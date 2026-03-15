« La voiture électrique la moins chère de France. Voici ce qu’on sacrifie vraiment — sans langue de bois. »

Dix-neuf mille euros après bonus écologique. C’est le prix que j’ai payé pour ma Leapmotor T03. C’est le prix d’entrée le plus bas du marché électrique en France pour une vraie voiture — pas un quadricycle, pas un véhicule sans permis, mais une voiture homologuée, à cinq places déclarées, avec une vraie autonomie, sur une vraie route. Je vais vous dire très précisément ce que ce prix incluait et ce qu’il n’incluait pas. Parce que la vérité est dans les deux colonnes.

Ce que les 19 000 euros incluent vraiment

Commençons par là, parce que c’est important et souvent sous-estimé.

Quatre places utilisables en pratique — le cinquième siège central arrière est un pouf symbolique, mais les deux places latérales arrière sont honnêtes pour des adultes de taille normale sur des trajets inférieurs à une heure. Le coffre de deux cent dix litres est petit mais suffisant pour les courses hebdomadaires et un sac de week-end.

Un écran central de dix virgule un pouces, tactile, fluide, avec navigation intégrée et connexion aux applications via Bluetooth et USB. Ce n’est pas l’écran d’une Tesla — il n’est pas gigantesque, il n’a pas les mises à jour hebdomadaires — mais il fait le travail proprement.

Une batterie de trente-sept virgule trois kilowattheures qui délivre deux cent soixante-cinq kilomètres en WLTP. En usage réel, en été sur des trajets mixtes, j’obtiens régulièrement deux cent trente à deux cent cinquante kilomètres. En hiver, avec le chauffage, ça descend à cent quatre-vingt à deux cents. C’est la réalité, pas la promesse.

Une garantie de sept ans sur le véhicule, huit ans sur la batterie à soixante-dix pour cent de capacité. C’est le même niveau de garantie que MG — l’un des meilleurs du segment.

Et surtout : une voiture construite sérieusement. Les plastiques sont corrects pour le prix. Les joints des portes sont bien posés. Le bruit de fermeture est propre. Ce n’est pas du luxe. Mais ce n’est pas du discount non plus.

Ce que les 19 000 euros n’incluent pas — sans langue de bois

La recharge rapide digne de ce nom. La T03 charge jusqu’à quarante-huit kilowatts en courant continu. En pratique, sur une borne rapide compatible, vous passez de vingt à quatre-vingts pour cent en environ trente-cinq à quarante minutes. C’est correct pour un usage urbain et périurbain. C’est rédhibitoire si vous faites régulièrement des trajets de plus de deux cents kilomètres avec nécessité de recharger en route — trente-cinq minutes d’arrêt tous les cent quatre-vingt kilomètres réels, c’est deux arrêts minimum Paris-Marseille, ce qui n’est pas raisonnable.

En courant alternatif — c’est-à-dire sur la plupart des bornes de voirie et sur wallbox domestique — la T03 charge à sept kilowatts maximum. Soit environ cinq heures et demie pour une charge complète depuis zéro. En pratique, avec une recharge partielle quotidienne chez soi, ce n’est pas un problème. Pour quelqu’un qui n’a pas de recharge à domicile et dépend des bornes de voirie, c’est une contrainte réelle.

Le confort à cent trente kilomètres heure. La T03 est homologuée à cette vitesse. Elle la tient. Mais c’est une petite voiture légère avec une suspension calibrée pour la ville. À cent vingt-cent trente, le niveau sonore est nettement plus élevé que dans une berline électrique. Le vent se fait entendre. La voiture est moins stable dans les rafales latérales. Pour un trajet autoroutier d’une heure, c’est acceptable. Pour deux heures et demie, c’est fatigant.

La connectivité moderne complète. Pas de mise à jour OTA aussi fréquente que chez Xpeng ou NIO. Pas d’Apple CarPlay natif. La navigation intégrée fait le travail mais n’est pas à la hauteur de ce qu’un Google Maps ou un Waze sur téléphone offre. Pour quelqu’un qui vient d’une voiture connectée haut de gamme, l’adaptation demande un effort.

L’espace. Deux cent dix litres de coffre, c’est insuffisant pour les vacances à quatre avec de vrais bagages. La T03 n’est pas une voiture familiale. C’est une voiture urbaine pour une à deux personnes au quotidien.

Pour qui c’est le bon choix

J’ai réfléchi à cette question après six mois d’utilisation. Voici ma réponse honnête.

La T03 est le bon choix si vous habitez en ville ou en zone périurbaine, si vous faites moins de cinquante kilomètres par jour, si vous pouvez recharger chez vous ou sur votre lieu de travail, si vous ne faites pas de longs trajets en solo ou à deux plus d’une fois par mois, et si votre budget s’arrête à vingt mille euros.

Dans ce profil, c’est probablement la meilleure proposition du marché. Le rapport entre ce qu’on obtient et ce qu’on paye est objectivement favorable.

La T03 est le mauvais choix si vous faites régulièrement des trajets de plus de cent cinquante kilomètres avec charge rapide en route, si vous êtes quatre personnes avec des bagages, si vous n’avez pas de recharge à domicile, ou si vous êtes sensible au niveau de confort autoroutier.

Ce que j’aurais aimé qu’on me dise

Les vendeurs Leapmotor — quand ils sont bien formés — décrivent bien les avantages. L’autonomie, la garantie, le prix. Ce qu’ils ne décrivent pas spontanément, et qu’un vendeur vraiment honnête devrait dire en premier : « Cette voiture a été conçue pour la ville. Si c’est votre usage principal, elle est remarquable. Si vous avez besoin d’autre chose, regardons autre chose ensemble. »

Ce discours-là ne ferait peut-être pas vendre davantage de T03. Mais il ferait vendre les bonnes T03 aux bons clients. Et ces clients-là seraient satisfaits. Ce qui, à terme, est le meilleur marketing possible.

Le test du temps — six mois de bilan

Je conduis ma T03 depuis six mois maintenant. Aucune panne, aucun défaut signalé. Le tableau de bord numérique fonctionne sans accroc. La batterie n’a pas montré de dégradation mesurable. L’application mobile, qui permet de préchauffer l’habitacle et de surveiller la charge à distance, a fonctionné de façon fiable.

Ce que j’ai ajusté dans mon usage : je ne prends plus la T03 quand je dois faire plus de cent cinquante kilomètres. Pour ces trajets, j’emprunte une voiture ou j’utilise le train. Pour le reste — la vie quotidienne, les courses, les déplacements en ville et en banlieue — la T03 remplit son rôle mieux que je ne l’espérais.

C’est peut-être ça la vraie définition d’un bon achat : pas une voiture qui fait tout, mais une voiture qui fait parfaitement ce pourquoi on l’a choisie.