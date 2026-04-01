La question revient constamment dans les discussions entre conducteurs Tesla : où est-il le moins cher de recharger ? La réponse dépend du réseau, de l’abonnement souscrit, de l’heure et du modèle. On fait le point avec des chiffres réels, des simulations concrètes et une grille de lecture claire pour 2026.

Les données de base : tarifs bruts en mars 2026

Superchargeur Tesla

La tarification Superchargeur est dynamique : elle varie selon la station, l’affluence et l’heure. En France, en mars 2026, on observe les plages suivantes :

Heures creuses (généralement après 20h–21h selon les sites) : 0,39 à 0,42 €/kWh

(généralement après 20h–21h selon les sites) : Heures normales : 0,43 à 0,50 €/kWh

: Heures de pointe (vendredi soir, grands départs) : jusqu’à 0,58–0,62 €/kWh sur les sites saturés

L’abonnement Tesla Premium Charging (~12,99 €/mois) donne accès à des tarifs réduits, notamment pertinent pour les conducteurs sans borne à domicile qui utilisent les Superchargeurs comme mode de recharge principal.

Ionity

Formule Coût Tarif/kWh (France) Sans abonnement (Direct/app/QR) Gratuit 0,59 €/kWh Motion (mensuel) 5,99 €/mois Réduit Power (mensuel) 11,99 €/mois Fortement réduit Motion 365 (annuel) 59,99 €/an 0,49 €/kWh Power 365 (annuel) 119,99 €/an 0,39 €/kWh

Electra

Formule Coût Tarif/kWh (réseau Electra) Sans abonnement (app/CB) Gratuit 0,54 €/kWh Electra+ Start 4,99 €/mois 0,39 €/kWh Electra+ Boost 9,99 €/mois 0,29 €/kWh

Simulations sur session type : Model Y Grande Autonomie

Hypothèse : recharge de 20 % à 80 % = environ 46 kWh transférés.

Réseau / Formule Tarif/kWh Coût session Abonnement mensuel Superchargeur HC (heures creuses) 0,40 €/kWh 18,40 € — Superchargeur HN (heures normales) 0,46 €/kWh 21,16 € — Superchargeur HP (heures de pointe) 0,60 €/kWh 27,60 € — Ionity sans abonnement 0,59 €/kWh 27,14 € — Ionity Motion 365 0,49 €/kWh 22,54 € 4,99 €/mois (59,99 €/an) Ionity Power 365 0,39 €/kWh 17,94 € 9,99 €/mois (119,99 €/an) Electra sans abonnement 0,54 €/kWh 24,84 € — Electra+ Start 0,39 €/kWh 17,94 € 4,99 €/mois Electra+ Boost 0,29 €/kWh 13,34 € 9,99 €/mois

Ce que montrent ces chiffres

1. Sans abonnement, le Superchargeur reste le plus compétitif

En heures normales, le Superchargeur Tesla (~0,46 €/kWh) est moins cher qu’Ionity sans abonnement (0,59 €/kWh) et qu’Electra sans abonnement (0,54 €/kWh). Si vous rechargez ponctuellement hors réseau Tesla sans abonnement tiers, le Superchargeur est le choix le plus économique — quand il est disponible.

2. Electra+ Boost change radicalement le classement

À 0,29 €/kWh, l’abonnement Electra+ Boost (9,99 €/mois) bat tous les concurrents — y compris le Superchargeur en heures creuses. Une session de 46 kWh sur Electra avec Boost revient à 13,34 €, soit 5 € de moins que sur un Superchargeur en heures normales, et 14 € de moins qu’Ionity sans abonnement.

La contrepartie : Electra est principalement urbain. Sur autoroute, vous ne trouverez pas toujours une borne Electra.

3. Ionity Power 365 se bat à armes égales avec le Superchargeur

À 0,39 €/kWh (abonnement annuel à 119,99 €/an), Ionity Power 365 offre un tarif équivalent au Superchargeur en heures creuses. La rentabilité s’atteint à partir de ~700 kWh rechargés annuellement sur Ionity, soit environ 8 à 10 sessions complètes par an.

4. L’heure de charge sur Superchargeur fait une différence énorme

Entre 0,39 €/kWh (heures creuses) et 0,60 €/kWh (heures de pointe vendredi soir), l’écart sur une session de 46 kWh représente plus de 9 €. Recharger après 20h quand c’est possible est l’une des économies les plus faciles à réaliser pour un conducteur Tesla.

