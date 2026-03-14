« J’ai acheté une NIO à 73 000 €. Mes amis m’ont pris pour un fou. Ils commencent à changer d’avis. »

Par un propriétaire de NIO ET7

Quand j’ai annoncé à Julien que j’avais commandé une NIO ET7 à soixante-treize mille euros, il y a eu un silence. Pas un silence poli. Un silence vraiment embarrassé, comme si j’avais dit quelque chose d’étrange à un dîner. Puis il a dit : « Mais tu pouvais avoir une Porsche Taycan d’occasion pour ce prix-là. » Il n’avait pas tort sur les chiffres. Et ça n’a pas changé ma décision.

Mais ce silence, et tout ce qui a suivi, m’a appris quelque chose que je n’avais pas anticipé : acheter une voiture de soixante-dix mille euros d’une marque que personne autour de vous ne connaît, c’est une décision qui demande une résistance sociale quotidienne. Certains jours, c’est épuisant. D’autres jours, c’est satisfaisant. Il faut que les deux soient vrais pour que ça vaille la peine.

Pourquoi NIO à ce prix

Je vais répondre à la question que tout le monde pose, parce qu’elle est légitime.

J’ai testé la Porsche Taycan que Julien mentionnait. Excellente voiture. Mais les Taycan d’occasion à ce budget sont des 2021-2022 avec cent trente à cent soixante mille kilomètres, ce qui n’est pas anodin pour une batterie. Et thermiquement et esthétiquement, la Taycan m’emmène dans un univers de codes bourgeois que je ne cherche pas.

J’ai testé le Mercedes EQS. Trop grand, trop sûr, trop discret dans le mauvais sens du terme.

J’ai testé la NIO ET7 sur un week-end complet grâce au programme d’essai de la marque — quelque chose que peu de constructeurs proposent à ce stade. Et le week-end m’a convaincu de trois choses : le confort est remarquable, la qualité de finition est authentique et non pas simplement correcte, et le système de swap de batterie transforme réellement l’expérience de l’électrique longue distance.

J’ai acheté pour ces trois raisons. Pas par snobisme inversé, pas pour me démarquer. Parce que c’était objectivement la voiture qui répondait le mieux à mes critères dans ce budget.

Les six premiers mois — la défense permanente

Ce que je n’avais pas prévu, c’est le temps que j’allais passer à défendre mon achat.

Le sujet revenait à chaque dîner, chaque déjeuner d’équipe, chaque verre entre amis. « Elle est fiable ? » — oui, aucun problème en six mois. « C’est quoi le SAV si tu tombes en panne ? » — l’assistance NIO, le réseau de garages agréés. « T’as vérifié que la marque allait pas fermer ? » — la marque a livré plus d’un million de véhicules cumulés, elle est cotée en bourse de New York, elle vend dans quatorze pays.

Ces questions étaient posées avec la bienveillance de gens qui s’inquiétaient pour moi. Personne n’était malveillant. Mais la répétition finit par peser. À un moment, j’ai arrêté de me justifier. Pas par arrogance — par économie d’énergie. Quand on me demandait, je répondais. Mais je ne cherchais plus à convaincre.

Ce que personne ne remettait en question

Voilà ce qui était intéressant : ceux qui avaient monté dans la voiture, même cinq minutes, ne remettaient jamais en question la voiture elle-même.

Ma collègue Sophie, qui avait voyagé avec moi sur Paris-Lyon en février, n’a pas dit un mot de critique sur la voiture. Elle a juste dit : « C’est calme. Vraiment calme. » Elle parlait du silence à cent trente kilomètres heure — une combinaison d’isolation phonique poussée et d’absence de vibrations mécaniques que NIO a travaillée avec une attention particulière sur l’ET7.

Mon cousin Marc, mécanicien de formation, est monté à l’arrière et a passé dix minutes à tâter les joints, à ouvrir et fermer les portes, à examiner les coutures du cuir. À la fin il a dit : « Honnêtement, c’est bien fait. Mieux que certaines allemandes. » Venant de lui, c’est du compliment pur.

La qualité n’était jamais en cause dans les sceptiques. La marque l’était.

La transformation à un an

Quelque chose a changé progressivement. Les questions se sont espacées. Le regard s’est normalisé. La voiture est devenue une réalité dans mon entourage, pas une anomalie.

Julien — celui de la Taycan — m’a demandé en janvier si je connaissais les délais de livraison actuels. Pas pour acheter, disait-il. « Juste pour savoir. » Il est revenu sur le sujet deux semaines plus tard en me demandant si l’abonnement swap pouvait s’utiliser pour plusieurs véhicules d’une même famille. Ce n’est plus de la curiosité abstraite. C’est de la curiosité d’acheteur.

Deux autres amis ont demandé à recevoir de la documentation NIO. Une troisième m’a dit qu’elle « gardait ça dans un coin » pour son prochain changement dans dix-huit mois.

Je ne dis pas que j’ai converti tout le monde. Je n’ai converti personne activement. Ce qui a changé leur perception, c’est simplement l’expérience répétée d’être dans ma voiture — comme passager, en vacances, au quotidien. L’évidence du produit a fait ce que les arguments ne pouvaient pas faire.

Ce que j’ai appris sur le luxe et l’image de marque

Il y a une leçon plus profonde dans cette histoire. Le luxe automobile a toujours fonctionné sur la transmission d’une image — l’étoile Mercedes, le cheval cabré Ferrari, les anneaux Audi — des symboles qui portent des décennies d’histoire et de projection sociale.

NIO propose un produit de luxe sans l’histoire. C’est à la fois sa faiblesse et, étrangement, quelque chose que certains trouvent rafraîchissant. Des gens qui en ont assez des hiérarchies de prestige habituelles — qui trouvent que l’étoile Mercedes est devenue banale, que la Porsche est trop attendue — trouvent dans NIO une façon d’avoir un objet d’exception sans la charge symbolique usée.

Ce n’est pas la majorité du marché du luxe. Mais c’est un segment réel. Et je m’y retrouve plus que je ne l’aurais cru au moment de l’achat.

Ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant

J’avais imaginé que le plus difficile serait de justifier le choix technique. Que les gens allaient remettre en cause l’autonomie, la fiabilité, la technologie. C’est l’inverse qui s’est passé : la voiture s’est défendue seule, par sa présence physique et son comportement sur la route.

Ce que je n’avais pas prévu, c’est que le difficile serait de justifier la marque. Pas ses caractéristiques — son existence même dans l’imaginaire de mon entourage. Et ça, c’est quelque chose que NIO devra résoudre en dehors des showrooms, dans la vie quotidienne de ses clients, un trajet partagé à la fois.

Je suis devenu, sans l’avoir cherché, un ambassadeur non rémunéré d’une marque. C’est la condition d’être pionnier. Je l’accepte. Mais j’aurais aimé qu’on me prévienne.