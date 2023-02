Hôtel avec Borne de Recharge sur Dijon

Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique à Dijon. Tesla Magazine a rassemblé pour vous les meilleurs établissements offrant ce service pratique pour les conducteurs de véhicules électriques. Dans ces hôtels, vous pouvez non seulement passer la nuit et vous restaurer, mais aussi recharger votre voiture électrique pour être prêt pour votre prochaine destination. C’est un service rendu par les hôtes, encourageant la mobilité électrique.

Dijon est une ville située dans l’Est de la France qui regorge d’atouts touristiques. Elle est connue pour son patrimoine historique et architectural, avec des bâtiments tels que la magnifique Cathédrale St. Bénigne et le Palais des Ducs et des États de Bourgogne. La ville est également célèbre pour ses jardins et parcs, tels que le Jardin Darcy et le Parc de la Colombière. Le marché central de Dijon, avec ses produits locaux et ses stands de nourriture, est un endroit idéal pour découvrir la cuisine traditionnelle de la région.

Enfin, la ville est célèbre pour son vin, notamment le fameux vin de Bourgogne, et propose de nombreuses caves à vin où les visiteurs peuvent déguster et acheter des vins de qualité. Dijon est donc un endroit idéal pour les amateurs de patrimoine, de nature et de gastronomie.

Lors de vos prochaines vacances ou pour votre prochain voyage vers la ville de Dijon avec votre véhicule électrique, penser à regarder notre guide des hôtels avec bornes de recharges. Notons qu’il est important de vérifier auprès de l’hôtel la disponibilité de la borne de recharge et si elle est gratuite ou payante, ainsi que si une place peut être réservée pour la recharge de votre véhicule.

La ville de Dijon est engagée dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’hôtellerie fait de même, ce guide en est la preuve. Alors, si vous voulez passer un séjour en toute tranquillité, choisissez un des hôtels recommandés par Tesla Magazine avec une borne de recharge pour votre voiture électrique.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Grand Hôtel La Cloche Dijon MGallery 14 Place Darcy, 21000 Dijon Bornes Tesla :2 Bornes destination 22kw1 Borne Compatible Type 2Des prises de courant UE pour les autres marques Holiday Inn Dijon Toison D’or 1 Place Marie de Bourgogne, 21000 Dijon 3 x Type 2 11 kW (Tesla) The Originals City, Hôtel Castel Burgond 3 Route de Troyes, 21121 Daix 1 x Type 2 11 kW (Tesla) Hôtel Best Western – Quetigny 1 Rue du Cap Vert, 21800 Quetigny 2 x Borne Type 2 11 kW Hôtel l’Arc de Tilles 6 Allée des Platanes, 21560 Arc-sur-Tille 2 x Borne Type 2 11 kW

Grand Hôtel La Cloche Dijon MGallery

Le Grand Hôtel La Cloche Dijon MGallery est situé au cœur de la Bourgogne et bénéficie d’une localisation idéale proche des principales attractions touristiques, comme les musées et le palais des Ducs. Il propose des chambres et des suites de luxe, toutes équipées de technologies modernes pour garantir un séjour confortable. Et pour les influenceurs souhaitant rester en connexion avec leur communauté ou les personnes en voyage d’affaire, une connexion Wi-Fi en haut débit est disponible gratuitement dans tout l’hôtel.

Vous pourrez découvrir la cuisine gastronomique française au restaurant de l’hôtel. Après une séance d’entraînement dans la salle de sport, vous pourrez vous détendre dans le sauna pour une pause bien méritée.

Le Grand Hôtel La Cloche Dijon MGallery propose un service de voiturier gratuit pour les clients et un parking privé est disponible moyennant un supplément. De plus, des stations de recharge pour les véhicules électriques sont disponibles sur place.

Adresse : 14 Place Darcy, 21000 Dijon

Type de recharge : Bornes Tesla : 2 Bornes destination 22 kw et 1 Borne Compatible Type 2; des prises de courant UE pour les autres marque

Holiday Inn Dijon Toison D’or

Le Holiday Inn Dijon Toison d’Or vous offre un séjour de qualité en périphérie du centre-ville historique de Dijon, au cœur du parc technologique de la Toison d’Or. Équipé d’un spa avec un sauna, un hammam et une salle de sport, cet établissement est idéal pour votre bien-être.

