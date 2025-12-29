J-2 : SpaceX s’apprête à conclure une année 2025 record avec la mission CSG-3

VANDENBERG, Californie – Alors que le monde se prépare à célébrer le passage à 2026, SpaceX ne relâche pas la pression. Dans 48 heures, une fusée Falcon 9 s’élancera de la base de Vandenberg pour la mission COSMO-SkyMed Second Generation (CSG-3), marquant le point final d’une année où l’entreprise d’Elon Musk a redéfini les limites du possible.

Une sentinelle orbitale pour l’Italie

Le passager principal de ce dernier vol n’est autre que CSG-3, un satellite d’observation radar de pointe destiné à l’Agence spatiale italienne (ASI).

Équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR), ce satellite est capable de « voir » à travers les nuages et dans l’obscurité totale. Il viendra renforcer une constellation déjà cruciale pour la surveillance environnementale et la sécurité nationale en Europe. Mais pour SpaceX, ce vol est bien plus qu’une simple livraison commerciale : c’est le point d’orgue d’un marathon technologique.

2025 : L’année de tous les superlatifs

En préparant ce décollage pour le 31 décembre, SpaceX s’apprête à sceller des statistiques qui donnent le vertige :

Plus de 160 lancements effectués sur l’année civile (soit un vol tous les deux jours environ).

effectués sur l’année civile (soit un vol tous les deux jours environ). Une réutilisation poussée à l’extrême : Le booster B1081 , qui sera utilisé pour cette mission, effectuera son 21ème vol , prouvant une fois de plus la fiabilité exceptionnelle des étages récupérés.

Le booster , qui sera utilisé pour cette mission, effectuera son , prouvant une fois de plus la fiabilité exceptionnelle des étages récupérés. Dominance totale : Avec ce dernier tir, SpaceX aura placé en orbite plus de 80 % de la masse totale envoyée dans l’espace par l’humanité cette année.

À quoi s’attendre pour le soir du réveillon ?

Le décollage est prévu pour 02:09 UTC le 31 décembre (soit le 30 décembre au soir, heure locale en Californie).

Le spectacle promet d’être saisissant pour les habitants de la côte ouest américaine. Après avoir propulsé le satellite vers son orbite polaire, le premier étage Falcon 9 reviendra se poser sur la Landing Zone 4 (LZ-4), à quelques kilomètres seulement de son point de départ. Ce retour au bercail devrait provoquer des booms soniques audibles jusque dans les comtés de Santa Barbara et de Ventura, comme un feu d’artifice avant l’heure.

Et après ?

Une fois les données de CSG-3 confirmées en orbite, les équipes de SpaceX ne prendront que quelques heures de repos. Déjà, sur les pas de tir de Floride, d’autres Falcon 9 attendent leur tour pour les premières semaines de 2026, tandis qu’au Texas, le Starship se prépare pour ses prochains tests de ravitaillement en vol.

L’espace n’attend pas, et 2025 s’achève sur une certitude : SpaceX est plus que jamais le maître du tempo orbital.