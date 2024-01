Récemment, j’ai vécu une expérience de recharge intéressante pour ma Tesla Model Y au parking Cardinet Batignolles à Paris. En utilisant une borne Q-Park, j’ai découvert les avantages et les coûts associés à la recharge dans un espace urbain. Voici le récit détaillé et le calcul des coûts de cette expérience.

Choix du Parking Cardinet Batignolles

Le parking Cardinet Batignolles, situé stratégiquement près de la nouvelle station de métro « Pont Cardinet », offre non seulement un emplacement idéal mais aussi des installations modernes de recharge pour véhicules électriques. En tant que conducteur de Tesla, trouver un parking équipé de bornes de recharge est essentiel, et Cardinet Batignolles répond parfaitement à ce besoin.

Expérience de Recharge avec Q-Park

Processus de Recharge

La recharge de ma Tesla Model Y a été simple et efficace. Les bornes Q-Park étaient bien indiquées et faciles d’accès. Après avoir garé ma voiture, j’ai connecté la borne de recharge à ma Tesla sans aucune difficulté.

Calcul du Coût de Recharge

Voici comment les 23€ ont été calculés :

Tarif de Recharge Électrique (Pass Izivia) :

Tarif Fixe par Charge : 1,20€ TTC.

Tarif par kWh : 0,55€ TTC/kWh.

Quantité d’Énergie Rechargée :

Pour atteindre un coût total de 23€, la quantité d’énergie rechargée a été calculée comme suit :

Coût total de recharge (23€) moins le coût fixe (1,20€) divisé par le tarif par kWh (0,55€).

Ainsi, ( \text{Quantité d’énergie rechargée} = \frac{23€ – 1,20€}{0,55€/kWh}

Détail du Coût de Recharge :

Coût Fixe : 1,20€

Coût Variable : 39,64kWh×0,55€/kWh=21,80€

Coût Total de la Recharge : 23,00€ (1,20€ + 21,80€)

Avantages et Réflexions

Bien que le coût puisse sembler élevé à première vue, il est important de considérer les avantages. La commodité de pouvoir recharger ma Tesla pendant que je vaquais à mes occupations dans le quartier était inestimable. De plus, l’emplacement central du parking et la sécurité offerte sont des facteurs à prendre en compte.

Conclusion

Mon expérience de recharge au parking Cardinet Batignolles a été une leçon en matière de coût et de commodité. Avec un coût total de 23€ pour la recharge, qui a fourni environ 39,64 kWh d’énergie à ma Tesla Model Y, et un coût de stationnement additionnel, cette option reste pratique et fiable pour les conducteurs électriques en milieu urbain. Cette expérience souligne l’importance de planifier et de comprendre les coûts associés à la recharge des véhicules électriques dans des lieux publics.