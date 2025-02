La voiture électrique séduit de plus en plus, mais certaines expériences, comme celle de Pierre, propriétaire d’une Dacia Spring, rappellent que recharger sur des bornes publiques peut réserver des surprises. Voici son récit après avoir déboursé 35 € pour une recharge sur une borne rapide Ionity, et ce que cela révèle sur le coût de la recharge des véhicules électriques.

Une recharge imprévue sur une borne Ionity

Pierre, 42 ans, utilise sa Dacia Spring depuis un an pour ses trajets quotidiens. Avec une autonomie d’environ 230 km (selon le cycle WLTP), cette petite électrique est idéale pour la ville. Mais lors d’un trajet de 200 km, il a dû s’arrêter pour recharger. « J’ai choisi une borne Ionity sur une aire d’autoroute pour gagner du temps. Je pensais que ce serait rapide et raisonnable », raconte-t-il.

Ionity, connu pour ses bornes ultra-rapides, promet des puissances allant jusqu’à 350 kW. Cependant, la Dacia Spring, avec sa capacité de charge limitée à 30 kW et une batterie de 27,4 kWh, ne peut pas exploiter pleinement cette technologie. Ce décalage a eu un impact direct sur l’expérience de Pierre.

35 € pour une recharge : le choc de la facture

À la fin de la session, Pierre découvre le coût : 35 € pour remettre sa batterie à 100 %. « À domicile, je paye environ 4 à 5 € pour une recharge complète. Là, c’est presque comme un plein d’essence ! » s’étonne-t-il. Avec un tarif de 0,79 € par kWh chez Ionity (sans abonnement), recharger les 27,4 kWh de sa Dacia Spring revient effectivement à plus de 20 €, auxquels s’ajoutent parfois des frais annexes ou une facturation au temps.

« Je n’avais pas d’abonnement Ionity, et ma voiture ne charge pas assez vite pour optimiser le coût. J’ai payé cher pour une prestation qui ne correspond pas vraiment à mes besoins », analyse-t-il. Ce constat met en lumière une réalité : le coût de la recharge sur borne rapide peut varier énormément selon le modèle et les conditions tarifaires.

Recharge voiture électrique : un défi tarifaire

Le témoignage de Pierre soulève une question clé : la recharge publique est-elle toujours avantageuse ? Si les prix à domicile restent compétitifs, les bornes rapides comme celles d’Ionity s’adressent surtout aux véhicules capables d’exploiter des puissances élevées, comme les Tesla ou Porsche Taycan. Pour une Dacia Spring, économique à l’achat, une telle facture peut sembler disproportionnée.

« J’aurais pu chercher une borne moins chère, comme celles des supermarchés ou d’autres réseaux. Ou mieux planifier mon trajet », regrette Pierre. En effet, des alternatives existent : certaines bornes publiques proposent des tarifs autour de 0,30 à 0,50 €/kWh, bien plus abordables pour les petites électriques.

Les leçons tirées pour les conducteurs de Dacia Spring

Cette expérience a poussé Pierre à revoir sa stratégie. « La prochaine fois, je vérifierai les options avant de brancher ma voiture. Ou je limiterai mes trajets longs », plaisante-t-il. Pour les propriétaires de Dacia Spring ou de modèles similaires, ce témoignage rappelle l’importance de comparer les prix des bornes et de privilégier les abonnements si les recharges rapides sont fréquentes.

Alors que le réseau de recharge électrique se densifie en France et en Europe, la transparence des tarifs et l’adaptation aux différents véhicules restent des enjeux majeurs. Une chose est sûre : pour Pierre, cette recharge à 35 € sur une borne Ionity restera un souvenir marquant.