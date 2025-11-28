« J’ai payé 20,25€ pour recharger ma Tesla », un propriétaire témoigne

J’ai toujours aimé les voyages en voiture. Cette sensation de liberté, le ruban d’asphalte qui se déroule sous les roues… Mais avec le passage à l’électrique, une nouvelle dimension s’est ajoutée à l’aventure : l’art de la pause recharge.

Mon dernier grand trajet m’a emmené sur l’autoroute A6, direction le sud. Le soleil de fin d’après-midi commençait à descendre quand l’ordinateur de bord m’a suggéré de faire une halte. L’indication : « Supercharger de Mâcon Sud ». C’était l’heure.

L’Arrivée dans le Sanctuaire

La sortie d’autoroute est souvent bruyante, un chaos d’enseignes lumineuses et de klaxons. Mais en m’approchant du site de Supercharge, j’ai senti l’ambiance changer. Le Supercharger de Mâcon Sud est idéalement situé : quelques bornes discrètes, nichées derrière un hôtel, loin de l’agitation de la station-service classique.

En arrivant, j’ai trouvé une dizaine de stèles, d’un blanc pur et futuriste. Contrairement aux pompes à essence qui sentent le carburant et le mouvement incessant, ici régnait un calme presque monacal.

Le Rituel de la Connexion

Le rituel est devenu une seconde nature. Je me suis garé, l’écran m’a reconnu. Le grand écran central m’a immédiatement reconnu, affichant mon niveau de batterie et l’estimation du temps de charge. J’ai sorti le câble, lourd et robuste, de son support, et je l’ai connecté. Un « clic » satisfaisant a retenti, suivi du léger buzz de la puissance.

Sur mon écran, le taux de charge a grimpé, affichant rapidement plus de 200 kW. L’estimation : 25 minutes pour passer de 20 % à 80 %.

Le Facteur Coût et Transparence

C’est là que l’expérience électrique est incomparable : la transparence totale des coûts avant même de commencer.

Avant de me débrancher pour ma pause café, j’ai vérifié le prix affiché sur l’écran : le tarif de ce Supercharger pour la session était de 0,45 €/kWh.

Je suis arrivé à 20 % de batterie et je visais 80 %. Mon véhicule a une batterie utilisable d’environ 75 kWh.

Énergie ajoutée : J’ai ajouté environ 45 kWh (60 % de 75 kWh). Calcul du coût : 45 kWh x 0,45 €/kWh = 20,25 €.

Mon application affichait clairement : Coût estimé : 20,25 €. C’est un prix compétitif et incroyablement facile à calculer, sans surprise à la fin.

La Pause Redéfinie

Avec mes 25 minutes devant moi, et mon budget clairement établi, j’ai pu profiter pleinement de ma pause. J’ai vu d’autres conducteurs se dégourdir les jambes, certains lisant, d’autres pique-niquant. C’est l’opposé de la hâte frénétique que l’on voit souvent aux stations-service.

J’ai pris le temps d’aller chercher mon café. Pendant ce temps, l’application me donnait la progression : 70 %, 75 %…

Le Départ Sans Regret

Dix-huit minutes plus tard, mon téléphone a vibré : « Charge presque terminée. »

En montant dans la voiture, la batterie affichait fièrement 80 %. J’ai débranché la prise. Mon application a immédiatement affiché le décompte final : 43,9 kWh ajoutés pour un coût total de 19,76 €.

J’ai repris la route, l’esprit reposé, la voiture pleine d’énergie et la certitude d’avoir fait le plein rapidement et à un prix juste et transparent. L’expérience du Supercharger est une pause délibérée, un moment de calme dans l’effervescence du voyage, et une gestion budgétaire simplifiée.