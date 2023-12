Australie : Tesla accélère le déploiement des Superchargeurs V4

Tesla poursuit le déploiement de ses Superchargeurs V4, avec l’installation prochaine du tout premier équipement amélioré en Australie. Parallèlement, de nouveaux sites en Europe accueillent également les Superchargeurs V4, comme annoncé par Tesla au cours des mois d’octobre et de novembre.

Première Installation en Australie et Expansion Européenne

Un utilisateur, Jules Boag, a repéré la construction de Superchargeurs V4 à Albury, dans la province de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ce site, situé dans le parking du Commercial Club à Central Albury, comprendra jusqu’à 16 emplacements et devrait être mis en service prochainement.

En Europe, Tesla a ouvert des Superchargeurs V4 à Marbella et Castellón en Espagne, à Wolvega aux Pays-Bas, et à Carlswerk en Allemagne, avec des installations de 4, 12, 20 et 11 emplacements respectivement. Un site à Wilsonville, Oregon, aux États-Unis, a également été lancé.

Capacité et Design Innovants des Superchargeurs V4

Les Superchargeurs V4 de Tesla offrent une capacité de charge allant jusqu’à 350 kW, permettant des vitesses de recharge plus rapides que les chargeurs V3, qui offrent jusqu’à 250 kW. Le design des bornes V4 inclut également des câbles plus longs, facilitant l’accès à la recharge.

Tesla a introduit ces nouveaux designs de bornes de recharge au cours du second semestre de cette année, certains incluant même une option de paiement sans contact.

Financement Européen et Perspectives d’Avenir

En septembre, Tesla a obtenu un financement de l’Union européenne pour le déploiement de Superchargeurs V4 dans le cadre de 26 projets d’infrastructure, comprenant plus de 7 000 chargeurs, pour un total de 352 millions d’euros (~379 millions de dollars).

Ce développement représente une étape importante dans l’élargissement du réseau de recharge de Tesla et démontre l’engagement de l’entreprise à faciliter la transition vers les véhicules électriques à l’échelle mondiale.

Restez informé sur les dernières innovations de Tesla en matière de mobilité électrique et d’infrastructure de recharge avec Tesla Mag.