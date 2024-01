Tesla Giga Berlin a récemment annoncé une interruption temporaire de sa production du 29 janvier au 11 février en raison du conflit en mer Rouge. Cette situation affecte les chaînes d’approvisionnement et entraîne des retards importants dans les délais de transport.

Impact sur Tesla et Autres Entreprises

Tesla rejoint des entreprises telles que la chinoise Geely et la suédoise Ikea dans l’annonce de perturbations et de retards de livraison dus aux attaques en mer Rouge. Les délais de transport considérablement allongés créent des lacunes dans les chaînes d’approvisionnement, impactant directement la production.

Contexte du Conflit en mer Rouge

Le conflit en mer Rouge fait référence aux frappes aériennes lancées par les forces navales des États-Unis et du Royaume-Uni contre des cibles rebelles houthis dans plus de 12 sites au Yémen. Ces attaques sont une réponse aux agressions contre des navires commerciaux dans la mer Rouge depuis novembre 2023. Le président Joe Biden a déclaré que ces frappes étaient soutenues par l’Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas.

Répercussions Régionales et Mondiales

Les Houthis, soutenus par le Hamas, prétendent cibler des navires associés à Israël. Cependant, de nombreux rapports indiquent que les Houthis ont attaqué des navires sans liens apparents avec Israël. En réponse aux attaques des États-Unis et du Royaume-Uni, les rebelles houthis ont promis une riposte féroce.

Le conflit en cours en mer Rouge a des implications mondiales, affectant les opérations de grandes entreprises comme Tesla. Cette situation souligne l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’impact des tensions géopolitiques sur l’industrie.

