Avec la montée en popularité des voitures électriques, les bornes de recharge se multiplient, y compris dans des lieux inattendus comme les parkings de supermarchés. Aujourd’hui, je partage mon expérience en tant que propriétaire d’une voiture électrique, après avoir rechargé mon véhicule chez Lidl pour seulement 12 €. Voici mon récit.

Une recharge pratique et abordable

Il y a quelques jours, en faisant mes courses chez Lidl, j’ai remarqué des bornes de recharge rapide installées sur le parking. Curieux, j’ai décidé de brancher ma Renault Zoé, dont la batterie était à environ 20 %. Ces bornes, souvent en partenariat avec des opérateurs comme Allego ou Ionity, proposent des tarifs compétitifs par rapport aux stations-service traditionnelles ou aux réseaux premium. Après avoir scanné le QR code et lancé la recharge via une application, j’ai pu vaquer à mes occupations pendant que ma voiture se rechargeait.

En 40 minutes, ma batterie est passée de 20 % à 80 %, ce qui représente environ 200 km d’autonomie supplémentaire. Le coût total ? 12 €. Pour moi, c’est une aubaine : non seulement c’est bien moins cher que de faire un plein d’essence (que j’estimais à 50-60 € pour une distance équivalente avec mon ancienne voiture thermique), mais cela m’a aussi permis de combiner mes courses avec une recharge sans perdre de temps.

Pourquoi Lidl ?

Lidl, comme d’autres enseignes de la grande distribution, investit dans les infrastructures de recharge pour attirer une clientèle croissante de conducteurs de véhicules électriques. Ces bornes ne sont pas toujours les plus rapides du marché (souvent 50 kW ou 100 kW, contre 350 kW pour certaines stations haut de gamme), mais elles suffisent pour une recharge d’appoint. Surtout, leur prix au kilowattheure est souvent plus bas que celui des réseaux spécialisés, ce qui rend l’opération financièrement intéressante.

Dans mon cas, le tarif était d’environ 0,40 € par kWh, et ma Zoé a consommé 30 kWh pour atteindre 80 %. D’où les 12 € affichés sur ma facture. Un rapide calcul montre que c’est une option économique, surtout si on compare aux 1,50 € à 2 € par litre d’essence en ce moment.

Les petits bémols

Tout n’est pas parfait, bien sûr. D’abord, il faut que la borne soit disponible : ce jour-là, j’ai eu de la chance, mais j’imagine qu’avec l’augmentation du nombre de voitures électriques, la concurrence pour ces emplacements pourrait devenir rude. Ensuite, le temps de recharge reste plus long qu’un plein d’essence – 40 minutes, c’est acceptable pour faire ses courses, mais pas idéal si on est pressé. De plus, l’application pour payer n’était pas des plus intuitives ; il m’a fallu quelques minutes pour comprendre comment lancer la session. Enfin, un autre désagrément : la borne n’était pas abritée, et sous la pluie, brancher et débrancher le câble n’était pas des plus agréables, surtout sans un auvent pour se protéger.

Une tendance qui se démocratise

Ce qui m’a marqué, c’est de voir à quel point la recharge devient accessible. Il y a encore quelques années, trouver une borne était un défi, et les prix pouvaient être dissuasifs. Aujourd’hui, des enseignes comme Lidl rendent ce service presque aussi banal que de remplir un caddie. Pour moi, c’est un signe que la transition vers l’électrique s’accélère, et que les infrastructures suivent – même si tout n’est pas encore parfait.

Mon verdict

Payer 12 € pour 200 km d’autonomie, c’est une belle surprise. Si vous avez une voiture électrique et que vous passez près d’un Lidl équipé, je vous conseille de tester. C’est pratique, économique et ça montre qu’on peut adopter l’électrique sans se ruiner. Prochaine étape pour moi : comparer avec d’autres supermarchés ou stations pour voir si Lidl reste le champion du rapport qualité-prix !

Et vous, avez-vous déjà rechargé votre voiture chez un supermarché ? Qu’en pensez-vous ?