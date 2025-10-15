« 7 mois avec ma Tesla », un propriétaire partage son expérience

De Lyon à la Bretagne, puis jusqu’aux Alpes, Victor raconte comment sa Tesla Model Y LR a transformé sa façon de conduire et de voyager.

Un matin d’hiver, un nouveau départ

Janvier.

C’est ce mois-là que Victor, 38 ans, cadre lyonnais et père de deux enfants, a pris le volant de sa Tesla Model Y Long Range, achetée d’occasion avec à peine 1 000 km au compteur.

« Je ne voulais pas simplement une voiture électrique. Je voulais une bonne voiture, performante, moderne, et qui ait du sens à long terme. »

Sept mois plus tard, il en parle comme de la meilleure voiture qu’il ait jamais eue. Pas une entreprise, pas un concept : juste une machine à conduire, à vivre, à aimer.

Les débuts : entre curiosité et surprise

« Les premiers jours, j’étais fasciné. Tout me semblait différent. Le silence, les accélérations, la technologie embarquée… »

Victor n’était pas un “Tesla fan” au départ. Il venait d’un SUV diesel bien équipé, mais classique.

Le choc a été immédiat :

« La Model Y, c’est rapide. Pas juste rapide — instantanée. De 0 à 30 mph ou de 30 à 60 mph, c’est comme si la voiture anticipait ton intention. Sur la route, c’est presque imbattable. »

L’autonomie de la version Long Range, autour de 530 km WLTP, lui permet de conduire plusieurs jours sans se soucier de la recharge. Et avec une borne gratuite 75 kW à quelques rues de chez lui, il n’a pas dépensé un centime en énergie depuis des mois.

« Je branche, je pars, je vis. »

Premier road trip : Lyon → Bretagne

Pour sa première grande aventure, Victor a choisi la Bretagne, direction Quiberon.

Deux enfants, un coffre plein, et 2 000 km au total pour tester le confort, la fiabilité, et le réseau de recharge.

« C’est là que j’ai compris ce qu’on appelle “l’expérience Tesla”. Le GPS planifie tout : les Superchargeurs, la durée d’arrêt, même le niveau de batterie à l’arrivée. Tu n’as rien à penser. »

Des pauses plus sereines

Les arrêts recharge deviennent des moments de pause et non plus des contraintes.

« Les enfants jouent, ma femme prend un café, et en 20 minutes, on repart avec 70 % de batterie. »

Une des étapes préférées de la famille ?

« Le Superchargeur de Tours Sud. Il y a un parc juste à côté. Ma fille y a même laissé un dessin sur une borne. »

Une conduite apaisée

Sur autoroute, l’Autopilot offre une expérience fluide : maintien de voie, régulation intelligente de la vitesse, freinage automatique.

« Je ne parlerais pas de conduite autonome, mais d’une vraie assistance intelligente. On arrive reposé, serein. »

Résultat : un voyage sans stress et 120 € d’économie par rapport à son ancien diesel.

Deuxième road trip : direction les Alpes

Décembre. Les montagnes appellent. La famille part à Chamonix pour une semaine de ski.

« Je voulais tester la voiture dans le froid, sur les routes sinueuses et enneigées. »

L’hiver sans stress

La Tesla anticipe le climat :

« Avant de rouler, elle préconditionne la batterie pour optimiser la charge et la performance. »

Même sur les pentes glacées, la transmission intégrale assure une traction impeccable.

« Aucun patinage, aucune angoisse. C’est une voiture très sûre, presque collée à la route. »

Et pour la recharge, aucune galère :

« À Annecy, on s’est arrêté 15 minutes. Chocolat chaud pour les enfants, batterie pleine pour la voiture. »

Une voiture pensée pour la famille

« La Model Y, c’est notre cocon roulant. »

Les enfants adorent le grand écran central de 15 pouces : Spotify, Netflix, jeux intégrés, et même le mode Boombox pour faire rire tout le monde sur les parkings.

Le coffre immense (854 L) avale tout — skis, valises, trottinettes, sacs à dos.

« On ne fait plus de compromis sur ce qu’on emporte. »

Une nuit, en revenant du lac du Bourget, la famille a même testé le mode Camping :

« On a dormi dans la voiture, en regardant un film sur Netflix. C’était magique. »

Une nouvelle relation à la conduite

Sept mois après, Victor avoue que sa vision de la voiture a totalement changé.

« Je ne parle plus de “faire le plein”, mais de “recharger”. Et ça change tout. »

Il remarque aussi la polarisation autour des voitures électriques :

« Je passe beaucoup de temps sur Instagram, et je vois des gens littéralement en colère dès qu’un post parle de Tesla. C’est la même énergie que ceux qui défendaient leur BlackBerry quand l’iPhone est sorti. »

Pour lui, le débat thermique vs électrique est dépassé :

« Si tu n’as pas besoin d’un pick-up et que ton budget est sous 60 000 €, achète une EV. Tu ne le regretteras pas. »

Les points forts après 7 mois

Les plus

Accélération instantanée : un plaisir à chaque démarrage.

: un plaisir à chaque démarrage. Confort et espace : idéal pour une famille.

: idéal pour une famille. Coût d’usage minimal : zéro entretien, zéro essence.

: zéro entretien, zéro essence. Technologie : mises à jour à distance, interface fluide, autopilot fiable.

: mises à jour à distance, interface fluide, autopilot fiable. Rapport qualité/prix : « À moins de 40 000 € d’occasion, aucune voiture n’offre ça. »

: « À moins de 40 000 € d’occasion, aucune voiture n’offre ça. » Bornes gratuites à proximité : recharges à coût nul depuis janvier.

Les moins

Recharger demande un peu d’organisation.

« C’est comme quand tu es passé du BlackBerry à l’iPhone : il faut penser à recharger tous les soirs. »

« C’est comme quand tu es passé du BlackBerry à l’iPhone : il faut penser à recharger tous les soirs. » Interface tout écran.

« J’adore la simplicité, mais parfois j’aimerais un bouton pour régler la ventilation. »

« J’adore la simplicité, mais parfois j’aimerais un bouton pour régler la ventilation. » Anticipation sur les longs trajets hors réseau Tesla.

« Ce n’est pas un vrai problème, mais il faut planifier un minimum. »

Une conscience écologique concrète

Avant sa Tesla, Victor admet qu’il se sentait “spectateur” de la transition énergétique.

« Maintenant, je la vis. »

Il a même pris d’autres initiatives :

Installation de panneaux solaires à la maison.

à la maison. Vente de sa seconde voiture thermique.

Utilisation d’applications pour recharger avec de l’énergie verte.

« La Model Y a été le déclencheur. Elle a transformé ma vision de la consommation et du futur. »

Conclusion : 7 mois de plaisir et de conviction

« Je n’essaie pas de convaincre qui que ce soit d’acheter une Tesla ou une EV. Je partage juste ce que je vis, au quotidien. »

Pour lui, la Model Y Long Range n’est pas parfaite — mais elle représente ce que devrait être une voiture moderne : simple, performante, et agréable à vivre.

« Elle m’a réconcilié avec la route. Je conduis pour le plaisir, pas par obligation. »

Et il conclut, sourire aux lèvres :