Le Bonus Écologique : Une Aide Précieuse pour l’Achat d’une Voiture Électrique en France

Face au prix encore élevé des voitures électriques, de nombreux automobilistes en France hésitent à passer à des moyens de transport plus respectueux de l’environnement. Pour pallier ce frein, le gouvernement français a mis en place plusieurs aides financières, dont le bonus écologique, destiné à encourager l’achat de véhicules électriques. Voici un tour d’horizon de ce dispositif.

Le fonctionnement du bonus écologique avant juillet 2025

Jusqu’au 30 juin 2025, le bonus écologique destiné aux ménages varie selon leur revenu fiscal de référence (RFR) :

4 000 € pour les ménages très modestes, avec un RFR par part inférieur ou égal à 16 300 €.

pour les ménages très modestes, avec un RFR par part inférieur ou égal à 16 300 €. 3 000 € pour les ménages modestes, avec un RFR par part compris entre 16 301 € et 26 200 €.

pour les ménages modestes, avec un RFR par part compris entre 16 301 € et 26 200 €. 2 000 € pour les autres ménages, avec un RFR par part supérieur à 26 200 €.

Évolution du bonus à partir de juillet 2025

À compter du 1er juillet 2025, le système évolue pour se transformer en certificats d’économies d’énergie (CEE) ou coup de pouce véhicule particulier électrique :

4 200 € pour les ménages avec un RFR des déciles 1 à 8 (inférieur ou égal à 26 200 €).

pour les ménages avec un RFR des déciles 1 à 8 (inférieur ou égal à 26 200 €). 3 100 € pour les ménages avec un RFR des déciles 9 et 10 (supérieur ou égal à 26 201 €).

Cette amélioration, bien que subtile, offre une incitation financière accrue pour un passage aux voitures électriques.

Critères d’éligibilité au bonus écologique

Plusieurs conditions strictes doivent être remplies pour bénéficier du bonus écologique :

Il doit s’agir de voitures particulières électriques ou hydrogène neuves (catégorie M1).

Le prix d’achat ne doit pas excéder 47 000 € (montant de l’aide fixé à 27 % TTC du coût d’acquisition).

Les voitures éligibles doivent peser moins de 2,4 tonnes.

Un score environnemental suffisant est exigé selon le décret n°2023-929.

Les bénéficiaires doivent être des résidents fiscaux français âgés de plus de 18 ans.

Le véhicule doit être acheté ou loué neuf, et avoir parcouru au minimum 6 000 km sans être vendu durant la première année d’immatriculation.

Installer une borne de recharge : un plus écologique et économique

En parallèle, le gouvernement français encourage l’installation de bornes de recharge à domicile avec un crédit d’impôt de 500 €. Ceci facilite encore plus la transition vers une mobilité zéro émission pour les ménages éligibles.

La démarche à suivre pour obtenir le bonus écologique

Dans la plupart des cas, le bonus écologique est déduit directement lors de l’achat grâce à un concessionnaire automobile affilié avec l’Agence de services et de paiement (ASP). Dans d’autres cas, après l’achat, l’acheteur peut demander le bonus en ligne sur la plateforme officielle. La demande reste valide pendant six mois après la facturation du véhicule ou le versement du premier loyer.

En conclusion, avec le bonus écologique, la France se positionne comme un acteur de pointe dans l’encouragement à l’adoption des véhicules électriques, réduisant progressivement la barrière du coût pour les ménages souhaitant adopter une mobilité durable.