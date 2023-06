Jacques Attali partage sa vision sur le véhicule électrique et la révolution électrique

Dans un échange libre avec Tesla Mag, Jacques Attali, économiste et écrivain de renom, a révélé ses perspectives sur le rôle de la France dans la transition énergétique, le développement des véhicules électriques et l’importance de l’éducation pour préparer la nouvelle génération à la révolution électrique.

La France dans la transition énergétique

« Grâce à son expérience dans le nucléaire, la France a une avance dans le domaine de l’électricité, » a affirmé Attali, soulignant le rôle primordial de la France dans la transition énergétique. Toutefois, il a exprimé son scepticisme concernant les véhicules électriques, en raison de « la consommation d’eau nécessaire à la production des batteries et la condition sociale d’extraction des terres rares”. Cependant, il a ajouté que « les véhicules électriques sont un meilleur choix par rapport aux véhicules à essence ».

Quant à l’impact des réglementations sur cette transition, Attali a précisé : « Toute loi est une contrainte par définition, mais ces contraintes sont nécessaires pour favoriser une transition fluide vers une mobilité plus durable ». Il a souligné « l’importance de tenir compte de l’intérêt des générations futures lors de la mise en place de ces contraintes ».

Le potentiel et les défis de la France dans la production de véhicules électriques

Interrogé sur les possibilités de la France dans la fabrication de véhicules électriques, Attali a déclaré : « Notre pays a de grandes possibilités, en particulier avec les avancées récentes dans la technologie des batteries. » Néanmoins, il a également souligné « l’importance de développer des compétences dans d’autres domaines tels que l’agroalimentaire et le recyclage des déchets ».

L’éducation au cœur de la révolution électrique

Selon Attali, l’éducation est un pilier essentiel pour préparer la nouvelle génération à la révolution électrique. « Le système éducatif devrait préparer les jeunes à la révolution électrique et aux nouveaux métiers qui en découlent », a-t-il insisté. Il a recommandé « l’apprentissage par projet, le travail hybride (à l’école et à domicile), et l’adoption de modèles éducatifs tels que le modèle finlandais. Plus important encore, il insiste sur le développement de la curiosité et de la « niaque » chez les jeunes, plutôt que sur l’obtention de diplômes. »

Les perspectives d’Attali sur l’électromobilité

Il a exprimé ses préoccupations quant au « risque d’un éventuel déferlement de voitures électriques bon marché importées de Chine ou d’Inde, qui pourrait menacer nos constructeurs automobiles locaux. »

Pour Attali, l’adoption de l’électromobilité ne doit pas simplement se traduire par un remplacement des véhicules à essence par des véhicules électriques. « La possession d’une voiture n’est pas indispensable pour de nombreuses personnes », soutient-il. Des choix, telles que la location ou le partage de voiture, pourraient être préférables. Il promeut également l’utilisation de la marche, du vélo et des transports en commun. Ce que vous nommez « électromobilité » n’est qu’une dimension de l’économie de la vie. »

Le Monde, modes d’emploi: Comprendre, prévoir, agir, protéger

Dans son dernier livre, Attali synthétise de façon accessible et sans détour les grands enjeux de notre époque et de l’avenir. « Il existe pourtant encore un étroit chemin vers un avenir harmonieux pour tous et durable pour la planète. Un chemin très étroit. À emprunter au plus vite, si on veut avoir une chance d’éviter le pire. Et de réussir le meilleur. » C’est en ces termes que Jacques Attali définit l’essence de son ouvrage, un guide essentiel pour comprendre notre monde et envisager l’avenir.