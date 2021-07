Tesla Model 3: Toujours plus d’astuces

L’after-market est très actif pour répondre aux besoins des propriétaires de Tesla Model 3. Chez Tesla Mag, vous aurez toujours des recommandations qui s’appuient sur les meilleurs ventes que nous mesurons. Il faut lire nos guides pour le voir et faire votre choix.

Tesla Model 3: Porte-gobelet en silicone, pièces de monnaie, bouteilles d’eau..

Il est fabriqué à partir de matières premières de silicone respectueuses de l’environnement, sans odeur, difficile à déformer, très durable.

Facile a nettoyer , vous pouvez enlever tout le porte-gobelet, rincer à l’eau et laisser sécher dans un endroit frais.

Le porte-gobelet en silicone peut efficacement éliminer les bruits de vibrations inhabituels et vous garder calme et à l’aise pendant la conduite.

Prix: 15,99 € à commander directement sur Amazon

Panneau de tableau de bord en fibre de carbone pour Tesla Model 3

Le kit en fibre de carbone noire est spécialement conçu pour les propriétaires de Tesla Model Y Model 3.

Le panneau recouvre le tableau de bord en bois Tesla d’origine. Rendez votre intérieur Tesla Model 3 unique et plus distinctif. Protégez efficacement le tableau de bord contre les rayures, la poussière, le soleil et la décomposition.

C’est un accessoire de décoration essentiel pour votre Tesla Model Y Model 3.

Le tableau de bord de votre voiture Tesla n’est pas seulement protégé contre les nouvelles éraflures, il cache parfaitement les rayures et les imperfections existantes.

Prix: 59,99 € à commander directement sur Amazon

Câbles d’activation des haut-parleurs inactifs de la gamme standard SR+

Spécialement conçu pour les enceintes Tesla standard. Convient pour tout modèle 3 Sr +, et livré avec une vidéo d’installation

Activation du haut-parleur pour la Tesla Model 3 Standard Range Plus

Six haut-parleurs du Model 3 SR+ original n’ont pas été activés. (Ne convient pas à la Tesla Model 3 2021)À l’origine, seuls 8 haut-parleurs peuvent être utilisés. Après avoir utilisé le câble audio, vous pouvez maintenant utiliser 14 haut-parleurs. Si vous aimez écouter de la musique, ne manquez pas ce harnais d’activation des haut-parleurs.

Prix: 39,99 € à commander directement sur Amazon