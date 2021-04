Quel est le meilleur tapis à acheter pour sa Tesla – Comparatif

Nous avons sélectionné les meilleurs tapis du moment pour équiper votre voiture Tesla. Vous n’avez qu’à choisir celui qui correspond à votre modèle.

Les meilleurs tapis pour votre Tesla

Titre Tapis de Coffre Tesla Model 3 Tapis De Sol Tesla Model 3 Tapis de Coffre Avant Tesla Model X Tapis de Coffre Arrière Tesla Model X Tapis de sol Tesla Model S Preview Prix 85,98 € 136,99 € 45,99 € 77,99 € 219,99 € Prime - - - - - évaluations Commander directement sur Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Titre Tapis de Coffre Tesla Model 3 Preview Prix 85,98 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon Titre Tapis De Sol Tesla Model 3 Preview Prix 136,99 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon Titre Tapis de Coffre Avant Tesla Model X Preview Prix 45,99 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon Titre Tapis de Coffre Arrière Tesla Model X Preview Prix 77,99 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon Titre Tapis de sol Tesla Model S Preview Prix 219,99 € Prime - évaluations Commander directement sur Amazon

Le tapis est un élément important pour votre habitacle. Au printemps ou lors de l’achat, il ne faut pas hésiter à le remplacer pour un modèle plus moderne. Vous le garderez en moyenne 25 mois, parfois même beaucoup plus. C’est pourquoi, Il est important de choisir un modèle qui a fait ses preuves.

Nous recueillons les retours de propriétaires partout dans le monde pour vous proposer les produits qui font l’unanimité. Notre volonté est de vous aiguiller vers un modèle qui ne vous décevra pas.

Choisissez ces tapis en caoutchouc pour tous ces cas qui se produisent beaucoup plus de fois que l’on peut penser. Pourquoi ces tapis de sol est plébiscité par la communauté? Ils n’ont pas de petit poils, comme le velours, c’est pourquoi ils sont si faciles à laver avec un chiffon mouillé ou mieux avec un Tuyau d’arrosage, en plaçant les tapis à l’extérieur du véhicule.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Tesla Model 3

Tapis de Coffre

Prix: 85,98 € à commander directement sur Amazon

Un excellent moyen de sécuriser complètement le coffre – la protection de l’espace de chargement.

Respectueux de l’environnement et non toxique, sans odeur, matériau standard, une grande sécurité pour les personnes. Matériau ignifuge résistant aux températures élevées.

Une partie surélevée qui empêche le véhicule de fuir, de la saleté et de la graisse et protège votre tapis de l’usure normale.

Ne vous inquiétez pas des chaussures sales ou des aliments qui saliront votre voiture! Les tapis imperméables peuvent être rincés directement à l’eau, ce qui facilite les soins. Peut être lavé directement avec de l’eau.

Prix: 85,98 € à commander directement sur Amazon

Tapis De Sol

Prix: 136,99 € à commander directement sur Amazon

Fabriqué avec un composé de caoutchouc élastomère thermoplastique solide et durable de haute qualité pour le traitement de tous les types d’usure.

Prix: 136,99 € à commander directement sur Amazon

Tesla Model X

Tapis de Coffre Avant

Prix: 45,99 € à commander directement sur Amazon

Forte flexibilité du tapis de plancher avant, le pliage est difficile à casser, imperméable et résistant à la saleté, Les côtés surélevés offrent une protection supplémentaire, comporte un motif de grille pour une surface antidérapante entourée par une arête et des bords élevés. avec la protection du coussin de coffre avant, vous n’avez pas à vous soucier des bagages vont rayer ou la voiture sale.

Prix: 45,99 € à commander directement sur Amazon

Tapis de Coffre Arrière

Prix: 77,99 € à commander directement sur Amazon

Protégez le tapis de la saleté, de l’eau, de la neige, du sable, de la graisse, des poils d’animaux et plus encore de causer des dommages durables à votre voiture. Il offre un confort supplémentaire et un look de première classe pour votre voiture.Très important pour les voitures électriques!

La conception de tapis bord à bord maximise la couverture et la protection. Il a été développé spécifiquement pour Tesla Model X

Prix: 77,99 € à commander directement sur Amazon

Tesla Model S

Tapis de sol

Prix: 219,99 € à commander directement sur Amazon

Fabriqué à partir de polymères TPE entièrement recyclables, mais surtout sans odeur.

Ne vous inquiétez pas des chaussures sales ou des aliments qui saliront votre voiture! Les tapis imperméables peuvent être rincés directement à l’eau, ce qui facilite les soins. Peut être lavé directement avec de l’eau.

Prix: 219,99 € à commander directement sur Amazon

