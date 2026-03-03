IPO SpaceX 2026 : un dépôt confidentiel en mars pour une entrée en Bourse historique en juin ?

L’événement financier de la décennie se précise. Selon Bloomberg, SpaceX envisagerait de déposer confidentiellement un dossier auprès de la SEC dès ce mois de mars 2026, en vue d’une introduction en Bourse ciblée pour juin 2026, avec une valorisation dépassant 1 750 milliards de dollars. Si ce scénario se concrétise, il éclipserait le record absolu de l’IPO de Saudi Aramco (29 milliards levés en 2019).

Pourquoi 1 750 milliards de dollars ?

Cette valorisation astronomique repose sur plusieurs piliers :

1. Starlink, machine à cash Fin 2025, Starlink comptait 9,2 millions d’abonnés ayant généré plus de 10 milliards de dollars de revenus — soit plus des deux tiers du chiffre d’affaires total de SpaceX. La division est désormais profitable, avec des marges dites « software-like » qui séduisent les investisseurs institutionnels. Les analystes projettent des revenus Starlink entre 15,9 et 24 milliards en 2026.

2. La fusion avec xAI Le récent rapprochement tout-actions entre SpaceX et xAI, la startup d’intelligence artificielle d’Elon Musk, crée une entité combinée qui contrôle à la fois l’infrastructure orbitale et la puissance de calcul IA. SpaceX détient par ailleurs 95 % du marché américain des lancements et plus de 22 milliards de dollars de contrats gouvernementaux actifs.

3. Les data centers spatiaux Le projet phare qui justifie le saut de valorisation : des centres de données en orbite, alimentés en énergie solaire, permettant de décharger des capacités de calcul IA depuis la Terre. Ce projet nécessite les satellites Starlink V3 et Starship — et crée un narratif de croissance à très long terme.

Chiffre d’affaires : une trajectoire impressionnante

Année CA estimé SpaceX 2024 ~8 milliards $ 2025 ~15 milliards $ 2026 (prévision) 22–24 milliards $

Les risques à ne pas sous-estimer

Une valorisation de 1 750 milliards de dollars appelle quelques réserves sérieuses :

Dépendance à Starlink : si la croissance des abonnés ralentit ou si des concurrents (Amazon Kuiper, OneWeb) gagnent du terrain, la justification de la valorisation s’effondre partiellement.

: si la croissance des abonnés ralentit ou si des concurrents (Amazon Kuiper, OneWeb) gagnent du terrain, la justification de la valorisation s’effondre partiellement. Starship non encore opérationnel : les data centers spatiaux nécessitent une capacité de lancement régulière et fiable que Starship n’a pas encore démontrée.

: les data centers spatiaux nécessitent une capacité de lancement régulière et fiable que Starship n’a pas encore démontrée. Gouvernance : la concentration du pouvoir chez Elon Musk — qui dirige simultanément Tesla, SpaceX, xAI, X et The Boring Company — représente un risque de gouvernance que les régulateurs et investisseurs institutionnels ne manqueront pas de soulever.

: la concentration du pouvoir chez Elon Musk — qui dirige simultanément Tesla, SpaceX, xAI, X et The Boring Company — représente un risque de gouvernance que les régulateurs et investisseurs institutionnels ne manqueront pas de soulever. Calendrier incertain : plusieurs sources indiquent que l’IPO pourrait glisser à 2027 selon les conditions de marché.

Ce que ça changerait pour les investisseurs particuliers

Aujourd’hui, SpaceX n’est accessible qu’aux marchés privés avec des barrières capitalistiques élevées. Une IPO ouvrirait l’accès à des millions d’investisseurs retail. Anthropic, OpenAI et SpaceX seraient ainsi les trois plus grandes IPO tech de la décennie — une transformation profonde de la cartographie boursière mondiale.

Un lancement réussi de Starship V3 en mars fournirait la validation technique indispensable pour sécuriser le soutien institutionnel avant le roadshow. Les deux agendas — spatial et financier — sont donc intimement liés.