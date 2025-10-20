J-3 avant la conférence des actionnaires Tesla : trois questions clés pour le Q3

📅 Rendez-vous le jeudi 23 octobre à 23h30, heure de Paris.

Le monde entier aura les yeux rivés sur la conférence financière la plus attendue du trimestre : celle de Tesla, menée par un Elon Musk plus stratège que jamais.

Mais cette fois, il ne s’agira pas seulement de voitures.

Tesla ($TSLA) s’apprête à annoncer ses résultats du troisième trimestre, et Wall Street anticipe un chiffre d’affaires de 26,45 milliards de dollars (+5,05 % YoY) pour un EPS de seulement 0,53 $, soit une baisse de 26,39 % par rapport à l’an dernier. 📉

Alors que l’attention des investisseurs est à son comble, le cours de l’action post-earnings ce mercredi pourrait être dicté par la réponse à trois questions majeures. 👀

1️⃣ Tesla a-t-elle atteint le plancher de son activité EV traditionnelle ?

Malgré un nombre record de véhicules livrés, les investisseurs veulent des indications claires sur l’avenir.

Les points d’attention :

L’expiration des crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques.

Les fluctuations des taux d’intérêt et leur impact sur la demande.

La performance continue du Model Y, pilier des ventes de Tesla.

Enjeux pour les actionnaires : Elon Musk et son équipe devront convaincre que Tesla peut maintenir sa croissance dans un environnement plus complexe.

2️⃣ La croissance du segment énergie va-t-elle se poursuivre ?

Pendant que le secteur EV connaît un ralentissement, Tesla Energy reste un moteur de performance.

Croissance de 67 % en 2024 .

. Déploiement des solutions de stockage d’énergie en triple chiffre jusqu’en 2025.

jusqu’en 2025. La montée en puissance de l’IA et la demande des data centers en énergie stimulent le besoin de Megapack Tesla.

Pourquoi c’est important : Tesla pourrait compenser le ralentissement des véhicules électriques par une explosion de la demande énergétique, renforçant ainsi sa position stratégique dans le stockage d’énergie à grande échelle.

3️⃣ Tesla respectera-t-elle ses timelines pour FSD, Robotaxis et Optimus ?

Les ambitions de Tesla vont bien au-delà des véhicules :

Full Self-Driving (FSD)

Robotaxis

Optimus (robot humanoïde)

Elon Musk est célèbre pour ses prévisions ambitieuses, souvent jugées optimistes. Les investisseurs chercheront des signes tangibles que ces projets restent sur les rails. La crédibilité des roadmaps produits sera un facteur clé pour soutenir le cours de l’action.

⚡ Conclusion

À trois jours de l’annonce, la conférence des actionnaires Tesla s’annonce capitale pour évaluer l’avenir de l’entreprise. Entre la stabilisation du marché EV, l’essor du stockage d’énergie et les projets futuristes, la réaction de Wall Street dépendra de la clarté des réponses d’Elon Musk et de son équipe.

À suivre : jeudi 23 octobre à 23h30 (heure de Paris), Tesla pourrait redéfinir le paysage EV et énergétique mondial.