La dernière mise à jour logicielle 2025.20.3 de Tesla se déploie actuellement sur un large éventail de véhicules, atteignant environ 47% de la flotte. Cette mise à jour comprend un ensemble d’améliorations significatives qui devraient ravir les propriétaires de Tesla, en particulier en Europe.

Améliorations de la caméra : Vue élargie et sécurité accrue

Pour les propriétaires de Model Y, la mise à jour de la caméra arrière est l’une des principales améliorations. Dorénavant, les utilisateurs peuvent basculer entre une vue étroite et une vue plus large directement depuis l’application Caméra. De plus, les flux des caméras latérales ont été agrandis, offrant une vue plus complète de l’environnement du véhicule. Ces mises à niveau sont particulièrement utiles pour éviter les angles morts lors des manœuvres.

Détection d’enfant laissé seul : Une attention particulière à la sécurité

Un ajout crucial pour les Model 3 2024 et plus récents en Europe est la détection d’enfant laissé seul. Si un enfant est détecté sans surveillance, le véhicule entre en alerte. Les feux de détresse extérieurs clignotent, un son d’avertissement est émis et une notification est envoyée via l’application Tesla. Ces précautions sécuritaires se répètent à intervalles réguliers jusqu’à ce que le propriétaire retourne à son véhicule, garantissant ainsi une vigilance accrue face à des situations potentiellement dangereuses.

Améliorations de sécurité et fonctionnalités diverses

La mise à jour inclut également des correctifs de sécurité importants, bien que les détails précis de ces améliorations n’aient pas été rendus publics pour des raisons de sécurité. Parmi les fonctionnalités mineures mais utiles, on trouve la capacité de basculer entre les vues vidéo larges et étroites dans le visualiseur Dashcam et Sentry, et la suppression multiple de clips de ces systèmes – bien que non documentée, cette fonctionnalité est très demandée.

Supercharging et gestion simplifiée du câble de charge

La mise à jour 2025.20 introduit l’activité Live de Supercharging. Les utilisateurs d’iPhone ou de l’Apple Watch appariée peuvent désormais voir leur session de Supercharge en direct. Cette activité commence automatiquement dès le début de la session de charge, nécessitant au préalable l’app Tesla version 4.45.0+ et iOS 17.2+. En outre, pour les propriétaires européens, le câble de charge peut maintenant être libéré simplement en tirant sur la poignée de la porte arrière gauche pendant 3 secondes – une fonctionnalité pratique en l’absence de bouton de déverrouillage sur le câble.

Nouveautés non documentées mais impactantes

Quelques nouveautés non documentées, mais néanmoins intéressantes, sont également incluses. La vue caméra de l’angle mort reste visible, même lorsque d’autres vues caméra sont affichées pendant la conduite, une fonctionnalité qui renforce la sécurité en circulation dense. Un nouveau panneau A2B a été introduit en mode service, et pour faciliter l’utilisation, un point orange apparaît désormais lorsque le véhicule écoute les commandes vocales.

Dans l’ensemble, cette mise à jour témoigne de l’engagement de Tesla à améliorer continuellement l’expérience de conduite de ses utilisateurs à travers des innovations technologiques et une attention constante à la sécurité.