Comparatif sur 10 000 km : quel réseau coûte le moins cher sur un an ?

Pour une Model Y Grande Autonomie avec une consommation réelle de 18 kWh/100 km, soit 1 800 kWh pour 10 000 km :

Scénario de recharge Coût énergie annuel Abonnement annuel Total annuel 100 % Superchargeur HC (0,40 €) 720 € — 720 € 100 % Superchargeur HN (0,46 €) 828 € — 828 € 100 % Electra+ Boost (0,29 €) 522 € 119,88 € 641,88 € 100 % Ionity Power 365 (0,39 €) 702 € 119,99 € 821,99 € 100 % Ionity sans abonnement (0,59 €) 1 062 € — 1 062 € Mix : 70 % SC HC + 30 % Ionity sans abonnt 693 € — 693 €

Lecture : Pour un grand rouleur qui peut accéder à Electra régulièrement, l’abonnement Boost est la solution la moins chère à l’année — moins chère que le Superchargeur en heures creuses. Ionity sans abonnement est systématiquement l’option la plus coûteuse.

La bonne stratégie selon votre profil

Profil 1 : Vous avez une borne à domicile

Vous rechargez 80 % du temps chez vous à 0,15–0,20 €/kWh. Les 20 % restants se font sur Superchargeur. Pas besoin d’abonnement tiers. Rechargez sur Superchargeur quand c’est possible, privilégiez les heures creuses.

Profil 2 : Grand rouleur, longs trajets autoroutiers réguliers

Vous croisez Ionity plusieurs fois par mois. Ionity Power 365 à 119,99 €/an (0,39 €/kWh) est rentable dès ~700 kWh annuels sur Ionity. En complément, le Superchargeur reste votre réseau de base.

Profil 3 : Conducteur urbain sans borne à domicile

Electra est votre meilleure option. Electra+ Boost à 9,99 €/mois (0,29 €/kWh) est rentable dès 70 kWh/mois, soit 2 sessions complètes. Sur 10 000 km annuels entièrement rechargés sur Electra, c’est le scénario le plus économique parmi tous les réseaux publics.

Profil 4 : Usage occasionnel, principalement Superchargeur

Aucun abonnement. Rechargez sur Superchargeur en heures normales (~0,46 €/kWh), et activez le Multipass comme filet de sécurité. Coût minimal, efficacité maximale.

Ce qu’on ne dit pas assez : le coût total d’usage

Le coût de la recharge ne se résume pas au prix au kWh. Il faut intégrer :

Le temps de charge. Un Superchargeur V4 offre une courbe de charge optimisée pour Tesla : 20 à 25 minutes de 20 % à 80 %. Une borne Electra ou Ionity peut offrir des puissances similaires, mais sans préchauffage automatique de batterie, le début de session est souvent plus lent — surtout en hiver. Ce delta de 5 à 10 minutes sur chaque session a une valeur réelle.

La disponibilité. Une borne à 0,29 €/kWh mais hors service ou occupée ne vaut rien. Le Superchargeur Tesla reste statistiquement le réseau le plus fiable et le plus disponible en France.

La planification. L’intégration Superchargeur dans la navigation Tesla (préchauffage, planification automatique, affichage de la disponibilité) économise du temps et des décisions. Pas de valeur monétaire directe, mais une vraie valeur d’usage.

FAQ

Peut-on cumuler plusieurs abonnements ? Oui. Vous pouvez souscrire simultanément à Electra+ Boost, Ionity Power 365 et Chargemap Boost. La logique est simple : activez l’abonnement du réseau que vous utilisez le plus, et utilisez le Superchargeur ou les réseaux sans abonnement pour le reste.

Les tarifs Superchargeur sont-ils affichés à l’avance ? Oui, depuis la mise à jour de l’application Tesla. Le prix au kWh de chaque Superchargeur est visible dans la fiche de la station, avant de se brancher.

Le tarif Electra+ Boost s’applique-t-il aussi via Chargemap ? Non. Le tarif Electra+ Boost (0,29 €/kWh) est réservé aux recharges via l’application Electra ou l’Autocharge Electra. Via Chargemap, vous payez le tarif standard Electra + les frais de service Chargemap (sauf si vous avez aussi le Chargemap Boost).

Article mis à jour en mars 2026. Tarifs indicatifs susceptibles d’évoluer — consulter les applications opérateurs avant chaque session.

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