Installateurs IRVE : Et si vous deveniez le partenaire officiel de Tesla Mag dans votre secteur ?

Le marché du véhicule électrique explose en France. Mais pour un installateur, le plus dur n’est plus de trouver des bornes, c’est de capter une clientèle qualifiée et prête à signer. Tesla Mag lance aujourd’hui son Pack Partenaire Unique pour connecter les meilleurs installateurs de France avec notre communauté de propriétaires exigeants.

Le constat est simple : chaque mois, des dizaines de milliers de futurs propriétaires de véhicules électriques consultent Tesla Mag pour préparer leur passage à l’électrique. Leur question principale après l’achat de la voiture ? « Qui va installer ma borne de recharge en toute sécurité ? »

Pour répondre à cette demande croissante, nous avons décidé de structurer notre réseau de recommandation. Nous ne cherchons pas la quantité, mais la qualité.

Un positionnement « Premium » pour votre entreprise

Travailler avec l’audience de Tesla Mag, c’est s’adresser à des propriétaires de Tesla (Model 3, Y, S, X) et de véhicules électriques haut de gamme. Ce sont des clients qui ne cherchent pas « un prix », mais une expertise, une certification IRVE et une installation esthétique et performante.

Pour simplifier notre collaboration, nous avons créé un Pack Partenaire Unique, lisible et ultra-rentable.

Le Pack Partenaire « Expert » : 350 € HT / mois

Une solution tout-en-un pour dominer votre secteur local.

Nous avons regroupé dans cette offre les trois piliers essentiels à la croissance d’un installateur aujourd’hui :

1. L’Exclusivité Territoriale

Nous limitons drastiquement le nombre de partenaires par département. En rejoignant le réseau, vous devenez notre référent local. Lorsqu’un lecteur de votre zone géographique cherche une installation, c’est votre entreprise qui est mise en avant.

2. Flux de leads et Mise en relation directe

Terminé les plateformes de leads revendus à cinq concurrents en même temps. Avec Tesla Mag, vous recevez des demandes de devis qualifiées directement sur votre boîte mail. Vous êtes le premier (et souvent le seul) sur le dossier.

3. Le Label « Recommandé par Tesla Mag »

La confiance est le premier levier de vente. En affichant notre badge partenaire sur vos devis et votre site web, vous bénéficiez de la notoriété du premier média électrique de France. Cela réduit instantanément le frein à l’achat chez vos prospects.

Une rentabilité immédiate : Le calcul est simple

À 350 € HT par mois, votre investissement est protégé.

Dans le secteur de la recharge, le panier moyen d’une installation (borne + pose) oscille entre 1 200 € et 2 500 €.

Le calcul est clair : Il vous suffit de signer un seul chantier par mois via notre réseau pour que le partenariat soit non seulement rentabilisé, mais qu’il génère déjà de la marge. Tout contrat supplémentaire devient du bénéfice net.

Nous sommes sélectifs. Pour maintenir la qualité de service due à nos lecteurs, chaque installateur doit :

Être titulaire de la qualification IRVE. Justifier d’une excellente satisfaction client. Avoir une réactivité exemplaire pour le traitement des demandes.

Vous souhaitez bloquer l’exclusivité sur votre département avant vos concurrents ?

Ne laissez pas un confrère devenir l’expert Tesla Mag de votre zone. Contactez-nous dès aujourd’hui pour vérifier la disponibilité de votre secteur et recevoir votre dossier de partenariat.