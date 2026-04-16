« J’ai payé 27 € pour recharger ma Renault Mégane E-Tech au Carrefour » : le témoignage d’un conducteur qui comprend enfin comment ça marche

ParTeslam
Mégane E-tech rouge connecté sur une borne Supercharger
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Je ne suis pas encore propriétaire d’une voiture électrique. Mais depuis que mon beau-père a acheté une Renault Mégane E-Tech Electric en janvier, j’observe. Je pose des questions. Et parfois, je l’accompagne faire ses courses.

C’est ce qui s’est passé un samedi matin, au Carrefour de Villeneuve-lès-Maguelone. Il a garé la Mégane sur l’une des bornes du parking, sorti son téléphone, et 40 minutes plus tard, la facture est tombée : 27,04 €.

Sa réaction : « C’est beaucoup, non ? » Ma réaction : je ne savais pas quoi répondre. Alors j’ai cherché. Et ce que j’ai trouvé m’a appris bien plus que prévu sur le fonctionnement réel de la recharge électrique.

Pourquoi 27 € — le calcul détaillé

La Renault Mégane E-Tech Electric version 60 kWh (la grande batterie) avait une charge estimée à 10 % en arrivant. Objectif : remonter à 80 %. C’est la plage de recharge recommandée — entre 20 et 80 %, la vitesse de charge est maximale et la batterie est préservée. On y reviendra.

Quantité d’énergie rechargée : de 10 à 80 % sur 60 kWh nets, soit environ 70 % de 60 kWh = 42 kWh.

Borne utilisée : une borne DC rapide de 150 kW chez Carrefour. Tarif Carrefour Énergies en mars 2026 sur borne rapide : 0,49 €/kWh via l’application Carrefour Énergies.

Calcul : 42 kWh × 0,49 € = 20,58 €

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Mais le reçu indiquait 27,04 €. Pourquoi l’écart ? Mon beau-père n’avait pas téléchargé l’application Carrefour Énergies. Il avait utilisé son badge Chargemap — un badge multi-réseau pratique, mais qui applique une commission d’intermédiaire. Le tarif réel via Chargemap sur cette borne ce jour-là : 0,64 €/kWh.

42 kWh × 0,64 € = 26,88 € — cohérent avec les 27,04 € affichés (quelques centimes d’arrondi et frais de session).

Première leçon : sur les bornes publiques, le moyen d’accès change le tarif. L’application directe de l’opérateur est presque toujours moins chère qu’un badge multi-réseau.

Est-ce vraiment cher ? La comparaison avec l’essence

C’est LA question. Et voici la réponse honnête.

La Renault Mégane E-Tech 60 kWh consomme en moyenne 16,5 kWh aux 100 km en usage réel. Avec les 42 kWh rechargés, mon beau-père a récupéré environ 255 km d’autonomie.

Coût aux 100 km chez Carrefour : 27 € ÷ 255 km × 100 = 10,59 €/100 km

Maintenant, la comparaison : une Renault Mégane thermique équivalente (la Mégane TCe 140 essence) consomme environ 6,8 L/100 km en usage réel. Avec le SP95 à 1,91 € le litre en mars 2026 :

6,8 L × 1,91 € = 12,99 €/100 km à la station-service

La recharge rapide chez Carrefour reste moins chère qu’un plein d’essence. Même en passant par un badge intermédiaire plus coûteux. Ce n’est pas le scénario optimal pour l’électrique — mais même dans ce cas, l’électrique gagne.

Ce que la plupart des gens ignorent : les trois scénarios de recharge

Ce que j’ai compris ce samedi, c’est que « recharger » ne veut pas dire grand-chose sans préciser comment et où. Il y a en réalité trois situations très différentes :

Scénario 1 — La recharge à domicile (80 % des recharges réelles)

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C’est le cas de base. On branche le soir, la voiture est pleine le matin. Le tarif EDF en heures creuses en mars 2026 est de 0,1579 €/kWh. Pour 42 kWh : 6,63 €. Soit 2,60 €/100 km. Le plein d’essence à 12,99 €/100 km coûte cinq fois plus cher.

C’est ce scénario que vivent la majorité des propriétaires de véhicules électriques. La borne Carrefour, c’est l’exception — pour les imprévus, les longs trajets, les oublis.

Scénario 2 — La recharge en supermarché (occasionnel, pratique)

C’est notre cas du samedi. Utile pour compléter la charge pendant les courses. Carrefour modifie son dispositif au 1er avril 2026 — la gratuité sur les bornes 22 kW avec carte fidélité disparaît, remplacée par un système de bons d’achat. Les bornes rapides restent payantes au kWh. Coût réel : entre 0,29 €/kWh (AC avec application) et 0,64 €/kWh (DC via badge tiers). Soit entre 4,80 € et 10,59 €/100 km selon la borne et le mode d’accès.

Scénario 3 — La recharge rapide sur autoroute (longs trajets)

C’est le scénario le plus cher. Ionity facture 0,59 €/kWh sur ses bornes 350 kW sans abonnement. Pour 42 kWh : 24,78 €, soit 9,72 €/100 km. Toujours moins cher que l’essence — mais on n’en est pas loin.

La bonne nouvelle : l’abonnement Ionity Motion à 0,39 €/kWh pour 99,99 €/an divise la facture par 1,5. Rentable dès deux longs trajets par mois.

Ce que ça veut dire pour quelqu’un qui hésite à passer à l’électrique

Mon beau-père a fait une « erreur » ce samedi : il a utilisé un badge intermédiaire sur une borne rapide pour une recharge imprévue, alors qu’il avait encore 10 % de batterie. Dans la vraie vie, ce scénario arrive — mais il est évitable.

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Ce que font les propriétaires de VE expérimentés :

  • 80 % des recharges : à la maison, en heures creuses, à 0,16 €/kWh
  • 15 % : en borne lente chez Carrefour, Leclerc ou au bureau, avec l’application directe
  • 5 % : en borne rapide sur autoroute, avec abonnement si trajets réguliers

Avec ce mix, le coût moyen réel tourne autour de 3 à 4 €/100 km — contre 13 €/100 km pour l’essence. Soit une économie d’environ 160 à 170 € par mois pour 1 200 km parcourus.

Mon beau-père a téléchargé l’application Carrefour Énergies dans la voiture en rentrant. La semaine suivante, il m’a dit que sa recharge du lundi matin lui avait coûté 4,20 €. Même batterie, même borne, même quantité d’énergie — 6 fois moins cher qu’un plein d’essence équivalent.

La surprise des 27 €, c’était une leçon. Et comme toutes les bonnes leçons, elle ne coûte vraiment quelque chose que la première fois.

FAQ — Tout ce que vous vouliez savoir sur la recharge chez Carrefour

Quel est le tarif Carrefour Énergies en mars 2026 ? AC (22 kW) : environ 0,29 €/kWh via l’application. DC rapide (50 à 300 kW) : de 0,39 à 0,52 €/kWh selon la puissance.

L’heure gratuite Carrefour, c’est fini ? Oui. Carrefour met fin à la recharge gratuite au 1er avril 2026, remplacée par un dispositif fidélité avec bons d’achat.

Quelle application utiliser ? L’application Carrefour Énergies directement, ou Chargemap si vous avez un usage multi-réseau (avec légère majoration du tarif).

La Mégane E-Tech est-elle compatible ? Oui. La Mégane E-Tech utilise le connecteur CCS, compatible avec toutes les bornes rapides Carrefour.

Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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