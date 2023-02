Ce week-end: Salon Prestige Auto à Beaune

Le salon Prestige Auto Beaune aura lieu du 12 au 14 mai 2023, et sera ouvert au public le vendredi à partir de 14h. Cet événement célèbre l’univers de l’automobile de prestige dans un cadre prestigieux à Beaune, en Bourgogne. Cette année, le thème sera « An II – Retour vers le futur », mettant en lumière la tendance Restomod qui allie l’ancien et le moderne.

Un salon automobile qui mêle art et prestige

Le salon proposera également des expositions d’horlogerie de prestige et d’œuvres d’art ayant pour thème l’automobile. De plus, un centre d’essai sera disponible pour les pilotes, avec une ouverture au public le vendredi à partir de 14h et une nocturne le samedi jusqu’à 22h. Aston Martin sera l’invité d’honneur, Ari Vatanen sera le parrain, et Bollinger sera le partenaire majeur.

Découvrez Beaune et ses environs

Le cadre prestigieux de Beaune, renommé pour ses hospices, son vignoble et sa vente de vins, offrira de nombreux atouts pour les festivaliers. Beaune est situé à l’intersection des axes Paris-Genève et à côté de l’autoroute du soleil (A6) entre Paris et Marseille. De plus, la ville se trouve à proximité des circuits automobiles de Magny-Cours et de Dijon-Prenois.

Le salon Prestige Auto Beaune est une occasion unique de découvrir l’univers de l’automobile de prestige dans un cadre prestigieux et d’exception. Avec son programme riche et varié, le salon plaira aux passionnés de tout âge et de tous horizons, qu’ils soient férus d’automobile, amoureux du design et de la mécanique, ou tout simplement avides de nouveauté et de beauté.

En plus d’être parrainé par le champion Ari Vatanen et d’avoir pour partenaire majeur Bollinger, le salon aura pour invité d’honneur la marque Aston Martin.

Pour tous les passionnés d’automobile, nous vous invitons à venir découvrir ce salon riche en découvertes et en surprises, qui satisfera les passionnés de tout âge et de tous horizons.

C’est très intéressant de voir comment Serge et Laurence ont transformé leur passion en une entreprise prospère. Leur expérience professionnelle dans des domaines différents a dû leur être très utile pour la création et la gestion de Prestige Auto Beaune. Le fait qu’ils aient décidé de travailler ensemble pour la première fois de leur vie est également une belle aventure pour eux. Je souhaite à Prestige Auto Beaune une très belle seconde édition et un avenir prospère avec l’ouverture à des exposants et des visiteurs internationaux.

De belles mécaniques : des motos d’exception

Les modèles présentés sont aptes à déchainer la fascination ! Des bolides racés aux formes travaillées, profilées et délicates.

Quelques exemplaires remarquables : la DUCATI DIAVEL 1260 LAMBORGHINI ou la BROUGH SUPERIOR AMB001 (la première moto ASTON MARTIN de l’histoire !).