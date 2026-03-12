« J’ai acheté une BYD parce que c’était moins cher qu’une Tesla. Six mois plus tard, voici ce que j’ai perdu »

Je travaille en finance. Je suis quelqu’un qui raisonne en coût total de possession, qui compare des taux d’actualisation, qui lit les petites lignes avant de signer. Et pourtant, j’ai fait une erreur de débutant : j’ai acheté une voiture électrique en ne regardant que le prix d’achat.

En octobre dernier, quand j’ai configuré ma BYD Seal sur le site, le tableau était éloquent. Quarante-deux mille neuf cents euros contre cinquante-deux mille neuf cents pour la Tesla Model 3 Grande Autonomie que j’avais initialement visée. Dix mille euros d’écart. Avec ça, je me disais que j’allais partir en vacances deux ans de suite, rénover la salle de bain ou simplement dormir tranquille en sachant que j’avais fait une bonne affaire. J’ai signé sans essai. C’était mon premier tort.

Le calcul qui semblait parfait

La BYD Seal cochait toutes les cases sur le papier. Autonomie WLTP annoncée à 570 kilomètres, soit davantage que la Model 3 Grande Autonomie. Architecture 800 volts pour la recharge rapide — en théorie jusqu’à 150 kW. Un design qui ne laissait pas indifférent, sobre et fluide. Une finition que les essais presse décrivaient comme correcte, parfois même surprenante pour le prix. Et une garantie constructeur standard sans clause particulièrement inquiétante.

J’ai regardé les comparatifs. J’ai lu les forums. J’ai regardé quatre vidéos YouTube d’essais. Tous disaient la même chose : pour ce budget, il n’y avait pas beaucoup d’alternatives sérieuses. BYD était logique. Rationnel. Évident.

Ce que personne ne m’a dit clairement, c’est que le prix d’achat n’est que le début de l’histoire.

La révélation

Six mois après la livraison, j’ai eu besoin de revendre la voiture. Raison personnelle — un déménagement à l’étranger qui change tout. J’ai contacté cinq repreneurs différents : trois mandataires, une plateforme spécialisée en occasion électrique, et mon concessionnaire BYD. Les retours ont été convergents et douloureux.

Une BYD Seal de six mois avec douze mille kilomètres se négocie entre trente et trente-deux mille euros. Soit une perte de valeur de près de onze mille euros en six mois. J’avais vendu ma Model 3 avant l’achat — elle avait perdu sept mille cinq cents euros sur une durée comparable, avec un kilométrage similaire. La différence de prix à l’achat était donc presque entièrement effacée par la différence de décote.

Quand j’ai refait le calcul total, la BYD m’avait coûté plus cher que la Tesla n’aurait coûté, sur six mois d’utilisation, à possession équivalente.

Pourquoi la décote est si forte

J’ai cherché à comprendre le mécanisme. Plusieurs facteurs s’accumulent, et aucun n’est mystérieux : BYD est une marque encore jeune sur le marché européen, avec un réseau de revendeurs limité, peu de visibilité sur la valeur résiduelle à long terme, et une notoriété grand public faible. Les acheteurs particuliers d’occasion sont prudents face à l’inconnu. Les mandataires, eux, construisent leurs marges sur cette incertitude.

Il y a aussi un phénomène de liquidité : il existe peu de canaux structurés pour revendre une BYD en France. Pour une Tesla, il y a des milliers d’acheteurs potentiels sur LeBonCoin à n’importe quel moment, une cote Argus maintenant établie, des mandataires spécialisés. Pour BYD, le marché secondaire est encore embryonnaire. Ça se traduit directement en décote.

Personne dans les tests presse ne mentionne ce point. Ce n’est pas dans leur mandat de le faire. Mais pour un acheteur qui envisage de revendre dans moins de trois ans — et c’est le cas de beaucoup de propriétaires — c’est l’information la plus importante du dossier.

Le réseau qui manque

Il y a un autre angle que j’aurais dû creuser : le service après-vente. Pas que j’aie eu un problème majeur — la voiture roule bien, aucun incident sérieux en six mois. Mais j’ai eu un léger problème de capteur de stationnement, et trouver un rendez-vous chez mon concessionnaire BYD a pris dix-sept jours. Pour une marque avec vingt-deux concessionnaires en France entière, c’est une contrainte réelle.

Mon beau-frère, qui a une Model 3, a eu un problème similaire. Il a appelé Tesla, a reçu un rendez-vous en quatre jours, et la voiture a été prise en charge sur site. Ce n’est pas une anecdote. C’est la différence entre un réseau mature et un réseau en construction.

Le regard des autres — que je n’avais pas prévu

Il y a quelque chose que je n’ose pas toujours admettre à voix haute : le regard des autres m’a affecté plus que je ne l’aurais imaginé.

Mon beau-frère m’a demandé si j’avais acheté « la marque des batteries de portable ». Un collègue a cru que BYD était un constructeur de trottinettes. Ma voisine m’a dit très sincèrement qu’elle ne savait pas que ça faisait des voitures. Ces réactions ne m’ont pas blessé profondément — je suis adulte, je m’en remets. Mais j’ai remarqué que j’avais progressivement arrêté de parler de ma voiture.

Quand j’avais ma Model 3, je la mentionnais. Je l’assumais. Les gens réagissaient, posaient des questions, voulaient l’essayer. Avec la BYD, je change de sujet. Ce n’est pas la voiture qui est en cause — elle est réellement bien faite, confortable, et la technologie embarquée est solide. Mais quelque chose dans l’image de marque ne me portait pas. C’était ma projection, probablement. Mais elle était réelle.

Ce que je referais différemment

Je ne dis pas que BYD est une mauvaise marque. Je ne dis pas que j’ai eu tort d’y regarder. La Seal est une bonne voiture. BYD est un constructeur sérieux avec des fondamentaux techniques solides — ils fournissent des batteries à Toyota, ça ne s’invente pas.

Ce que je referais différemment, c’est la méthode d’analyse. Avant de comparer le prix d’achat, je comparerais la valeur résiduelle estimée à deux ans et à quatre ans. Je regarderais la densité du réseau SAV dans un rayon de cinquante kilomètres de chez moi. Je vérifierais si des repreneurs spécialisés existent dans ma région pour anticiper la revente. Et j’aurais un essai de quarante-huit heures minimum — pas une heure en concession avec un vendeur dans le rétroviseur.

La leçon la plus coûteuse que j’ai apprise : dans l’automobile électrique en 2026, le prix affiché sur le configurateur est le moins important des chiffres. Le coût total de possession, la valeur résiduelle et l’écosystème autour de la marque sont les vrais critères. Et ces informations-là ne sont pas sur la fiche technique.