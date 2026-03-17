Quatre mois. C’est le temps qu’il m’a fallu pour décider entre la Renault 5 E-Tech et la Tesla Model 3. Quatre mois de tableurs, de forums, d’essais, de nuits à comparer des fiches techniques en pyjama pendant que ma femme dormait.

Si vous êtes en train de faire la même chose, cet article est pour vous. Je ne vais pas vous dire que le choix est évident — il ne l’est pas. Mais je vais vous dire exactement comment j’y ai pensé, et pourquoi j’ai fini par signer pour la Tesla.

Les deux voitures sur le papier

Quand j’ai commencé mes recherches, j’avais un budget de 40 000 euros et un usage de 18 000 km par an — mix ville et déplacements professionnels jusqu’à 300 km aller simple environ une fois par semaine.

Renault 5 E-Tech 150 ch Autonomie Confort : 33 490 euros, batterie 52 kWh, autonomie WLTP 410 km, recharge rapide jusqu’à 100 kW. Après bonus écologique : environ 29 490 euros. Concessionnaire à 8 minutes de chez moi.

Tesla Model 3 Grande Autonomie : 45 990 euros, batterie 75 kWh, autonomie WLTP 702 km, recharge Superchargeur jusqu’à 250 kW. Après bonus : environ 41 990 euros. Centre Tesla à 40 minutes.

L’écart à l’achat : 12 500 euros en faveur de la Renault 5. C’est un écart réel, significatif, et honnêtement difficile à justifier de prime abord.

Ce que l’essai a changé

J’ai essayé la Renault 5 chez le concessionnaire du quartier. 45 minutes sur route mixte. La voiture est très agréable — la motorisation de 150 ch est vive, le freinage régénératif bien calibré, l’interface Android Automotive intuitive. Esthétiquement, c’est un coup de cœur. On n’achète pas une voiture indifféremment à son design, et la R5 est clairement la voiture électrique la plus jolie de sa catégorie.

L’essai Tesla s’est fait sur rendez-vous, quarante-cinq minutes de route incluant un tronçon d’autoroute. Ce que j’ai ressenti au bout de dix minutes : une intégration entre la voiture, la navigation et le conducteur que je n’avais jamais expérimentée. La navigation proposait un arrêt Superchargeur, précisait l’heure d’arrivée avec la charge de 20 minutes intégrée, et m’indiquait en temps réel le delta d’autonomie par rapport au trajet. Pas dans une application sur téléphone. Sur l’écran principal, en permanence.

Je suis rentré de l’essai Tesla en pensant à cette intégration. Je suis rentré de l’essai R5 en pensant au design. Ce n’est pas la même catégorie d’émotion.

Le calcul sur 4 ans que j’aurais dû faire dès le début

Voilà ce que j’ai finalement construit dans mon tableur, pour mon profil exact :

Coûts d’usage sur 4 ans — 18 000 km/an

Poste Renault 5 E-Tech 150 ch Tesla Model 3 GA Énergie (80% domicile, 20% réseau) ~1 800 € ~1 560 € Assurance tous risques ~5 200 € ~6 800 € Entretien ~800 € ~720 € Pneus ~1 200 € ~1 400 € Total usage 4 ans ~9 000 € ~10 480 €

Coût total de possession sur 4 ans (achat + usage) :

Renault 5 : 29 490 + 9 000 = 38 490 €

Tesla Model 3 GA : 41 990 + 10 480 = 52 470 €

L’écart total sur 4 ans : 13 980 euros en faveur de la Renault 5.

À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi j’ai choisi la Tesla. C’est là que ça devient intéressant.

Ce que le tableur ne capture pas

La valeur résiduelle. Les Tesla conservent mieux leur valeur à la revente que la moyenne du marché français — l’écosystème propriétaire, le réseau Superchargeur, la marque aspirationnelle jouent en leur faveur. La R5 est trop récente pour avoir des données longue durée, mais les Renault électriques précédentes (Zoé, Mégane E-Tech) ont subi des décotes significatives. Sur 4 ans, si la Tesla perd 38 % de sa valeur et la R5 en perd 45 %, l’écart de valeur résiduelle absorbe environ 2 500 à 3 000 euros du différentiel initial.

Le coût réel de mon trajet professionnel. Mon Paris-Tours hebdomadaire fait 460 km aller-retour. Avec la R5 Autonomie Confort, ce trajet nécessite un arrêt Superchargeur ou Ionity de 30 à 35 minutes chaque semaine. Avec la Model 3 Grande Autonomie, il se fait sans arrêt. Sur 48 semaines par an, c’est environ 26 heures économisées. Mon TJM professionnel étant ce qu’il est, cette heure a une valeur. Pas facilement quantifiable dans un tableur, mais réelle.

L’accès au Superchargeur. Mes déplacements professionnels couvrent des axes où le réseau Tesla est dominant — autoroutes A10, A71, A6. Avoir la navigation Tesla intégrée et la facturation automatique plutôt qu’une application tierce sur des réseaux variables, c’est un confort d’usage hebdomadaire.

Ce qui a finalement fait basculer

Un dimanche soir, en rentrant d’un trajet Toulouse-Paris, j’ai passé 41 minutes au bord d’une station Ionity dont deux bornes sur quatre ne fonctionnaient pas, et une troisième en état de marche incertaine. J’étais dans une voiture de location électrique non-Tesla. Ce soir-là, j’ai commandé la Tesla.

Ce n’était pas rationnel au sens strict. Mais l’investissement dans le réseau Superchargeur — son fiabilité, sa densité, son intégration native — représente une valeur réelle dans mon usage. Une valeur que 12 500 euros d’écart à l’achat ne suffisent pas à compenser sur la durée.

Ce que je vous conseille, honnêtement

Si vous faites moins de 15 000 km par an avec des trajets urbains et semi-urbains, et si vous avez un budget serré : achetez la Renault 5. C’est une excellente voiture électrique, elle vous convertira à l’électrique définitivement, et elle ne vous décevra pas. La R5 gagne sur le prix, le format urbain, le design et l’accessibilité du réseau de service.

Si vous faites 18 000 km et plus avec des longs trajets réguliers, et si votre budget permet l’écart : la Tesla change la qualité de vie sur autoroute d’une façon que les chiffres capturent mal. C’est un investissement dans le confort des 30 prochaines années de conduite, pas dans une marque.

L’électrique gagne dans les deux cas. Le reste, c’est votre usage qui décide.