« J’ai payé 27 € pour recharger ma Renault Mégane E-Tech au Carrefour » : le témoignage d’un conducteur qui comprend enfin comment ça marche

Je ne suis pas encore propriétaire d’une voiture électrique. Mais depuis que mon beau-père a acheté une Renault Mégane E-Tech Electric en janvier, j’observe. Je pose des questions. Et parfois, je l’accompagne faire ses courses.

C’est ce qui s’est passé un samedi matin, au Carrefour de Villeneuve-lès-Maguelone. Il a garé la Mégane sur l’une des bornes du parking, sorti son téléphone, et 40 minutes plus tard, la facture est tombée : 27,04 €.

Sa réaction : « C’est beaucoup, non ? » Ma réaction : je ne savais pas quoi répondre. Alors j’ai cherché. Et ce que j’ai trouvé m’a appris bien plus que prévu sur le fonctionnement réel de la recharge électrique.

Pourquoi 27 € — le calcul détaillé

La Renault Mégane E-Tech Electric version 60 kWh (la grande batterie) avait une charge estimée à 10 % en arrivant. Objectif : remonter à 80 %. C’est la plage de recharge recommandée — entre 20 et 80 %, la vitesse de charge est maximale et la batterie est préservée. On y reviendra.

Quantité d’énergie rechargée : de 10 à 80 % sur 60 kWh nets, soit environ 70 % de 60 kWh = 42 kWh.

Borne utilisée : une borne DC rapide de 150 kW chez Carrefour. Tarif Carrefour Énergies en mars 2026 sur borne rapide : 0,49 €/kWh via l’application Carrefour Énergies.

Calcul : 42 kWh × 0,49 € = 20,58 €

Mais le reçu indiquait 27,04 €. Pourquoi l’écart ? Mon beau-père n’avait pas téléchargé l’application Carrefour Énergies. Il avait utilisé son badge Chargemap — un badge multi-réseau pratique, mais qui applique une commission d’intermédiaire. Le tarif réel via Chargemap sur cette borne ce jour-là : 0,64 €/kWh.

42 kWh × 0,64 € = 26,88 € — cohérent avec les 27,04 € affichés (quelques centimes d’arrondi et frais de session).

Première leçon : sur les bornes publiques, le moyen d’accès change le tarif. L’application directe de l’opérateur est presque toujours moins chère qu’un badge multi-réseau.

Est-ce vraiment cher ? La comparaison avec l’essence

C’est LA question. Et voici la réponse honnête.

La Renault Mégane E-Tech 60 kWh consomme en moyenne 16,5 kWh aux 100 km en usage réel. Avec les 42 kWh rechargés, mon beau-père a récupéré environ 255 km d’autonomie.

Coût aux 100 km chez Carrefour : 27 € ÷ 255 km × 100 = 10,59 €/100 km

Maintenant, la comparaison : une Renault Mégane thermique équivalente (la Mégane TCe 140 essence) consomme environ 6,8 L/100 km en usage réel. Avec le SP95 à 1,91 € le litre en mars 2026 :

6,8 L × 1,91 € = 12,99 €/100 km à la station-service

La recharge rapide chez Carrefour reste moins chère qu’un plein d’essence. Même en passant par un badge intermédiaire plus coûteux. Ce n’est pas le scénario optimal pour l’électrique — mais même dans ce cas, l’électrique gagne.

Ce que la plupart des gens ignorent : les trois scénarios de recharge

Ce que j’ai compris ce samedi, c’est que « recharger » ne veut pas dire grand-chose sans préciser comment et où. Il y a en réalité trois situations très différentes :

Scénario 1 — La recharge à domicile (80 % des recharges réelles)

C’est le cas de base. On branche le soir, la voiture est pleine le matin. Le tarif EDF en heures creuses en mars 2026 est de 0,1579 €/kWh. Pour 42 kWh : 6,63 €. Soit 2,60 €/100 km. Le plein d’essence à 12,99 €/100 km coûte cinq fois plus cher.

C’est ce scénario que vivent la majorité des propriétaires de véhicules électriques. La borne Carrefour, c’est l’exception — pour les imprévus, les longs trajets, les oublis.

Scénario 2 — La recharge en supermarché (occasionnel, pratique)

C’est notre cas du samedi. Utile pour compléter la charge pendant les courses. Carrefour modifie son dispositif au 1er avril 2026 — la gratuité sur les bornes 22 kW avec carte fidélité disparaît, remplacée par un système de bons d’achat. Les bornes rapides restent payantes au kWh. Coût réel : entre 0,29 €/kWh (AC avec application) et 0,64 €/kWh (DC via badge tiers). Soit entre 4,80 € et 10,59 €/100 km selon la borne et le mode d’accès.

Scénario 3 — La recharge rapide sur autoroute (longs trajets)

C’est le scénario le plus cher. Ionity facture 0,59 €/kWh sur ses bornes 350 kW sans abonnement. Pour 42 kWh : 24,78 €, soit 9,72 €/100 km. Toujours moins cher que l’essence — mais on n’en est pas loin.

La bonne nouvelle : l’abonnement Ionity Motion à 0,39 €/kWh pour 99,99 €/an divise la facture par 1,5. Rentable dès deux longs trajets par mois.

Ce que ça veut dire pour quelqu’un qui hésite à passer à l’électrique

Mon beau-père a fait une « erreur » ce samedi : il a utilisé un badge intermédiaire sur une borne rapide pour une recharge imprévue, alors qu’il avait encore 10 % de batterie. Dans la vraie vie, ce scénario arrive — mais il est évitable.

Ce que font les propriétaires de VE expérimentés :

80 % des recharges : à la maison, en heures creuses, à 0,16 €/kWh

15 % : en borne lente chez Carrefour, Leclerc ou au bureau, avec l’application directe

5 % : en borne rapide sur autoroute, avec abonnement si trajets réguliers

Avec ce mix, le coût moyen réel tourne autour de 3 à 4 €/100 km — contre 13 €/100 km pour l’essence. Soit une économie d’environ 160 à 170 € par mois pour 1 200 km parcourus.

Mon beau-père a téléchargé l’application Carrefour Énergies dans la voiture en rentrant. La semaine suivante, il m’a dit que sa recharge du lundi matin lui avait coûté 4,20 €. Même batterie, même borne, même quantité d’énergie — 6 fois moins cher qu’un plein d’essence équivalent.

La surprise des 27 €, c’était une leçon. Et comme toutes les bonnes leçons, elle ne coûte vraiment quelque chose que la première fois.

FAQ — Tout ce que vous vouliez savoir sur la recharge chez Carrefour

Quel est le tarif Carrefour Énergies en mars 2026 ? AC (22 kW) : environ 0,29 €/kWh via l’application. DC rapide (50 à 300 kW) : de 0,39 à 0,52 €/kWh selon la puissance.

L’heure gratuite Carrefour, c’est fini ? Oui. Carrefour met fin à la recharge gratuite au 1er avril 2026, remplacée par un dispositif fidélité avec bons d’achat.

Quelle application utiliser ? L’application Carrefour Énergies directement, ou Chargemap si vous avez un usage multi-réseau (avec légère majoration du tarif).

La Mégane E-Tech est-elle compatible ? Oui. La Mégane E-Tech utilise le connecteur CCS, compatible avec toutes les bornes rapides Carrefour.