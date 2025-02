Hier, j’ai décidé de tester une borne de recharge rapide Electra pour ma Tesla Model Y. Résultat ? Une recharge complète pour seulement 15€. Oui, vous avez bien lu ! Dans un monde où les prix de l’énergie fluctuent et où posséder une voiture électrique peut parfois sembler un pari, cette expérience m’a agréablement surpris. Voici ce que j’ai découvert.

Une borne rapide et accessible

C’était une journée chargée, et ma Model Y affichait 20 % de batterie – assez pour rouler, mais pas pour me sentir tranquille. J’ai repéré une station Electra près de chez moi, à [insérez une ville, ex. Paris]. Electra, pour ceux qui ne connaissent pas, est un réseau français qui mise sur des bornes ultra-rapides, jusqu’à 300 kW, et une expérience utilisateur simplifiée via une appli. La borne était libre, bien indiquée, et j’ai pu me brancher en moins de deux minutes. Pas de file d’attente, pas de complications : un bon point d’entrée.

15€ pour 80 % de charge

Ma Tesla Model Y Long Range a une batterie de 75 kWh. Partant de 20 %, j’ai visé une recharge jusqu’à 80 %, la plage optimale pour préserver la batterie tout en récupérant une autonomie solide. En 25 minutes chrono, la borne Electra a injecté environ 45 kWh dans ma voiture. Le coût ? 0,33€ par kWh, soit un total de 14,85€, arrondi à 15€ sur la facture. Pour ce prix, j’ai gagné environ 300 km d’autonomie – de quoi voir venir !

Comparé aux Superchargeurs Tesla, où je paye souvent entre 0,38€ et 0,45€/kWh selon l’heure et le lieu, Electra s’en sort bien. Et face à un plein d’essence pour une voiture thermique équivalente (disons 50€ pour 600 km), ça reste une sacrée économie.

Une expérience fluide, mais perfectible

L’appli Electra est intuitive : on scanne le QR code, on lance la charge, et on suit la progression en temps réel. Le paiement s’est fait sans accroc via ma carte enregistrée. Petit bémol : la borne n’affichait pas la puissance exacte délivrée – ma Model Y a plafonné à 150 kW, probablement à cause de la température extérieure ou de l’état de la batterie. Pas mal, mais loin des 300 kW promis. Cela dit, pour 15€, je ne vais pas chipoter.

Electra, un concurrent sérieux ?

Avec des tarifs compétitifs et un réseau qui s’étoffe – plus de 100 stations en France à ce jour –, Electra pourrait bien taquiner Tesla sur le terrain de la recharge rapide. Ajoutez à ça une électricité 100 % verte (du moins sur le papier), et ça coche pas mal de cases pour les conducteurs écolos comme moi.

Verdict

Payer 15€ pour recharger ma Tesla Model Y sur une borne Electra, c’était une bonne surprise. Rapide, abordable, et sans prise de tête. Si vous cherchez une alternative aux Superchargeurs ou si vous voulez simplement réduire vos coûts, je vous conseille de tester par vous-même. Prochaine étape ? Comparer avec Ionity ou Fastned pour voir qui remporte le match des bornes rapides. Et vous, combien payez-vous pour recharger votre électrique ? Partagez vos expériences en commentaire !