Les chambres spacieuses et climatisées sont équipées d’une télévision par satellite à écran plat et disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite. La décoration contemporaine et les touches de couleur donnent une atmosphère accueillante et confortable. Les salles de bains privatives sont équipées des meubles du designer Philippe Starck.

Le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins pour vous permettre de démarrer votre journée en toute quiétude. Le restaurant Gallery 412 propose des spécialités françaises traditionnelles et modernes, tandis que le bar Light propose un grand choix de vins.

L’hôtel est à 5 minutes à pied du Zénith et à 15 minutes en tramway de la gare de la ville. Un parking gratuit est disponible sur place et l’accès à l’autoroute est facile en 2 minutes en voiture. Le centre commercial de la Toison d’Or, regroupant 180 magasins, est à seulement 1 minute à pied.

Adresse : 1 Place Marie de Bourgogne, 21000 Dijon

Type de recharge : 3 x Type 2 11 kW (Tesla)

The Originals City, Hôtel Castel Burgond

L’Hôtel Castel Burgond est situé à 3 km au nord de Dijon et à 4 km de la gare de Dijon-Ville, offrant un cadre contemporain à proximité de la campagne. Il propose des hébergements lumineux avec une salle de bain privative et un salon design. Tous sont équipés d’une télévision par câble, d’un bureau, d’un téléphone et d’une radio.

Le petit-déjeuner buffet complet est servi chaque matin pour bien démarrer votre journée. Le bar de l’hôtel et les journaux quotidiens sont également disponibles pour votre commodité. La réception est ouverte jusqu’à 23h00 et une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans les parties communes.

L’Hôtel Castel Burgond est à seulement 12 km de l’aéroport de Dijon-Longvic et à 4 km de l’autoroute A38, rendant votre voyage facile et pratique. Un parking privé gratuit est également disponible sur place.

Adresse : 3 Route de Troyes, 21121 Daix

Type de recharge : 1 x Type 2 11 kW (Tesla)

Hôtel Best Western – Quetigny

Le Best Western Hôtel Dijon-Quetigny propose un cadre agréable avec une terrasse pour vous détendre. Vous serez à seulement 6 km de Dijon et à 44 km de Beaune, ce qui en fait un emplacement privilégié pour explorer la région. L’aéroport le plus proche, celui de Dole-Jura, est à 40 km de l’hôtel.

L’hôtel propose des chambres climatisées avec une connexion Wi-Fi gratuite et un bureau pour travailler à votre convenance. Chaque chambre est équipée d’un coffre-fort pour stocker vos objets de valeur en toute sécurité.

Le matin, vous pourrez prendre un petit-déjeuner continental ou buffet sur place pour commencer la journée en force. Le bar de l’hôtel est aussi à votre disposition pour vous détendre en soirée.

Le personnel de la réception est multilingue et parle français, anglais, espagnol et russe pour vous offrir un excellent service. Un parking est disponible moyennant 10 EUR par nuit pour les clients de l’hôtel.

Adresse : 1 Rue du Cap Vert, 21800 Quetigny

Type de recharge : 2 x Borne Type 2 11 kW

Hôtel l’Arc de Tilles

L’Hôtel L’Arc de Tilles se trouve à Arc sur Tille, à la périphérie de Dijon, et à seulement 4 minutes de la sortie autoroute n°4 de l’A31. Cet ancien Hôtel de gare de 1824 a été entièrement rénové pour accueillir les clients dans un cadre moderne et confortable. L’hôtel propose 15 chambres contemporaines, climatisées et non-fumeurs, dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite.

L’hôtel dispose d’un personnel accueillant, chaleureux et aux petits soins pour répondre aux besoins de la clientèle. En été, vous pourrez vous détendre près de la piscine chauffée et vous rafraîchir au bar extérieur. De plus, l’hôtel propose un restaurant partenaire qui sert une cuisine française traditionnelle pour les repas de la journée. Des collations sont aussi disponibles 24h/24 et 7j/7 pour les clients. Un parking sécurisé et payant est à disposition sur réservation.

À seulement 10 minutes du centre de Dijon, l’Hôtel L’Arc de Tilles est idéal pour une étape professionnelle ou familiale.

Adresse : 6 Allée des Platanes, 21560 Arc-sur-Tille

Type de recharge : 2 x Borne Type 2 11 kW