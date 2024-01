Quand ma femme a choisi sa Tesla Model 3, j’ai voulu sortir du lot. Je suis tombé sur la BMW i5, ce colosse électrique. À côté, ma vieille Mercedes semblait sortir d’une autre époque. Avec ses 5,06 mètres de long, c’est presque un yacht sur roues. Parfait pour impressionner, mais un vrai casse-tête dans les ruelles étroites.

Luxe et technologie : un salon roulant ?

L’intérieur de la i5, c’est comme entrer dans une navette spatiale. Un écran tactile géant, des sièges qui vous enveloppent avec un confort inouï. La finition est soignée, chaque détail reflète le luxe. C’est presque déraisonnable, trop sophistiqué peut-être ? Mais avouons-le, se faire dorloter par sa voiture, c’est un luxe qu’on apprend vite à adorer.

Silence et puissance : un contraste saisissant

340 chevaux sous le capot, et pourtant, un silence presque monastique. La puissance est là, sans l’accompagnement sonore. Un silence d’or pour certains, un petit manque pour les nostalgiques des rugissements mécaniques. La conduite est fluide, les accélérations sont immédiates et silencieuses, un mélange qui fascine à chaque trajet.

Autonomie : trop généreuse pour être vraie ?

Entre 477 et 582 km d’autonomie, c’est comme avoir un marathonien sous le capot. La BMW i5, c’est la voiture qui vous fait oublier l’anxiété de la recharge. Mais parfois, n’est-ce pas trop ?

On se surprend à regretter le temps où chaque trajet demandait une planification minutieuse. Pourtant, cette autonomie s’avère être un atout majeur pour les longs trajets.

Conclusion : un colosse aux pieds d’électrons

La BMW i5, c’est une force tranquille, une révolution discrète mais profonde. Elle fait de l’ombre à la Tesla de ma femme, tout en restant fidèle à l’esprit BMW. C’est un choix qui se réfléchit, mais une fois au volant, difficile de ne pas être conquis. C’est une expérience de conduite qui redéfinit le luxe et la performance dans l’ère électrique.

(Et si jamais vous avez besoin de plus de compact et un peu plus de patriotisme, jetez un œil à la Megane e-tech, elle pourrait bien être la citadine parfaite.)

