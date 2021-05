Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Paris. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Le Bristol Paris 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Hôtel Ampère 102, Avenue de Villiers,

75017 Paris 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Hôtel Novotel Paris Les Halles 8 Place Marguerite de Navarre, 75001 Paris 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW Hôtel Saint James Paris 5 Place du Chancelier Adenauer 75116 Paris 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW Hôtel Relais Christine 3, rue Christine,

75006 Paris 2 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Le Bristol Paris

Jouxtant de nombreuses boutiques de créateurs, cet hôtel de 1925, majestueux et emblématique, se situe à 8 minutes à pied de la station de métro Franklin D. Roosevelt et de l’avenue des Champs-Élysées.

Donnant sur la rue ou sur le jardin, les chambres raffinées sont ornées de meubles Louis XV et Louis XVI. Elles incluent une salle de bain en marbre, un coin salon et un accès Wi-Fi gratuit. Les suites fastueuses comprennent en outre une salle de séjour, et certaines sont pourvues de lustres, d’un balcon et/ou d’un parquet en chêne.

Un service de chambre est proposé et disponible 24h/24, 7j/7. L’établissement possède 2 restaurants réputés, un bar luxueux et un café avec terrasse attenante au jardin. Il inclut par ailleurs un spa chic, une piscine intérieure avec vue sur la ville et un toit-terrasse. Les animaux de compagnie sont acceptés moyennant supplément.

Adresse: 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Ampère

Situé dans le 17e arrondissement, cet hôtel chic se trouve à 1 minute à pied de la station de métro Pereire, à 1,5 km de l’Arc de Triomphe et 3,9 km de la tour Eiffel. Les chambres insonorisées disposent d’un mobilier et d’un décor colorés.

Toutes les chambres comprennent un accès Wi-Fi gratuit, une télévision par satellite, un minibar, un nécessaire à thé et café et une salle de bains attenante en marbre. Les suites sont aussi dotées d’un espace de vie séparé et d’une baignoire, tandis que les suites de catégorie supérieure incluent une terrasse privée avec vue sur la tour Eiffel.

Le petit-déjeuner buffet est servi moyennant un supplément. L’hôtel possède un restaurant chic, un élégant bar à cocktails avec une cheminée, un espace de réunion/réception et une terrasse donnant sur un jardin luxuriant.

Adresse: 102, Avenue de Villiers, 75017 Paris

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Novotel Paris Les Halles

À 3 minutes à pied de la station de métro Châtelet, cet hôtel raffiné se trouve aussi respectivement à 7 et 11 minutes de marche du Centre Pompidou et du musée du Louvre.

Les chambres modernes sont équipées d’un accès Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’un minibar et d’une machine Nespresso. Les suites comprennent également un espace de vie séparé et un minibar avec boissons gratuites (hors boissons alcoolisées).

Un service de chambre est proposé. L’établissement possède un restaurant-bar raffiné pourvu d’une terrasse avec jardin. Il comporte également un hall orné d’œuvres, une salle de sport, un centre d’affaires et 9 salles de réunion.

Adresse: 8 Place Marguerite de Navarre, 75001 Paris

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW

Hôtel Saint James Paris

Voici un hôtel qui redonne tout son sens au mot unique. Edifiée au XIXème siècle sur le parc du premier aérodrome de Paris, cette magnifique demeure néo-classique accueillit pendant plus d’un siècle la Fondation Thiers.

Aujourd’hui, mi-château mi-maison bourgeoise, Le Saint James Paris est une expérience en soi, un lieu très spécial où se perpétuent de précieux savoir-faire pour votre plus grand plaisir. Il fait actuellement l’objet d’une rénovation totale sous la houlette de Laura Gonzalez.

Il rouvrira avec 50 chambres et suites, un restaurant gastronomique, un bar-bibliothèque, un spa avec Guerlain et des jardins réimaginés.

Adresse: 5 Place du Chancelier Adenauer 75116 Paris

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Relais Christine

Installé dans un manoir du XVIe siècle, cet élégant hôtel haut de gamme se trouve à 6 minutes à pied de la gare de RER Saint-Michel-Notre-Dame, à 10 minutes de la cathédrale Notre-Dame et à 7 minutes de la Sainte-Chapelle. Les chambres de luxe disposent du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’enceintes Bluetooth et d’une machine Nespresso.

Certaines comprennent une terrasse offrant une vue sur le jardin. Les suites en duplex bénéficient d’un jardin privé et/ou d’un salon avec canapé-lit. Un service de chambre est proposé 24h/24, 7j/7. L’établissement possède un bar lounge chic, un centre de remise en forme, un jacuzzi, un sauna, un spa et un salon de beauté.

Le petit-déjeuner est payant. L’hôtel propose un service de voiturier gratuit et des vélos en prêt.

Adresse: 3, rue Christine, 75006 Paris

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

