Comment bien entretenir sa voiture électrique ?

Depuis que j’ai une voiture électrique, je ne stresse plus pour les réparations mécaniques. J’ai été propriétaire d’une youngtimer, une BMW e36 essence qui tombait en panne littéralement tous les weekends. Il y a un certain plaisir à trifouiller sous son capot mais j’en ai eu juste marre.

Voulant goûter à l’électrique et surtout rajeunir mon daily, j’ai jeté mon dévolu sur une modèle 3 de chez Tesla. La meilleure décision de ma vie, 2 ans maintenant que je l’ai, 2 ans que je suis tranquille vis-à-vis de l’entretien du véhicule.

Petit aparté, une voiture électrique aura besoin d’entretien comme n’importe quel véhicule mais ils seront largement moindre. Vous découvrirez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir pour bien entretenir son véhicule électrique.

Un entretien quasi-nul grâce à une mécanique simplifiée

De par sa conception, une voiture électrique est moins assujettie aux pannes. Contrairement à un moteur thermique, le moteur électrique n’a pas besoin de vidange, de remplacement de courroie de distributions, de bougies, etc. En bref, elle n’a pas besoin d’entretien sur les consommables propres aux moteurs thermiques.

Pour votre sécurité, les plaquettes de freins, les pneumatiques, les essuies glaces et le lave-glace sont les seuls éléments à être remplacés régulièrement.

D’ailleurs, le remplacement du lave-glace est le seul entretien périodique que vous feriez par vous-même.

Une moindre usure des freins

Comme il a été précédemment dit, les plaquettes de freins et la pneumatique font partie des consommables qui doivent être régulièrement remplacés. Toutefois, moins que ceux d’une voiture thermique. Il faut comprendre qu’une voiture électrique utilise deux système de freinage, le premier est le traditionnel avec la pédale de frein et les disques. Le second est un frein moteur générateur qui charge ponctuellement la batterie.

Tout ce qui touche au système mécanique et aux pneumatiques sont moins sollicités, ce qui leur offre une longévité plus longue. Vous faites ainsi plus d’économies.

Qu’en-est-il de la durée de vie des batteries ?

Puisqu’il s’agit de véhicule électrique, l’élément le plus important excluant le moteur est la batterie. Si une voiture électrique est particulièrement durable, c’est grâce à la longévité de sa batterie. Ces dernières sont généralement garanties 8 ans ou 150 000 km auprès des constructeurs. Lorsqu’elles ont trop perdu en autonomie comparé à leur état initial, elles sont remplacées.

Les visites et les contrôles technique

Les révisions se font généralement tous les 30 000 km avec une voiture électrique soit largement mieux que les voitures thermiques qui doivent y aller tous les 15 à 20 000 km.

Comme précédemment dit, les entretiens sont beaucoup plus courts et plus simples grâce à la mécanique du véhicule.

Toutefois, un contrôle technique tous les deux ans reste recommandé afin de garantir le bon entretien de votre voiture électrique.

Où faire l’entretien de sa voiture électrique ?

N’importe quel garage ne fera malheureusement pas l’affaire. L’idéal est de le faire chez votre concessionnaire, leurs mécanos et leurs installations seront mieux adaptés à l’entretien de votre véhicule.

En effet, dans le cas de la réparation de la Tesla qui a une carrosserie en Aluminium par exemple, un garage spécialisé est nécessaire. Sans compter la spécificité du moteur électrique qui nécessite les bons outils et les bonnes personnes.

Le coût de l’entretien d’une voiture électrique

Avec toutes les technologies embarquées dans une voiture électrique, on serait tenté de se dire que les coûts d’entretien seraient largement plus élevés que ceux d’une voiture thermique. Et pourtant, comme on vous l’aura fait remarquer tout le long de cet article, une voiture électrique n’a pas les mêmes contraintes qu’une voiture thermique.

Les pièces durent plus longtemps car elles sont moins sollicitées et elles sont également moins nombreuses.

On constate qu’une voiture électrique, sur un entretien annuel, coûte 35% de moins qu’une voiture thermique. On estime que l’entretien revient à moins de 2 € au 100 km contre 6 à 7,5 euros pour une voiture essence ou diesel.

Pour le cas de ma modèle 3, Tesla propose un contrat de 2800€ qui garantit l’entretien pendant 4 ans ou 80 000 km.

Si vous n’êtes pas écolo dans l’âme, que le prix de l’essence ne vous dérange pas et que mettre souvent les mains dans le camboui vous fait plaisir, l’électrique n’est peut être pas fait pour vous. Par contre, si les petites économies n’existent pas pour vous et que l’état de santé de votre portefeuille vous est important, l’adoption d’un véhicule électrique vous fera le plus grand bien.