue Frochot.

L’hôtel ne dispose pas de supercharger à proximité mais deux bornes de recharges Belib se trouve au 31 boulevard de Clichy.