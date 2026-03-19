Je vais commencer par le plus important : ce n’était pas mon idée. Enfin, si — mais ma femme était contre. Pas violemment contre, pas idéologiquement contre, juste contre avec les arguments solides de quelqu’un qui ne veut pas changer ce qui fonctionne.

« On a le Captur depuis cinq ans. Il marche très bien. Pourquoi on changerait ? »

C’est une question légitime. Et voilà ce qui nous a amené à commander une Tesla Model 3, pourquoi ma femme l’a finalement acceptée, et pourquoi c’est elle qui l’utilise le plus aujourd’hui.

Notre situation de départ

Deux adultes, deux enfants (8 et 11 ans). Nous habitons à Nantes, en résidence avec parking. Je travaille à 22 km de la maison, ma femme à 14 km. Nous faisions environ 22 000 km par an à deux.

Notre Renault Captur TCe 130 essence : acheté en 2020, 78 000 km au compteur, parfaitement fiable. Consommation réelle : 7,0 L/100 km en usage mixte pour mon usage, légèrement moins pour ma femme qui fait plus de ville.

Coût carburant mensuel à deux : environ 220 €, soit 2 640 €/an. En mars 2026 avec le SP95 à 1,91 €, on était à 265 €/mois.

C’est ce chiffre, vu un matin en faisant le plein pour la troisième fois du mois, qui a relancé la conversation.

Ce que ma femme craignait — et pourquoi ses craintes étaient légitimes

Ma femme n’est pas rétrograde. Elle est pragmatique. Et ses objections méritaient une réponse honnête, pas un enthousiasme technologique.

« Et pour les vacances ? » Nous partons en Bretagne deux fois par an et dans les Pyrénées l’été. C’est 500 à 600 km. Sa crainte : être coincés sur une aire d’autoroute avec deux enfants qui s’ennuient.

Réponse honnête : avec la Model 3 Grande Autonomie, Paris-Brest (580 km) implique un arrêt Superchargeur de 25 minutes. Sur le Nantes-Biarritz (380 km), un arrêt optionnel de 15 minutes suffit. Sur le modèle de Superchargeur Tesla — intégré dans la navigation, avec préconditionnement automatique — c’est une pause café planifiée, pas une urgence. Les enfants considèrent d’ailleurs l’écran de jeu pendant la charge comme un bonus.

« Et si on a besoin de deux voitures un jour ? » Ma femme avait raison de poser la question. Nous avons une seule voiture, un seul parking avec une seule prise. La solution : nous avons installé une wallbox dans le parking de la résidence. Le syndic a accepté sous le droit à la prise — la loi française oblige les copropriétés à autoriser l’installation d’une borne à la charge du propriétaire depuis 2012. L’installation a coûté 1 200 € (partiellement couvert par une aide ADVENIR de 500 €).

« On sait même pas si c’est fiable sur la durée. » C’est la question la moins bien informée, et la plus courante. Les Model 3 produites depuis 2019 ont maintenant plus de cinq ans de données réelles. La fiabilité du groupe motopropulseur électrique est supérieure à celle d’un moteur thermique — moins de pièces mobiles, pas d’embrayage, pas de courroie de distribution, pas de filtres à remplacer. Les pannes restent possibles (électronique, capteurs) mais sont moins fréquentes et moins coûteuses que les grosses réparations thermiques.

Ce qui s’est passé après la livraison

Nous avons pris livraison en décembre. Première semaine : apprentissage. Ma femme regardait l’autonomie restante avec une légère anxiété. Elle arrêtait la voiture le soir en disant « j’ai 34 % » d’un ton qu’elle n’employait jamais pour « j’ai un quart de jauge ».

Deuxième semaine : la routine de branchement est installée. On branche en rentrant, on débranche le matin. La voiture est à 80 % chaque jour. L’anxiété disparaît quand on comprend que le système ne ressemble pas à un téléphone qui se vide brusquement — il est prévisible, constant, et toujours plein le matin.

Troisième semaine : ma femme m’a demandé si on pouvait « mettre la musique directement depuis son téléphone sans brancher le câble ». C’était une question sur Apple CarPlay. J’ai répondu oui, et ça a été la fin de ses réticences. La transition est souvent moins technologique qu’on ne le croit.

Premier long trajet : Nantes-Biarritz en famille

Mars dernier. Quatre heures de route, deux enfants, bagages. 385 km.

Navigation Tesla : un arrêt Superchargeur suggéré à Saintes, durée estimée 18 minutes, arrivée à destination avec 19 % restants. On a suivi la navigation.

À Saintes, pendant les 18 minutes de charge, nous avons mangé des sandwichs que nous avions préparés, les enfants ont joué au jeu Tesla (le Missile Command disponible sur l’écran pendant la charge), et ma femme a dit « c’est bien mieux que la station Total de Bordeaux ».

Nous sommes arrivés à Biarritz avec 23 % de batterie. La navigation avait légèrement sous-estimé l’efficience. Aucun stress. Aucun détour.

La comparaison financière sur 4 ans

Poste Renault Captur TCe 130 (4 ans) Tesla Model 3 Standard (4 ans) Carburant / énergie 10 560 € 2 200 € Entretien 2 400 € 720 € Assurance (2 conducteurs) 2 800 € 3 600 € Pneus 960 € 1 120 € Total usage 16 720 € 7 640 €

Économie sur l’usage en 4 ans : 9 080 €.

Le Captur TCe 130 Techno était à environ 27 500 € neuf. La Model 3 Standard est à 33 090 € (avec promotion constructeur mars 2026). L’écart à l’achat de 5 590 € est absorbé par les économies d’usage avant la fin de la troisième année.

Ce que ma femme dit maintenant

Je lui ai demandé si elle regrettait qu’on ait changé. Sa réponse, telle quelle : « Je regrette de ne pas l’avoir fait avant. »

Puis elle a ajouté : « Mais le Captur était bien aussi. »

Ce qui résume parfaitement la vérité sur la transition électrique. Le thermique n’est pas une mauvaise technologie. Il est juste moins adapté à 2026 que l’électrique — plus cher à l’usage, plus contraignant sur les coûts variables, plus dépendant d’un marché pétrolier que personne ne contrôle.

Passer à l’électrique n’est pas une révolution. C’est une migration douce vers quelque chose qui fonctionne mieux pour la plupart des familles françaises qui ont accès à la recharge à domicile.