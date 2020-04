Share Share Share Tweet Email

Il y a plus d’un an Tesla a mis en place avec le gouvernement Australien, un grand projet d’implantation de Powerwall en série afin de résoudre une problématique simple: les interruptions électriques. C’est un cas d’usage avéré des Tesla Power Wall et nous constatons avec plaisir au travers de cette vidéo que les résultats sont meilleurs que prévus.