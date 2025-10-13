Impressionnant : SpaceX se dote d’une flotte de Cybertruck pour ses opérations

Ces derniers jours, plusieurs observateurs des installations de SpaceX au Texas ont remarqué l’arrivée de plusieurs Tesla Cybertruck alignés sur les sites de Starbase (Boca Chica) et Bastrop.

Selon divers médias spécialisés, SpaceX entamerait une transition des véhicules utilitaires thermiques vers une flotte électrique — et pas n’importe laquelle : une flotte de Cybertruck.

Si cela se vérifie, l’initiative serait à la fois symbolique — inextricablement liée à la convergence entre les entreprises d’Elon Musk — et pragmatique, en réponse aux contraintes opérationnelles de logistique, d’entretien et d’écologie.

Dans cet article, je propose de poser les éléments de contexte, d’évaluer les enjeux (forces & risques), et d’apporter une perspective critique (et une opinion) sur cette évolution.

Contexte & preuves disponibles

Ce que l’on observe actuellement

Des convois de Cybertruck ont été photographiés arrivant sur le site de Starbase le 6 octobre 2025.

Ces nouveaux véhicules seraient destinés à remplacer les véhicules utilitaires à moteur à combustion interne (ICE) utilisés pour les tâches de support (logistique, déplacements internes, interventions terrain).

Un ingénieur ayant travaillé sur le projet Cybertruck, Wes Morrill, a publiquement salué cette évolution, la qualifiant de réalisation d’un rêve d’ingénierie : « remplacer les flottes support ICE par des Cybertruck » était une vision intégrée dans le développement.

Ce n’est pas la première fois que l’on met en scène ce croisement Tesla / SpaceX : par exemple, un Cybertruck avait déjà été vu en train de remorquer une fusée Raptor sur le site de Starbase.

Ce que l’on ne sait pas encore (incertitudes)