Innovations Solaires à l’Aéroport Toulouse-Blagnac : Une Avancée Majeure pour l’Énergie Renouvelable en Occitanie

L’Aéroport Toulouse-Blagnac, en collaboration avec Sun’R et l’AREC Occitanie, a récemment annoncé une avancée significative dans son engagement envers une transition énergétique durable. Un projet ambitieux de centrale photovoltaïque est en cours, destiné à établir l’aéroport comme un acteur clé de la production d’énergie renouvelable en Occitanie.

Partenariat Stratégique et Création d’ATB Power

En décembre 2023, à la suite d’une consultation minutieuse, l’Aéroport Toulouse-Blagnac a noué un partenariat avec Sun’R, filiale du groupe EIFFAGE, et l’Agence Régionale Energie Climat Occitanie (AREC). Cette collaboration a conduit à la création d’ATB Power, la nouvelle entité responsable du développement de ce projet énergétique d’envergure. Ce partenariat allie expertise et ancrage territorial pour maximiser l’impact énergétique local.

Une Centrale de 56 MWc : Un Projet de Décarbonation

La centrale photovoltaïque, prévue pour atteindre une capacité impressionnante de 56 MWc, sera située côté piste. Ce placement stratégique permet l’utilisation optimale des espaces aéronautiques inutilisés. Cette installation permettra à l’aéroport de renforcer son rôle en tant que premier producteur d’énergie photovoltaïque de la région toulousaine et d’affirmer sa mission de décarbonation active.

Premiers Pas : Un Démonstrateur Photovoltaïque

La première étape de cette initiative ambitieuse est la construction d’un démonstrateur de 1 MWc. Bien situé côté ville, il servira à valider les méthodes de construction et d’exploitation pour le site côté piste. Cette phase pilote permet également de former les équipes sur place, assurant une transition fluide vers les opérations à grande échelle.

Une Vision Partagée pour l’Avenir Énergétique de la Région

Marie Sauvage, représentante d’ATB société et présidente d’ATB Power, exprime sa satisfaction face à ce projet qu’elle qualifie d’« ambitieux sur le plan technique et porteur de sens pour le territoire ». Ce projet n’est pas seulement bénéfique pour l’aéroport, mais également pour les entreprises et les résidents environnants qui bénéficieront d’une source d’énergie **durable** et locale.

De son côté, Chloé Clair, présidente de Sun’R, souligne l’importance stratégique de cette initiative pour son entreprise et pour le développement responsable des énergies vertes. « La solarisation des aéroports est essentielle pour le déploiement maîtrisé d’une énergie verte », explique-t-elle.

Christian Assaf, président de l’AREC Occitanie, voit dans ce projet une réussite collective. Il considère cette réalisation comme un puissant signal de l’engagement régional à devenir une « Région à Energie Positive ». Ce projet marque un pas important vers la sobriété et la sécurité énergétique de l’Occitanie.

Cette alliance innovante entre des acteurs régionaux majeurs démontre que la combinaison des talents et des ressources peut transformer l’énergie renouvelable en une réalité accessible et bénéfique pour tous. Avec le soutien d’entités comme ATB Power, l’Occitanie pourrait bien mener la marche vers un avenir énergétique plus vert et plus durable.